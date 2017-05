FRIDAY MAY 12, 2017

FRIDAY ┬áMAY 12, 2017…GOOD LUCK GRADUATES!!!



LF…MISC CARPET…APPROX 15′ X 15’…..FS..5 PIECE BEDROOM SET WITH COMPLETE BED…DRESSER…CHEST….$500…762-8031

SENIOR CENTER…RACHAL AND LARRY WILL PLAY AT 12:30 TO 2:30 TODAY…FREE COFFEE THIS MORNING

RETIREMENT PARTY FOR STEVE BAKER…AT AJ’S IN HEMINGFORD…MAY 20TH…5-8 PM

FS…MISC TILE 6″ X 6″…NEW NEVER USED….FULL BOX….4 1/4″ X 4 1/4″ TILE…HAVE 2 FULL BOXES…..WOOD SHAPER…..SEE AT 1640 EMERSON

VIAERO…301 E. 3RD…763-1111…REGISTER FOR A BEATS HEADSET

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..629-7043

FS…2-225-75-15 TIRES ON FORD WINDSTAR RIMS…$80 OR WILL TRADE FOR SMALLER 15″ TIRES…..760-7995

HB…DUANE–SAT

LF…FULL OR TWIN COMPLETE BED….762-8858

FS…2 WHEEL TRAILER…760-3727

HAPPY MOTHERS DAY TO ALL MOM’S

FS…2- MATCHING GLASS TOP END TABLES WITH MATCHING LAMPS…$40…NICE WOOD BURNING STOVE WITH AX..SLEDGE AND 4 WEDGES…$100….1990 PONTIAC GRAND AM…NEEDS A FUEL PUMP…629-1516

HAPPY MOTHERS DAY TO ALL MOM’S….THANKS TO EAGLES CLUBS FOR HELPING ESTABLISH MOTHER’S DAY….BREAKFAST 8-12 NOON ON SUNDAY

LF…COLLAROBBIE SEED…..762-6198

FS…MISC…CLEAN CARPET…15′ X 20’….HALLWAY PIECE 3′ X 16’…MUTED BLUE COLOR…LOW KNAP….WITHOUT PAD… ASKING $50…CALL 762-1320

HB…BY LOLA

COVER JONES MOTOR CO

FS…20′ FIBERGLASS EXTENSION LADDER….760-5040

FS…NICE YELLOW LADIES TUNIC TOP WITH NICE EMBRODIRY…$20…CUSHION WALK LADIES SANDALS…BROWN…SIZE 9…NEW..$20-BOTH NICE QUALITY AVON ITEMS…..SIZE 312 HEARING AID BATTERIES..$4……GA…MISC BOXES….762-5085