FRIDAY NOV. 30, 2018
FS…7′ PRE LIT CHRISTMAS TREE…..SANTA..SLEIGH..REINDEER..LIGHTED OUTDOOR DECORATION……762-3404
HB…ANNETTE—THURSDAY…FROM ARNOLD
HB…BETTY
HB…BY LOLA
FS…SAMSUNG GALAXY 4S, 4G PHONE…VERIZON…$75….762-1182
BEST WISHES TO DEE….LF…26″ MOUNTAIN BIKE…760-8470
BLACK DIAMOND KIDS CHRISTMAS PARTY…SATURDAY…AT ALLIANCE THEATER…SHOWING RALPH BREAKS THE INTERNET….SANTA WILL VISIT AT 1 PM…MOVIE AT 2….GOODIES…MEMBERS ONLY….MEMBERSHIPS SOLD AT DOOR
HB…40TH TO CASEY…FROM SISTERS
FS…4 – DRAWER DRESSER FROM THE 60’S….MICROWAVE STAND….END TABLE…4 MIRRORS…..OTHER MISC ITEMS…..762-4948
FS…9.5’…PRE LIT..CHRISTMAS TREE…WITH WHITE LIGHTS…..760-4096
LF…2- FULL SIZE BEDS….ODD JOBS OF ANY KIND…..FS..DRESSER WITH MIRROR….COMPUTER DESK…..SMALL TABLE WITHOUT CHAIRS….308-629-8058
FS…3 LARGE BOXES OF CROCHET TREAD….$50 EACH….762-5340 OR SEE AT 615 MISSISSIPPI
PRESBITARIAN CHURCH…WILL HAVE CHRISTMAS TEA AT 10 AM…SATURDAY….515 EMERSON….USE SOUTH DOOR
FS…1994 CROWN VICTORIA….RUNS GOOD….762-2072
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