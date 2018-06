Marriages, Divorces June 2018

Marriages:

-Tucker Quinn Hill and Aaliyah Lorraine Dunn

-Michael Allen McCracken and Gina Lynn Perkins

-Ty Allen Grimes and Caitlen Les Evans

-Emmanvelle Tyler Campbell and Benita Rose Dubray

-Ryan Michael Riggins and Shelby Grace Ackerman

Divorces:

-Matthew W Jackson and Christina R Jackson, Finalized 5/7/18

-Steven A Rolls and Janelle J Rolls, Finalized 5/7/18

-Michelle Buddemeyer and Derek Buddemeyer, Finalized 5/21/18

-Joshua  D Allen and Amber M Allen, Finalized 5/28/18

-Mikayla B McDonough and Jack R McDonough 5/28/18