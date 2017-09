FRIDAY SEPT. 29, 2017

LF….SOMEONE TO MOVE FURNITURE AROUND 1 PM TODAY….PLEASE CALL 760-1259

GARAGE SALE….8-3… SAT ONLY…1211 BIGHORN….TODDLER BED…CLOTHES…BABY TOYS AND CLOTHES…LOTS OF MISC

GARAGE SALE…..SAT…8- 2 OR 3….MULTIFAMILY…610 NEWBERRY

GARAGE SALE….SAT…9-5…ALLEY BEHIND PRESBITARIAN CHURCH…CASH ONLY

FS…CHAR-BROIL BBQ GRILL…$100…..LG WINDOW AC…$100…PIONEER AM/FM STEREO RECEIVER…$50……MENS SHEEPSKIN WESTERN COAT…SIZE 40 REG…$100….762-1182

GA….HAVE LOTS OF APPLES….COME AND PICK WHAT YOU WANT…CALL 762-3537

FS….KITCHEN TABLE WITH 4 CHAIRS…..MAKE OFFERS….760-9104

HB…..ANGELO–90 ON SUNDAY……LF…COW BELL….762-4723 AFTER 2 PM

HB…BY LOLA

GARAGE SALE…TODAY TIL 4…..SAT . 8 – 3…1453 COUNTRYSIDE

LF…SOMEONE WITH A PICKUP OR OR TRAILER TO HAUL THINGS TO THE DUMP…762-9648

VIAERO….301 E. 3RD…763-1111…2 LINES $100….SAMSUNG PHONES ON SALE….ASK ABOUT DISCOUNTS FOR WORKERS…INTERNET SERVICE…$29.99 PER MONTH……OPEN.. M-F 8-6…SAT 9-4

FS…HAVE APPROX 12 DOZ. NIGHT CRAWLERS…. 487-5650

LOST…BLACK AND PINK BACK PACK…BETWEEN MEADOWS AND DOWNTOWN….PLEASE RETURN TO J-MEADOWS….308- 464-0070

HB…EMMA–THURSDAY FROM THE HEE HAW GANG

FS…1998 CHEV CAVALIER CONVERTIBLE….762-2072

HB…ISAAC

COVER JONES MOTOR CO

FS…4′ X 7′ FT PIECE OF FLAT BOARD THAT WILL HOLD PEGS TO DISPLAY ITEMS…$10…760-3499

FS…SM ENTERTAINMENT CENTER…$25 CASH…GOOD STURDY CONDITION…762-3816

2 -FAMILY GARAGE SALE..1003 CHEYENNE…8-3.. SAT ONLY

FS…STACK WASHER AND DRYER….EXERCISE BIKE…WILL DELIVER…CALL 308-629-7030–HEMINGFORD