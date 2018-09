FRIDAY SEPT. 14, 2018

LF…WORKING LAWN MOWER WITH BAG…FOR LOW $…629-7979

FS..CLAIRINET…..YAMAHA BRAND….READY TO PLAY…COST $600 NEW… WILL TAKE $200….762-2357…760-7110

FS…SAMSUNG FLIP PHONE WITH CHARGER…CASE…EXCELLENT CONDITION…763-1388

VIAERO…301 E. 3RD…JANES CLOSET…PUNISHERS MOTORCYCLE CLUB…POKER RUN SAT….REGISTER 8:45 AT EAGLES…RUN STARTS 10 AM…ENDS AT ALLIANCE EAGLES….$5 MEAL AFTER…..SILENT AUCTION AT EAGLES….ALL VEHICLES WELCOME

FS…2003 FORD 350 VAN…RUNS GOOD…MAKE OFFERS…..MARTINS FIRE TRUCK…1942 GMC….MAKE OFFERS….SEE AT 710 YELLOWSTONE…..762-2072

PILLARS, GOLF POKER RUN….SAT…REGISTER AT 9 AM….9 STOPS…ALL VEHICLES WELCOME…MEET AT KNIGHT MUESUM…REFRESHMENTS AFTER

FS…COKE DISC PHONE…NEW IN BOX…$45 OR MAKE OFFERS…MISC THROW PILLOWS……2-PIECE MAKER QUILTS….VERY NICE…..OTHER SMALL BLANKETS……NEW TWIN COMFORTOR…..MAKE OFFERS…CALL 308-458-7519

HB…BRAIN…FROM MOM AND DAD FROM BILLINGS MT.

GA…CUCUMBERS…LOTS OF MAGIZINES…FIELD AND STREAM……AMERICAN HUNTER….ETC…..COME BEFORE 11 AM TO 1305 E 3RD-ALLIANCE

FS…MINI YARD SALE….F-24 MEADOWS….BIKE…2-BBQ GRILLS…EXERCISE BIKE..MISC ITEMS…..COME AND KNOCK ON THE DOOR…760-0347

FS…RIDING MOWER….$100…..RUNS GOOD….760-5155

FS…11-FLOATING GOOSE DECOYS…..MADE OF FOAM WITH ANCHORS AND CORDS….$70 FOR ALL….762-9280

FS…24″ OAK HALLOW CORE INTERIOR DOOR….1 1/2 BOXES OF FRAMING NAILS ..FOR AN AIR GUN…..760-0872

FS…GEORGE FORMAN ELECT. GRILL…$15….NEW INLINE PHONE…$40…..DVD PLAYER…$15……..DISH SAT SYSTEM…$20….763-1954

FS…BUCK GOAT….READY FOR BREEDING….MAKE OFFERS….CALL CARMEN AT 308-760-2232