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Loraine McCabe, 76

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Sympathy Flowers

NAME:  LORAINE MCCABE                                                                               AGE:  76

OF:  SIDNEY

PASSED AWAY:  TUESDAY, JANUARY 10TH

 

FUNERAL SERVICES FOR:  LORAINE MCCABE

WILL BE HELD AT:  2:00 P.M., SATURDAY, JANUARY 14TH IN THE LIGHT MEMORIAL PRESBYTERIAN CHURCH WITH PASTOR LEON ‘BUD’ GILLESPIE OFFICIATING

SERVICES WILL CONCLUDE:  AT THE CHURCH WITH CREMATION TO FOLLOW

INURNMENT WILL TAKE PLACE:  AT A LATER DATE IN THE ANTELOPE VALLEY CEMETERY NEAR OSHKOSH

FRIENDS MAY STOP AT:  THE GEHRIG-STITT CHAPEL ON FRIDAY FROM 1-7:00 P.M.

A MEMORIAL IS BEING ESTABLISHED:  CONTRIBUTIONS MAY BE MADE IN CARE OF THE FAMILY

A COMPLETE OBITUARY:  WILL AIR WHEN AVAILABLE

 

GEHRIG-STITT CHAPEL & CREMATION SERVICE IS IN CHARGE OF LORAINE’S CARE AND FUNERAL ARRANGEMENTS