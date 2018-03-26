Girls Results: Sidney Track-&-Field Invite

Sidney Invite Track-&-Field Meet
March 24, 2018
Girls Results
|1.
|Gering
|110
|2.
|Ogallala
|100
|3.
|Sidney
|81
|3.
|Gothenburg
|81
|5.
|McCook
|77
|6.
|Alliance
|36
|7.
|Chadron
|20
|8.
|Hyannis
|10
|9.
|Creek Valley
|4
|9.
|Gordon-Rushville
|4
|11.
|University
|1
Girls 100m Dash
|1.
|11
|Jasmine Johnson
|13.476a SR
|Gering
|2.
|12
|Makayla Davidson
|13.483a SR
|Alliance
|3.
|9
|Bella Rickertsen
|13.551a PR
|Gothenburg
|4.
|9
|Liviya Wier
|13.61a PR
|McCook
|5.
|9
|Logan Holly
|13.62a PR
|Sidney
|6.
|11
|Taylor Williams
|13.623a PR
|Ogallala
Girls 200m Dash
|1.
|11
|Taylor Williams
|27.43a PR
|Ogallala
|2.
|12
|Emily Arp
|27.862a SR
|McCook
|3.
|9
|Milan Coggins
|28.144a PR
|Ogallala
|4.
|10
|Kaylee Wach
|28.206a PR
|Ogallala
|5.
|9
|Kiara Aguallo
|28.391a PR
|Gering
|6.
|12
|Lonni Ewing
|28.876a SR
|University
Girls 400m Dash
|1.
|11
|Hannah Anderson
|1:02.853a PR
|Gothenburg
|2.
|12
|Berrina Sibal
|1:06.211a SR
|Gering
|3.
|11
|Hannah Weare
|1:08.545a PR
|Alliance
|4.
|12
|Kristina Davis
|1:08.863a PR
|Sidney
|5.
|12
|Riley Sis
|1:09.117a SR
|McCook
|6.
|9
|Spenser Lewis
|1:09.722a PR
|Gering
Girls 800m Dash
|1.
|12
|Emily Jacobs
|2:34.717a SR
|McCook
|2.
|12
|Kayla Weyers
|2:35.465a SR
|Gothenburg
|3.
|9
|Miah Hoppens
|2:35.964a PR
|Ogallala
|4.
|9
|Jaiden Davis
|2:39.614a PR
|Gothenburg
|5.
|11
|Faith Brehmer
|2:44.277a PR
|Gordon-Rushville
|6.
|12
|Nicole Patton
|2:46.177a SR
|Gering
Girls 1600m Run
|1.
|11
|Lucia McKeag
|5:56.569a SR
|Ogallala
|2.
|12
|Nicole Patton
|6:06.098a SR
|Gering
|3.
|10
|Angelea Arnett
|6:10.720a SR
|Sidney
|4.
|10
|Alyssa Shaw
|6:23.393a SR
|Hyannis
|5.
|10
|Makenna Culek
|6:23.690a SR
|Gering
|6.
|10
|ElsiAnna Rodewald
|6:28.312a SR
|McCook
Girls 3200m Run
|1.
|10
|Angelea Arnett
|13:21.106a SR
|Sidney
|2.
|11
|Kelly Snelling
|13:33.835a PR
|Gering
|3.
|10
|Alyssa Shaw
|14:35.911a SR
|Hyannis
|4.
|10
|Morgan VanAnne
|15:07.675a SR
|Gering
|5.
|11
|Kathleen Kuzmic
|15:22.841a SR
|Alliance
|6.
|9
|Destiny Holthusen
|16:23.338a PR
|Ogallala
Girls 100m Hurdles
|1.
|12
|Kaetlyn Todd
|17.004a SR
|Gering
|2.
|10
|Jaedy Commins
|17.308a SR
|Ogallala
|3.
|10
|Maria Avila
|18.229a SR
|Gering
|4.
|10
|Emily Harrison
|18.354a SR
|Gering
|5.
|10
|Dawn Dunbar
|18.401a SR
|Chadron
|6.
|11
|Lauren Johnson
|18.511a SR
|Gothenburg
Girls 300m Hurdles
|1.
|10
|Jaedy Commins
|48.743a SR
|Ogallala
|2.
|12
|Natalie Radcliffe
|50.026a SR
|Sidney
|3.
