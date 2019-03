FRIDAY MARCH 1, 2019

FS…2 WHEEL TRAILER…$100…760-5155

HB…NEBRASKA

FOUND…FEMALE DOG WITHOUT COLLAR…AT 1ST MISSOURI…CALL 763-1954 TO CLAIM

HB…BY LOLA

MATT MARTIN PLEASE CALL BRIAN…AT 760-8018

FS…KITCHEN TABLE WITH 4 CHAIRS…..4 DRAWER DRESSER….MICROWAVE STAND….2-SHELF WOODEN CABINET…END TABLE…..OTHER MISC HOUSEHOLD ITEMS….MAKE OFFERS….762-4948

LF…CORD OF FIREWOOD…..LF…ANTIQUE RAILROAD LANTERNS….CALL 308- 672-5583

FS…ANTIQUE 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$300…….DARK WOOD BOOK CASE…$40…762-5930

LF….CHALK PAINT….ANY COLOR……762-6611

HB…MAX–FEB. 29

FS…1994 CHEV. 4 DOOR, DIESEL PICKUP….4WD…1 TON…RUNS GOOD…LONG BOX….CALL FOR INFO…..760-4892…763-8704

LF…STACK STYLE, WASHER AND DRYER…IN GOOD CONDITION…FOR AN ELDERLY LADY…..762-6037

FS…MACHANIC MANUALS…FOR A 1999 CROWN VICTORIA AND GRAND MARQUIS…VOL.1-2…$10……FS…HITCH AND RECEIVER….REDUCED TO $65…..760-0076…..HB…JOHNNY

HB….MATTHEW…….GARY