Loraine McCabe, 76

NAME: LORAINE MCCABE AGE: 76
OF: SIDNEY
PASSED AWAY: TUESDAY, JANUARY 10TH
FUNERAL SERVICES FOR: LORAINE MCCABE
WILL BE HELD AT: 2:00 P.M., SATURDAY, JANUARY 14TH IN THE LIGHT MEMORIAL PRESBYTERIAN CHURCH WITH PASTOR LEON ‘BUD’ GILLESPIE OFFICIATING
SERVICES WILL CONCLUDE: AT THE CHURCH WITH CREMATION TO FOLLOW
INURNMENT WILL TAKE PLACE: AT A LATER DATE IN THE ANTELOPE VALLEY CEMETERY NEAR OSHKOSH
FRIENDS MAY STOP AT: THE GEHRIG-STITT CHAPEL ON FRIDAY FROM 1-7:00 P.M.
A MEMORIAL IS BEING ESTABLISHED: CONTRIBUTIONS MAY BE MADE IN CARE OF THE FAMILY
A COMPLETE OBITUARY: WILL AIR WHEN AVAILABLE
GEHRIG-STITT CHAPEL & CREMATION SERVICE IS IN CHARGE OF LORAINE’S CARE AND FUNERAL ARRANGEMENTS