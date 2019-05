FRIDAY MAY 10, 2019

FS…NICE BUFFET FROM THE 30’S OR 40’S…$75……TABLE WITH GLASS TOP….48″ ROUND WITH 4 CHAIRS…$35……762-2887

FS…1997 FORD AEROSTAR VAN…$800 …..LF…CHIHUAHUA….760-5155

HB…”CHEVY”…….LF…EMPTY CATTLE LICK TUBS……760-7860

FS…16″ TIRES–CHEAP……MICROWAVE OVENS….MISC HOUSEHOLD ITEMS……LF…MISC FURNITURE…COUCH, CHAIR ,LOVESEAT….GOOD RUNNING CAR FOR LOW $….308-778-6260

HB…LAURA

FS…3 PUPPIES…1-MALE..2 FEMALES…READY FOR GOOD HOMES…CALL FOR INFO….$100 EACH….760-0853

VIAERO…301 E. 3RD….763-1111….MOMS..DADS AND GRADS SPECIALS…BUY ONE GET ONE SPECIALS….PRO CONNECT INTERNET…FOR NEW AND EXISTING CUSTOMERS

HB…BUD-THURSDAY

GA…KITTENS…5 WEEKS….NEED GOOD HOMES….760-6003

GARAGE SALE…SATURDAY…9 AM-?…2503 BIGHORN DRIVE….HAVE ADDED FURNITURE…LOT’S OF OTHER ITEMS

GET WELL JASON

FS…1990 EL DORADO…LIMITED EDITION…RUNS GOOD…762-2072

HB…BY LOLA

GA…OLDER JOHN DEERE RIDING MOWER….NO MOTOR…EVERYTHING ELSE IS GOOD….COME AND GET IT…215 W. 21ST–ALLIANCE

GA…3 SPEED LADIES BIKE….NEEDS AIR IN TIRES…….ELECTRIC LAWN MOWER….COME AND GET THEM….D-11 MEADOWS

FS…DAYBED WITH REGULAR TWIN MATTRESS…$50…762-2194

FS…3 FLAT SCREEN TV’S…32″..WORK GOOD…$50 EACH…..27″ 10 SPEED BIKE…READY TO RIDE….LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..RIDING MOWER…WOULD TRADE LABOR FOR IT……760-8470…SEE ITEMS AT 1012 PLATTE

FS…5-12″ ROUND PAVERS…GOOD FOR STEPPING STONES….$12 FOR ALL …..CALL 762-3816

FS…MICROWAVE OVEN….GOOD CONDITION….$30….HITCH AND RECEIVER….LIKE NEW….$65……760-0076