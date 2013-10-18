KCOW OPEN MIC 10/18/13
– 1977 ROADRANGER CAMPER, $1200 OR BO, ELVIS RECORDS, GREAT CONDITION…307-431-3081…
– LF…SAW HORSES…2 OR 3…762-7291 AND LEAVE MESSAGE
– HB….WANITA WALDEIZ…
– FS…WEIGHT BENCH…$30…GOOD CONDITION…762-8555…
– HB
– HB…TERRI MONROW…EMME, BILL, AND HANK..TOMORROW
– FS…IPHONE TOUCH $150 OR BO…PORT. NEB. MACHINE, BRAND NEW…$75…760-1778…
-GARAGE SALE…804 YELLOWSTONE…LOTS OF TOOLS, SAWS, DECOR….TODAY AND TOMORROW…ALSO TWIN MAT…GA…
-HB…DAN AND SHANNA ESQUIA…
-HB…BO AND BELLA BONESS…4YR…MOM AND DAD…
-FL…STORM DOOR FOR TRAILER HE IS RENTING…629-1396…
– LF…FULL SIZE BED…FS…2 WHEEL TRAILER…763-1494…
-GARAGE SALE 1235 PLATTE 9AM-5PM…GIVE OFFERING ON ITEMS…MEDIUM SIZE DOG TO GA…
-GA…TWO FEMALE PIT BULL DOGS..760-9444…
-HB…SHANNA ESQIA…
-FS…32 STORM DOOR $20…763-1230…
-FS…COUCH AND LOVE SEAT…TRUCK TIRES…5 GAL. PLASTIC GAS CANS..760-2311…
-FS…HB…NICK MASSER…18
-HB…MIKE RUSHLER…SISTER IN LAW
-HB…
-FS…GIFT CERT. JUST SHOOT ME…760-4316…
KCOW OPEN MIC 10/18/13
KCOW OPEN MIC 10/18/13
Comments
Charles says
That is a iPod touch forsale not a iPhone
Nenita Faber says
Big garage sale at 819 Colorado! Aug. 11th and 12th @ 8am to 4pm.