FRIDAY MAY 18, 2018…..HAPPY BIRTHDAY ED GLESINGER!!! AND HAPPY 61ST ANNIVERSARY TO GRACE AND ED GLESINGER!!!!!!

YARD SALE….8:30 TIL NOON TODAY…..1207 CHEYENNE

FS…KITCHEN TABLE WITH 4 SWIVAL/ROLLAR CHAIRS…$25……BABY CRIB WITH MATTRESS…$50……BABY STROLLER….$20…..762-2887

FS…FULL SIZE BED WITH GOOD MATTRESS WITH UNDERDRAWERS…$50 IN GOOD CONDITION….762-9653

FS….LUND/ REBEL 16.5′ FISHING BOAT….WIDE BEAM…WITH TRAILER…NEW TIRES…30 HP YAMAHA MOTOR…TROLLING MOTOR….LIVE WELL…NEW SEATS…CAPT CHAIR…ROD HOLDERS…STORED INSIDE..IN EXCELLENT CONDITION….308-458-7755 IN ALLIANCE

1.5″ OF RAIN SOUTH OF TOWN

HB…MATT—THURSDAY…….FS…32″ LG FLAT SCREEN TV WILL TRADE FOR A BULLDOG…CSC AND BRONCOS FLAG….762-4723 AFTER 5 PM

GARAGE SALE….SAT…7:30- 3 PM…3017 CHEYENNE DRIVE–ALLIANCE

LF…PARTS FOR A 18 HP SNAPPER ZERO TURN MOWER….760-1396

FS…18 SPEED ADULT SIZE BIKE……..GA…2 HOME STERO SPEAKERS…760-5155

LF….HELP MOVING TRASH BAGS….PLEASE CALL 762-3660

HB…BY LOLA

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500….COUCH…$35…..BROWN RECLINER..$100…..762-5930

FS…1997 F-350 DUALLY…4WD…7.3 TURBO DIESEL…RUNS GOOD…CALL 308-249-5669 LODGEPOLE

HB…MATT–THURSDAY…..SALLY–TODAY

FS…FULL SET OF NON STICK COOKWARE…2 SKILLETS..DUTCH OVEN…SAUCE PAN WITH LIDS….$10……BLACK AND DECKER DUST BUSTER…$15….763-1013

FS…NICE LADIES WEDDING SET…LADIES GOLD WITH SAFFIRES AND DIAMONDS…SIZE 5-6…$275…760-4353

LF…4 DRAWER FILE CABINET….308-629-7452

FS…3 SHOP MANUALS….1999 CROWN VICTORIA/GRAND MARQUIS VOL 1-2……1964-71 SHILTON AUTO REPAIR MANUAL…$20 FOR ALL….HITCH AND RECEIVER….$85…760-0076

VIAERO…301 E 3RD….763-1111….NEW PHONES….2 LINES $100 WITH FREE PHONES….PRO CONNECT INTERNET….STOP BY AND COMPARE….M-F 8-6….SAT 9-4

ARMED FORCES DAY SAT….SALUTE OUR VETERANS….

FS…4-235 70 16 TIRES…LOTS OF MILES LEFT…$100….SET OF 2 OF THE SAME SIZE….GOOD FOR AROUND TOWN….$40…..ANTIQUE ELECTRIC TABLE FAN FROM THE 40′-50’S…$80…..760-9311

HB…MATT–THURSDAY

COVER JONES