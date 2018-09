FRIDAY SEPT. 28, 2018

FINAL WEEK OF THE ESTATE SALE…1023 WEST 2ND…MOST THINGS INSIDE…LOTS OF ITEMS…NEW BARBIES…DOLL HOUSE..ANTIQUES…GOLF CLUBS…POT BELLY STOVES…FRIDAY..9-4 AND SAT…9-2

RUMMAGE SALE….SAT..8-1….ALLIANCE STORAGE…NORTH OF SUBWAY…UNIT 43….FURNITURE…FILE CABINET…MICROWAVE..LOTS OF MISC ITEMS

FS…2003 FORD 350 VAN…..2-WHEEL, FLAT BED, TRAILER….762-2072

HB….EMMA….SETH

FS…HOMEMADE SALSA….ALL KINDS…MILD..HOT AND EVEN HOTTER!!!…ALSO SOUTHWESTERN SALSA….762-3816

VIAERO…301 E. 3RD….763-1111….FALL INTO SAVINGS…2 LINES $90….SPECIALS ON TABLETS….PHONES…SAMSUNG…IPHONES…OPEN M-F..8-6…SAT..9-4….BUSINESS DISCOUNTS AVAILABLE

FS…2 STEEL FLAT BEDS FOR PICKUPS…LONG BED SIZE….1-WHITE…1-BLACK….NO GOOSENECK BALLS….MAKE OFFERS…..219-252-9128-IN ALLIANCE

HB…BRAYDON

GARAGE SALE…..407 SNYDER…SOUTH OF BNSF…..ALL DAY SATURDAY…MOWER…COATS…LADIES CLOTHES..JEWELRY..RUGS..TV

FS…LIKE NEW WINE BOTTLE STAND….$50…..762-4583

COVER JONES MOTOR CO

FS…COCA COLA DISC PHONE..NEW IN BOX…..BRONZE ANTLER CHANDLIER….308-458-7519

INDOOR GARAGE SALE….DOWNTOWN AT HERITAGE 6 MALL….KIDS ITEMS…CLOTHES…ANTIQUES…10-5…SATURDAY…..KITCHEN TABLE AND 2 CHAIRS WITH BENCH-NEW…$150….308-458-7410

HB…BY LOLA

LF….BIKE WITH BIG HANDLE BARS…….FS…HOME STEREO WITH AMP…CD AND 15″ SPEAKERS….SEE AT 1012 PLATTE…..760-8470

FS…DINNING ROOM TABLE WITH 4 CHAIRS…$100…VERY GOOD CONDITION….762-3333

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..LADDER……FS…TWIN BED…$50… 308-629-7043

FS…10-50 CENT PIECES…1964 KENNEDYS….FRANKLINS FROM EARLY 60’S…..5 EISENHOWERS SILVER DOLLARS….CALL FOR INFO….763-8738