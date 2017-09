FRIDAY SEPT. 8, 2017



FS…HOMEMADE GUN CABINET…WILL HOLD 6 GUNS…2 WALL MOUNT GUN RACKS….6 DRAWER METAL OFFICE DESK….WOOD BOXES..GOOD FOR CRAFTS…..JOHN DEEERE LAWN TRACTOR….NEEDS MINOR WORK…CALL FOR DETAILS….760-2124

FS…TOW BAR…$25….760-9868

FS…36″ X 80″ SOLID WOOD EXTERIOR DOOR..PRE HUNG….ALSO HAVE THE SAME SIZE STORM DOOR…..NICE OAK SINGLE DRAWER DESK…CALL 762-4583 FOR INFO

FS…LOTS OF MISC SHIRTS….STURGIS T-SHIRTS….COME AND LOOK…SEE AT 615 MISSISSIPPI…MAKE OFFERS

FS…2000 FORD EXCURSION…4WD..V10 GAS…HIGH MILES…RUNS GOOD…GOOD TIRES….219-252-9128–CHADRON AREA

LOST…BLACK AND PINK BACKPACK….BETWEEN MEADOWS AND DOWNTOWN….308-464-0070 OR RETURN TO J-5 MEADOWS

FS…SOLID OAK…36′ X 80″ DOOR WITH GLASS WINDOW… WITH BRASS HINGES…DOOR HANDLE……$35….762-2516

LF…GOOD WORKING CLEAN SMALLER REFRIG…..NEEDS TO BE FROM NON SMOKING HOUSEHOLD….760-0764

HB…BY LOLA

FS…DIVING BOARD…14′ LONG…19″ WIDE…$50….760-8471

LF…SMALL TRAVEL TRAILER OR SMALL MOTORHOME…16′-18′ SIZE…..763-8344

FS…5 CU FT FREEZER..SEARS BRAND…2 YRS OLD…$100….NICE HARDWOOD 3 DRAWER DRESSER…$75…..HAVE 10 OR SO SMALL TABLES….STANDS…END TABLES…ETC……MISC ELECT HEATERS…WINDOW AC….CALL 760-3092 FOR INFO

HB…MARY FROM BROTHER ANGELO…..FS..1999 HONDA ACCORD…762-2072…710 YELLOWSTONE

LF…GOOD CONDITION… TRAVEL TRAILER…MAYBE 19′ OR SO….760-2576…763-9401

LF…TRAILER HOME OR HOUSE TO RENT OR BUY…WOULD BE WILLING TO FIX UP…308-279-2108

LF….RIDING MOWER….ANY CONDITION….763-1245

FS…MOTORCYCLE/MOWER LIFT…$125…..AIR COMPRESSOR…$125….RIDING MOWER…$375…..BLACK PICKUP BOX TOOL BOX…$20…..MENS SIZE 8 DIAMOND RING….VERY NICE…$900….762-4411…760-4552

GA…MISC LAWN MOWERS…..RECLINER……LF…GOOD USED SOFA AND RIDING MOWER……..FS…CONCRETE PICNIC TABLE….$100…629-7043

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..RIDING MOWER….629-1143…763-9488