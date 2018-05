FRIDAY MAY 4, 2018

LF…50′ OF CHAIN LINK FENCE WITH GATES AND POSTS..ETC…..OR LOOKING FOR A DOG KENNEL….760-7680

FS…2 YOUNG ADULT DUCKS….1-SWEEDISH BLUE….1-OTHER BREED….BOTH MAY BE MALE….$15 FOR BOTH…763-8825….760-9132

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500……COUCH…$35….LAWN MOWER WITH BAG….MAY NEED MINOR WORK…$100…762-5930

GA…LOTS OF STARTER PLANTS….HEN AND CHICKS…ORANGE POPPYS….PURPLE IRIS…WHITE DAISYS….HOSTAS….SEE AT 1640 EMERSON

LARGE MULTI FAMILY GARAGE SALE…232 SO HUDSON…TODAY AND SAT…8 AM TIL DONE….MISC FURNITURE…BARBIES…MISC ITEMS

FS…CHAR- BROIL INFRA RED BBQ GRILL WITHOUT BOTTLE…$100…FS…NEW IN THE BOX….2 SETS OF QUARTZ WORK LIGHTS WITH STANDS…$20 EACH…760-2763

FS…4-235 70-16 TIRES…LOTS OF MILES…$40….4-235-70-16 FIRESTONE TIRES…REALLY GOOD CONDITION…$100….ANTIQUE FAN…TABLE TOP MODEL…$80…760-9311

GARAGE SALE….TODAY 4-7…SAT 8-3….1448 COLORADO….LOTS OF ITEMS

HA…MARTIN AND LOIS–68TH ON SUNDAY

FS…OVERHEAD STYLE CAMPER….$150….CALL FOR INFO…763-8409 ASK FOR GARY

LF…FULL SIZE BED COMPLETE…..308-778-7518

HB…BY LOLA….CALL LOLA IF YOU HAVE LICENSE PLATES….762-3493

GA…STRAWBERRY PLANTS…LEAVE MSG…762-5689

LF…RIDING MOWER IN GOOD CONDITION….308-279-1829

ZESTO OPENING LATER TODAY…12-12:30 PM

FS…TICKETS TO USA VOLLEYBALL IN LINCOLN…MAY 15-16-17….SET OF 3 AND SET OF 2 TICKETS…..762-5490

LF…SOMEONE TO KEEP HOUSE….1 HOUR PER WEEK….760-1461

FS…18 CUT FT ALMOND COLOR WHIRLPOOL ESTATE REFRIG…VERY CLEAN, READY TO USE…$150…BRING YOUR OWN DOLLY….762-4994

HB…JERIMIAH…….GA…LARGE BOX…SEE AT TOWERS APT #106