FRIDAY MAY 10, 2019
FS…NICE BUFFET FROM THE 30’S OR 40’S…$75……TABLE WITH GLASS TOP….48″ ROUND WITH 4 CHAIRS…$35……762-2887
FS…1997 FORD AEROSTAR VAN…$800 …..LF…CHIHUAHUA….760-5155
HB…”CHEVY”…….LF…EMPTY CATTLE LICK TUBS……760-7860
FS…16″ TIRES–CHEAP……MICROWAVE OVENS….MISC HOUSEHOLD ITEMS……LF…MISC FURNITURE…COUCH, CHAIR ,LOVESEAT….GOOD RUNNING CAR FOR LOW $….308-778-6260
HB…LAURA
FS…3 PUPPIES…1-MALE..2 FEMALES…READY FOR GOOD HOMES…CALL FOR INFO….$100 EACH….760-0853
VIAERO…301 E. 3RD….763-1111….MOMS..DADS AND GRADS SPECIALS…BUY ONE GET ONE SPECIALS….PRO CONNECT INTERNET…FOR NEW AND EXISTING CUSTOMERS
HB…BUD-THURSDAY
GA…KITTENS…5 WEEKS….NEED GOOD HOMES….760-6003
GARAGE SALE…SATURDAY…9 AM-?…2503 BIGHORN DRIVE….HAVE ADDED FURNITURE…LOT’S OF OTHER ITEMS
GET WELL JASON
FS…1990 EL DORADO…LIMITED EDITION…RUNS GOOD…762-2072
HB…BY LOLA
GA…OLDER JOHN DEERE RIDING MOWER….NO MOTOR…EVERYTHING ELSE IS GOOD….COME AND GET IT…215 W. 21ST–ALLIANCE
COVER JONES MOTOR CO
GA…3 SPEED LADIES BIKE….NEEDS AIR IN TIRES…….ELECTRIC LAWN MOWER….COME AND GET THEM….D-11 MEADOWS
FS…DAYBED WITH REGULAR TWIN MATTRESS…$50…762-2194
FS…3 FLAT SCREEN TV’S…32″..WORK GOOD…$50 EACH…..27″ 10 SPEED BIKE…READY TO RIDE….LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..RIDING MOWER…WOULD TRADE LABOR FOR IT……760-8470…SEE ITEMS AT 1012 PLATTE
FS…5-12″ ROUND PAVERS…GOOD FOR STEPPING STONES….$12 FOR ALL …..CALL 762-3816
FS…MICROWAVE OVEN….GOOD CONDITION….$30….HITCH AND RECEIVER….LIKE NEW….$65……760-0076
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