FRIDAY JUNE 29, 2018

FS….OLDER RIDING MOWER….NEEDS A BATTERY….$175….42″ CUT…CRAFTMAN BRAND…RUNS GOOD……FS…HITCH AND RECEIVER…LIKE NEW….$150….760-0076

HB…TRISTIAN–SAT

LF….5 GAL BUCKETS WITH OR WITHOUT LIDS…..762-3172

FS…GEORGE FOREMAN ELECTRIC GRILL…GOOD FOR INDOOR AND OUTDOOR USE…..$40……763-1954

HB…TRISTIAN–SAT

FS…KURIG COFFEE MACHINE WITH CUP HOLDER AND ADAPTOR CUP…$30……FS…STAMP COLLECTION WITH OVER 500+ STAMPS…$20….LF…ODD JOBS OF ANY KIND….760-2986

HB…TRISTIAN–SAT

LF…GOOD WORKING DISHWASHER…UNDERCOUNTER MODEL….CALL 487-5382

HB…ISABELLA–20TH SUNDAY

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500……BROWN RECLINER…$100…..WOOD STAND…$20……762-5930

YARD SALE….SATURDAY…1216 MISSISSIPPI….9 AM TIL DONE…LOTS OF ITEMS

VIAERO…COME TO PARKING LOT FIREWORKS STAND….OPEN ALL DAY…COME INSIDE AND CHECK ON FREE SMART PHONES…2 LINES $90…PRO CONNECT HOME INTERNET…ACTIVATE TODAY OR SAT AND GET $10 OF FIREWORKS….301. E. 3RD…763-1111…OPEN M-F 8-6 AND SAT 9-4

HB…BROOKLYN—CHANCE

FS…2 -TICKETS TO CHEYENNE FRONTIER DAYS RODEO….JULY 21ST…SECTION BB..ROW D…ASKING FACE VALUE…831-236-4964 IN ALLIANCE

HB…ELISE

HB…LOGAN—SUNDAY

COVER JONES MOTOR CO

HB…MIKE G.

GA…FRESH SPINISH….760-0560