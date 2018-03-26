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Girls Results: Sidney Track-&-Field Invite

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Sidney Invite Track-&-Field Meet

March 24, 2018

Girls Results

1. Gering 110
2. Ogallala 100
3. Sidney 81
3. Gothenburg 81
5. McCook 77
6. Alliance 36
7. Chadron 20
8. Hyannis 10
9. Creek Valley 4
9. Gordon-Rushville 4
11. University 1

Girls 100m Dash

1. 11 Jasmine Johnson 13.476a SR Gering
2. 12 Makayla Davidson 13.483a SR Alliance
3. 9 Bella Rickertsen 13.551a PR Gothenburg
4. 9 Liviya Wier 13.61a PR McCook
5. 9 Logan Holly 13.62a PR Sidney
6. 11 Taylor Williams 13.623a PR Ogallala

Girls 200m Dash

1. 11 Taylor Williams 27.43a PR Ogallala
2. 12 Emily Arp 27.862a SR McCook
3. 9 Milan Coggins 28.144a PR Ogallala
4. 10 Kaylee Wach 28.206a PR Ogallala
5. 9 Kiara Aguallo 28.391a PR Gering
6. 12 Lonni Ewing 28.876a SR University

Girls 400m Dash

1. 11 Hannah Anderson 1:02.853a PR Gothenburg
2. 12 Berrina Sibal 1:06.211a SR Gering
3. 11 Hannah Weare 1:08.545a PR Alliance
4. 12 Kristina Davis 1:08.863a PR Sidney
5. 12 Riley Sis 1:09.117a SR McCook
6. 9 Spenser Lewis 1:09.722a PR Gering

Girls 800m Dash

1. 12 Emily Jacobs 2:34.717a SR McCook
2. 12 Kayla Weyers 2:35.465a SR Gothenburg
3. 9 Miah Hoppens 2:35.964a PR Ogallala
4. 9 Jaiden Davis 2:39.614a PR Gothenburg
5. 11 Faith Brehmer 2:44.277a PR Gordon-Rushville
6. 12 Nicole Patton 2:46.177a SR Gering

Girls 1600m Run

1. 11 Lucia McKeag 5:56.569a SR Ogallala
2. 12 Nicole Patton 6:06.098a SR Gering
3. 10 Angelea Arnett 6:10.720a SR Sidney
4. 10 Alyssa Shaw 6:23.393a SR Hyannis
5. 10 Makenna Culek 6:23.690a SR Gering
6. 10 ElsiAnna Rodewald 6:28.312a SR McCook

Girls 3200m Run

1. 10 Angelea Arnett 13:21.106a SR Sidney
2. 11 Kelly Snelling 13:33.835a PR Gering
3. 10 Alyssa Shaw 14:35.911a SR Hyannis
4. 10 Morgan VanAnne 15:07.675a SR Gering
5. 11 Kathleen Kuzmic 15:22.841a SR Alliance
6. 9 Destiny Holthusen 16:23.338a PR Ogallala

Girls 100m Hurdles

1. 12 Kaetlyn Todd 17.004a SR Gering
2. 10 Jaedy Commins 17.308a SR Ogallala
3. 10 Maria Avila 18.229a SR Gering
4. 10 Emily Harrison 18.354a SR Gering
5. 10 Dawn Dunbar 18.401a SR Chadron
6. 11 Lauren Johnson 18.511a SR Gothenburg

Girls 300m Hurdles

1. 10 Jaedy Commins 48.743a SR Ogallala
2. 12 Natalie Radcliffe 50.026a SR Sidney
3. 12 Kaetlyn Todd 51.461a SR Gering
4. 11 Kaitlyn Kleinknecht 52.069a SR Gothenburg
5. 10 Laykin Sperl 52.231a SR Alliance
6. 10 Caitlyn Mueller

Girls 4×100 Relay

1. Ogallala 52.626a
2. McCook 52.668a
3. Gering 53.1a
4. Sidney 53.205a
5. Alliance 53.735a
6. Gothenburg 53.847a

Girls 4×400 Relay

1. Gothenburg 4:22.876a
2. Ogallala 4:25.863a
3. Gering 4:28.544a
4. Alliance 4:30.364a
5. Chadron 4:31.813a
6. Sidney

Girls 4×800 Relay

1. Gothenburg 10:27.431a
2. Ogallala 10:43.898a
3. Sidney 10:56.365a
4. Gering 11:01.729a

Girls Shot Put

1. 12 Gracie Stienike 36’06.00″ SR Gothenburg
2. 11 Jayceea Hanson 36’01.00″ PR McCook
3. 12 Arleigh Costello 35’00.00″ SR Gothenburg
4. 9 Annica Harm 34’01.00″ PR Gothenburg
5. 10 Kendra Nesbitt 33’00.00″ PR Sidney
6. 9 Karly Sylvester 32’02.00″ PR Sidney

Girls Discus

1. 11 Jayceea Hanson 115’01.00″ SR McCook
2. 11 True Thorne 113’02.00″ PR Chadron
3. 11 Katelyn Sylvester 112’03.00″ PR Sidney
4. 9 Karly Sylvester 100’11.00″ PR Sidney
5. 11 Blythe Boness 98’04.00″ PR Alliance
6. 10 Kayla Collins 98’03.00″ PR Creek Valley

Girls High Jump

1. 12 Josie Otto 5’0.00″ SR Alliance
2. 11 Brinley Pszanka 4’10.00″ SR Gering
3. 9 Milan Coggins 4’10.00″ PR Ogallala
4. 10 Mattie Johnson 4’6.00″ PR Sidney
5. 9 Jayla Brehmer 4’6.00″ PR Gordon-Rushville
6. 9 Liviya Wier 4’6.00″ PR McCook

Girls Pole Vault

1. 12 Haiden Loop 10’0.00″ SR McCook
2. 10 MJ Johnstone 9’6.00″ SR Sidney
3. 9 Logan Holly 9’6.00″ PR Sidney
4. 12 Kyleana Blau 9’0.00″ SR McCook
5. 10 Kaylee Wach 8’6.00″ SR Ogallala
6. 10 Jaylee Shaw 8’0.00″ SR Sidney

Girls Long Jump

1. 9 Milan Coggins 16’01.00″ PR Ogallala
2. 12 Natalie Radcliffe 15’07.50″ SR Sidney
3. 11 Amaya Ackerman 15’00.50″ SR Gothenburg
4. 10 Shea Bailey 14’11.50″ SR Chadron
5. 12 Shayne Coleman 14’11.50″ SR McCook
6. 10 Liliana Sitorius 14’11.50″ PR Gothenburg

Girls Triple Jump

1. 11 Jade Garcia 32’04.50″ SR Gering
2. 10 Brolin Morgan 31’08.25″ PR McCook
3. 10 Elli Winkler 31’05.00″ SR Gering
4. 10 Dawn Dunbar 30’10.00″ SR Chadron
5. 10 Caitlyn Mueller 30’07.50″ SR Creek Valley
6. 12 Shayne Coleman 30’06.00″ SR McCook

 

(Courtesy: Athletic.net)

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