|12
|Kaetlyn Todd
|51.461a SR
|Gering
|4.
|11
|Kaitlyn Kleinknecht
|52.069a SR
|Gothenburg
|5.
|10
|Laykin Sperl
|52.231a SR
|Alliance
|6.
|10
|Caitlyn Mueller
Girls 4×100 Relay
|1.
|Ogallala
|52.626a
|2.
|McCook
|52.668a
|3.
|Gering
|53.1a
|4.
|Sidney
|53.205a
|5.
|Alliance
|53.735a
|6.
|Gothenburg
|53.847a
Girls 4×400 Relay
|1.
|Gothenburg
|4:22.876a
|2.
|Ogallala
|4:25.863a
|3.
|Gering
|4:28.544a
|4.
|Alliance
|4:30.364a
|5.
|Chadron
|4:31.813a
|6.
|Sidney
Girls 4×800 Relay
|1.
|Gothenburg
|10:27.431a
|2.
|Ogallala
|10:43.898a
|3.
|Sidney
|10:56.365a
|4.
|Gering
|11:01.729a
Girls Shot Put
|1.
|12
|Gracie Stienike
|36’06.00″ SR
|Gothenburg
|2.
|11
|Jayceea Hanson
|36’01.00″ PR
|McCook
|3.
|12
|Arleigh Costello
|35’00.00″ SR
|Gothenburg
|4.
|9
|Annica Harm
|34’01.00″ PR
|Gothenburg
|5.
|10
|Kendra Nesbitt
|33’00.00″ PR
|Sidney
|6.
|9
|Karly Sylvester
|32’02.00″ PR
|Sidney
Girls Discus
|1.
|11
|Jayceea Hanson
|115’01.00″ SR
|McCook
|2.
|11
|True Thorne
|113’02.00″ PR
|Chadron
|3.
|11
|Katelyn Sylvester
|112’03.00″ PR
|Sidney
|4.
|9
|Karly Sylvester
|100’11.00″ PR
|Sidney
|5.
|11
|Blythe Boness
|98’04.00″ PR
|Alliance
|6.
|10
|Kayla Collins
|98’03.00″ PR
|Creek Valley
Girls High Jump
|1.
|12
|Josie Otto
|5’0.00″ SR
|Alliance
|2.
|11
|Brinley Pszanka
|4’10.00″ SR
|Gering
|3.
|9
|Milan Coggins
|4’10.00″ PR
|Ogallala
|4.
|10
|Mattie Johnson
|4’6.00″ PR
|Sidney
|5.
|9
|Jayla Brehmer
|4’6.00″ PR
|Gordon-Rushville
|6.
|9
|Liviya Wier
|4’6.00″ PR
|McCook
Girls Pole Vault
|1.
|12
|Haiden Loop
|10’0.00″ SR
|McCook
|2.
|10
|MJ Johnstone
|9’6.00″ SR
|Sidney
|3.
|9
|Logan Holly
|9’6.00″ PR
|Sidney
|4.
|12
|Kyleana Blau
|9’0.00″ SR
|McCook
|5.
|10
|Kaylee Wach
|8’6.00″ SR
|Ogallala
|6.
|10
|Jaylee Shaw
|8’0.00″ SR
|Sidney
Girls Long Jump
|1.
|9
|Milan Coggins
|16’01.00″ PR
|Ogallala
|2.
|12
|Natalie Radcliffe
|15’07.50″ SR
|Sidney
|3.
|11
|Amaya Ackerman
|15’00.50″ SR
|Gothenburg
|4.
|10
|Shea Bailey
|14’11.50″ SR
|Chadron
|5.
|12
|Shayne Coleman
|14’11.50″ SR
|McCook
|6.
|10
|Liliana Sitorius
|14’11.50″ PR
|Gothenburg
Girls Triple Jump
|1.
|11
|Jade Garcia
|32’04.50″ SR
|Gering
|2.
|10
|Brolin Morgan
|31’08.25″ PR
|McCook
|3.
|10
|Elli Winkler
|31’05.00″ SR
|Gering
|4.
|10
|Dawn Dunbar
|30’10.00″ SR
|Chadron
|5.
|10
|Caitlyn Mueller
|30’07.50″ SR
|Creek Valley
|6.
|12
|Shayne Coleman
|30’06.00″ SR
|McCook
(Courtesy: Athletic.net)
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