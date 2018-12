Marriages, divorces Dec. 2018

Marriages:

-Cody Joseph Vanhousen and Emily June Anheier

-Ryan Raymond Whirlwind Horse and Gwendolyn Kaye Hollow Horn

-David Michael Collord and Marla Hoecker

-Juan Antonio Martinez Pruneda and Norma Alicia Garza

-Michael Douglas Fritzler and Sadie Mae Wright

-Hunter Elford and Mary Elizabeth Whittle

-Nathan Lee Grant and Jessica Ann Ebers

Divorces:

-Rick Nelson and Lisa Nelson, Finalized 11/30/18

-Jesus O. Pruneda and Kara J. Pruneda, Finalized 11/05/18

-Elijah A. Budd and Selena M. Budd, Finalized 11/26/18

-Kelby Moreno and Boni J. Moreno, Finalized 11/19/18

-Maverick Churchill and Mattie Churchill, Finalized 11/26/18