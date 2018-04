Marriages:

-Robert Eugene Schefcik Jr. and Nicole Lynn Thompson

-Normanle Jeffrey Barnes and Jessica Whitney Miller

-Joel Michael Thorsen and Wendy Marie Servin

-Lee Allan Michel and Chelsea Ann McDonald

Divorces:

-Alicia A. Garza Imus and Dylan S. Imus, Finalized 3/30/18

-Rexann Worrell and John Worrell, Finalized 3/19/18

This information is provided to Panhandle Post by Box Butte County clerks.  If you believe a listing to be in error, please contact panhandlepostnews@gmail.com