FRIDAY SEPT. 15, 2017

FS…32″ FLAT SCREEN TV….WOODEN 3 DRAWER DRESSER..$60…KITCHEN STAND WITH DRAWER AND CABINET UNDERNEATH…$30…..MISC TV STANDS….END TABLES….MISC ITEMS…760-3092

FS….4-DOUBLE PANE GLASS WINDOWS/WITH SCREENS FROM A MOTOR HOME…$25 FOR ALL….760-1275

HB…BY LOLA

FS…NICE GLASS CORNER TV STAND…3 LEVELS….READY TO USE…$20…760-4573

5 FAMILY GARAGE SALE…607 NEWBERRY….SAT..8-3 AND SUN…NOON 3 PM…TOOLS…ARTWORK…FURNITURE

LF…REEL TO REEL TAPE MACHINE WITH MIC….760-6118

LF…ALUM SCREEN/STORM DOOR…35″ X 80″…COMPLETE WITH HINGES…ETC…….FS..1/2 BAG OF BROWN RUBBER MULCH..APPROX 25 LBS…$5…..NEW BAG OF CYPRESS MULCH…$3….762-9105

VIAERO….301 E 3RD…763-1111…HARVEST PROMOTION NOW…2 LINES $100….NEW PHONES WITH NEW SERVICE….OTHER PHONES FOR LOW $. ASK ABOUT FIRST MONTH FREE SERVICE….HOME INTERNET…HOME PHONE ETC…..OPEN M-F… 8-6…SAT 9-4…ASK ABOUT DISCOUNTS

FS…2-3 LARGE WATERMELONS..$7 EACH….HAVE LOTS TOMATOS…ALL SIZES….$1 OR $2 LB…..762-6640

HB…GYLINDA

HB…TAMIKA

FS…SLIDE IN STYLE PICKUP CAMPER…USEABLE CONDITION…WITH PROPANE STOVE…$100….763-9401

FS…2-235 75-15 TIRES ON FORD STEEL RIMS…$75…..80 GAL AIR COMPRESSOR WILL RUN ON 110 OR 220 V…$200 OBO….ANOTHER 220 VOLT, HORIZONTAL AIR COMPRESSOR ON WHEELS…$100…760-7995

FS…TRUNK CAR STEREO SPEAKER…NEW…$50…..LF..ODD JOBS OF ANY KIND…..RIDING MOWER….308-629-1143…..760-8470

COVER JONES MOTOR CO