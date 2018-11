FRIDAY NOV. 16, 2018

FS…7.5′ TALL CHRISTMAS WITH A TOTE…$20…..DARK OAK HEADBOARD WITH SHELF FOR FULL SIZE BED…$20……SMOKED GLASS TV STAND..WITH 2 SHELVES…20″ HIGH X 44″ WIDE WILL HOLD UP A 44″ TV…$70….760-2639 ASK FOR ROD

FS…5TH WHEEL HITCH MOUNT FOR PICKUP BED…COMES WITH ALL HARDWARE…$225…760-1314

FS…GOOD WORKING SNOW BLOWER….762-1614

FS…ANTIQUE AVON CERAMIC TORTILLIA WARMER…MAKE OFFERS….1900’S LUMBER CAMP COLLECTIBLE BOTTLE…..ANTIQUE ROUND OAK FRAMED ROSE…$300…..2 -ANTIQUE LETTER HOLDERS FROM THE 1960’S…MAKE OFFERS…….2-WROUGHT IRON FLOWER POTS….$25….MAKE OFFERS….NICE MISC PILOWS….MAKE OFFERS…COCA COLA PHONE…NEW…$15…..308-458-7519

LF…PS-3 GAME SYSTEM….308-629-1270

MARCIA–SUNDAY

HA…DICK AND DIXIE

FS…JOHN DEERE MODEL 325 RIDING MOWER WITH 48″ REBUILT DECK…WINTER PRICE $1250…….FS…SHOP MAUNALS FOR 89 SUBURBAN…82 JEEP…..KAWASAKI 1000/1100 MOTORCYCLE MANUALS…MAKE OFFERS…..GA…FREEZER JELL PACKS….HB…LOLA AND MANY MORE……762-4411…760-4552

LF…PERSON WHO WANTED MATT TO PICKUP TV….ANY NOT WORKING FLAT SCREEN TV'S….CALL 762-4723

HB…KEITH–SUNDAY…FROM FATHER IN LAW

HB..LOLA FROM TONY AND DARLENE

FS…COMPUTER DESK….308-629-8058

FS…SM SNOW SHOVEL…….VERIZON MOTO SMART PHONE WITH ACCESSORIES…..TOTAL WIRELESS BRAND PHONE…$100….LF…HELP WITH MOVING….TODAY OR TOMORROW…..308-360-3944

EARLY BLACK FRIDAY SALE…MOST OF THE DAY TODAY TI 6 P…HAVE LOTS OF COLLECTIBLES…ELVIS…MARYLYN…JAMES DEAN…FRAMED ITEMS…. ELVIS DECANTOR…$150…..DODGE RAM HUBCAPS….1950’S HEMI HIGH PERFORMANCE VALVE COVERS..$400…..DR. PEPPER POP MACHINE..$400…LOTS OF NEW ITEMS…..COME AND TAKE A LOOK…….CALL FIRST 760-9311

FS…1994 CROWN VICTORIA….ONE OWNER….RUNS GOOD…NEW BATTERY….GOOD TIRES….NICE INTERIOR….$800….762-2072 SEE AT 710 YELLOWSTONE…..HB…DAN–SATURDAY

FS…SILVER ICE BUCKET….$10…..2 COFFEE TABLES..1- WITH WROUGHT IRON GREEN LEGS WITH NICE GLASS TOP…1-OVAL STYLE…308-458-7519

FS…1960 MERCURYS EDAN…RUNS GOOD….GREAT COLLECTIBLE , CLASSIC CAR…NEEDS MINOR WORK…..$2000…..308-760-7080

FS…CRAFTSMAN 10″ RADIAL ARM SAW….WILL SELL OR TRADE…..MEDIUM SIZE WIRE DOG KENNEL…760-5040

FS….KITCHEN TABLE WITH LEAF AND 6 CHAIRS…$35……12-JEWLERY BOXES….SOME METAL AND WOOD….$10-$20…762-2887

HB…JIM……FS…NEW VERIZON FLIP PHONE….$70…..763-9680