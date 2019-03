FRIDAY MARCH 22, 2019

FS…PICKUP BOX COVER…ROLL UP STYLE…ALL COMPLETE…FOR A SHORT BOX….GOOD CONDITION…$30….760-3264

COMMUNITY TABLE….GRAB AND GO AT MASONIC CENTER…USE FRONT DOOR….COME AND GRAB LUNCH….12-12:30 PM

HB…CHARITY–19TH–SAT

HB…CHARITY–19TH…..FROM THE HEE HAW GANG

COVER JONES MOTOR CO

GA…2010 DODGE CARAVAN PASSENGER SEAT…..760-5069

HB…CHARITY–19TH…FROM AUNT AND UNCLE

LF…SNOW REMOVEL JOBS…HAVE A TRACTOR WITH BLADE….WILL MOW EMPTY LOTS ……TRUCK DRIVING JOBS AND OTHER MISC ODD JOBS….CALL 308-672-5583

FS…ANTIQUE 3 -DRAWER DRESSER ON WHEELS…$300….BOOK SHELF…$40…..6- STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL…..CHEST OF DRAWERS…$50 CALL FOR INFO… 762-5930

HB…BY LOLA

TNR PROGRAM IS COMING UP APRIL 6TH…….CALL 760-1645 FOR INFO

FS…SHOP MANUALS FOR 89 SUBURBAN…82 JEEP…81/82 KAWASAKI KZ 1000/1100 MOTORCYCLE….MAKE OFFERS……OLDER SHARP 1100 WATT MICROVAVE OVEN…$20…..WORKS GOOD…..GA…FREEZER JELL PACKS…762-4411…760-4552