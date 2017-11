FRIDAY NOV. 10, 2017

HB…ADRIANNA…7TH ON SAT

HB…CARLINA AND BOB…SUNDAY

LF…BLUE HEELER OR SPRINGER SPANIAL ..MALE OR FEMALE FOR A FAMILY PET…308-279-2108

VETERANS DAY OPEN HOUSE…2-4 AT SALLOWS MUSEUM…ALL ARE WELCOME

FS…2 MOUNTAIN BIKES….26″…GOOD CONDITION…READY TO RIDE…$60 EACH…….2 BBQ GRILLS…1-ELECT…1-GAS…BOTH GOOD CONDITION…$100 EACH…SEE AT 1012 PLATTE…….LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-629-1143 OR 760-8470

LF…ANYONE WHO WOULD DONATE A WHITE TAIL DEER FOR THE MEAT…CALL 308-629-1111

HB…BOBBY–SUNDAY

CHAMBER CHRISTMAS PARADE…NOV. 18…2 PM…UGLY SWEATER CONTEST TOO…ENTRIES AT CHAMBER OFFICE…762-1520

FS…MTD RIDING MOWER…AIR COMPRESSOR…MENS DIAMOND RING…12.5″ DELTA PLANER….JIG FOR A TABLE SAW…..HB…NORMAN…CALL FOR INFO…..762-4411….760-4552

VIAERO…VETS DAY PROMO…1ST MONTH FREE….15% DISCOUNT….2 LINES FOR $100 UNLIMITED….SIGN UP FOR THANKSGIVING BASKET…OPEN M-F-8-6…SAT 9-4…301 E 3RD…763-1111

HB…NORMAN

FS….ELECTRIC BAND MEAT SAW WITH GRINDER AND HANGERS…$150….763-1954

FS… DORM SIZE REFRIG….TOW BAR…$20 EACH….UTILITY TRAILER…$50….763-8968

HB…CARLINA AND BOBBY–36TH

HB….BY LOLA

LF….DRAPES WITH HOOKS…NEED 4 PANELS…760-4353

AVE OF FLAGS WILL BE ON DISPLAY ON SAT…HELP NEEDED SAT MORNING AT 7 AM…AT AM LEGION AND AGAIN AT 4 PM…..LF..ACRYALIC YARN…CALL DIANE…487-5210

FS…CHRISTMAS LIGHTS…MISC INDOOR AND OUTDOOR…CALL FOR INFO WILL SELL FOR LOW $…. 760-0588

THANKS TO VETERANS

FS…32″ RCA FLAT SCREEN TV….$75….762-4723

GA…2 – UP RIGHT PAINOS….WILL DELIVER…760-5304