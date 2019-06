FRIDAY JUNE 7, 2019

HB….BLAKE…..HA…ANTHONY AND WIFE–WED

GARAGE SALE….SAT….2503 BIGHORN DRIVE….9-2….HAVE SOME LARGER FURNITURE ITEMS….DESK…COFFEE TABLE…PICNIC TABLE AND PATIO CHAIRS.

GARAGE SALE….1840 NIOBRARA….SATURDAY…7:30 AM – 1 PM…TOYS…CARDS…CLOTHES..BEDDING…ORNAMENTS…LOTS OF ITEMS PRICED TO SELL

FS…YEARLING BAY FILLEY…VERY FRIENDLY…$600…760-4158

VIAERO HOT DOG DAY…COWBOY DOGS….STOP BY 301 E. 3RD….11 AM TO 1 PM…PROCEEDS TO PILLARS FOR THE PARK…763-1111 FOR DELIVERY

VIAERO….763-1111…301 E 3RD…CHECK SPECIALS ON PHONES…TABLETS…NEW PLANS…HOME INTERNET…DISH TV

FS…1984 CORVETTE…GOOD PROJECT CAR….GOOD MOTOR$1500….760-6853

GARAGE SALE….SATURDAY…10 AM – ?….114 MISSOURI….CLOTHES…JEWELRY…DISHES…COOKIES

FS….2-AIR MATTRESSES…TWIN AND FULL SIZE…$5 EACH….CALIFORINA KING WATER BED COMPLETE WITH MATT AND FRAME…CAN SEND PICTURES…$150…..762-6909…SEE AT 1328 SHERIDAN

FS…1990, EL DORADO CADDY…RUNS GOOD…GOOD INTERIOR…GOOD TIRES….REDUCED TO SELL….SEE AT 710 YELLOWSTONE….762-2072

COVER JONES MOTOR CO…..

FS…LARGE GATE…15′ LONG X 3′ HIGH…GALVANIZED STEEL WITH 2 HANGERS…$60……LARGE DALE JR NEON SIGN…$300……30 GAL PORTABLE GAS TANK ON WHEELS…READY TO USE…$300…760-9311

GARAGE SALE…616 EAST 3RD…..NOW TIL DONE

HB.. BY LOLA

HB….CRAYTEN–17TH

FS…1981 DODGE DIPLOMAT…4 DR…DRIVERS SIDE WINDOW NEEDS FIXED….REVERSE OUT…OTHERWISE RUNS GREAT….$300….763-8968

LF….HEAVY DUTY DOG CLIPPERS….IN GOOD CONDITION….762-1906

LF…CHIHUAHUA DOG FOR A FAMILY PET….309-279-1521

VETERANS CLAIM CLINIC….WED. JUNE 12…9-6 PM…AT KNIGHT MUSEUM…ALL VETERANS WELCOME…GOOD INFORMATION…CALL 762-4154 FOR INFO