FRIDAY JUNE 28, 2019

FS…1989 CHEV. SUBURBAN..82 WAGONEER…81/82 KAWASAKI KZ 1000/1100 SHOP MANUALS…MAKE OFFERS…..POWER INVERTER FOR A CAR 750 WATTS CONVERTS TO 120 VOLTS…..SELF PROPELLED MOWER WITHOUT BAG…WORKS GOOD….$40……762-4411….760-4552

FS…STORAGE SHED…$200…COME AND MOVE IT……OLDER HOME COMPUTER…WITH TOWER, MONITOR, KEYBOARD, MOUSE..$35…..TRACTOR STYLE SPRINKLER..$25….SM COMPUTER DESK…$10…..HIGHLAND VAC…GOOD FOR WOOD FLOOR AND CARPET..MAKE OFFERS….OUTDOOR PROPANE BURNER..$100…..LF..ODD JOBS……308-629-8058

YARD SALE….415 W 4TH….LOTS OF NEW ITEMS….9-5 EVERYDAY…UNTIL EVERYTHING IS GONE….FURNITURE…PRINTER…APPLIANCES…NEW SHOES

GARAGE SALE…SATURDAY…2796 CR 59…SOUTH OF KANSAS ON BROADWATER RD….WATCH FOR SIGNS….8 AM TIL DONE….LOTS OF ITEMS

FS…OLD POP UP CAMPER…GUTTED OUT AND CONVERTED INTO A UTILITY TRAILER…$100…OR WOULD TRADE FOR A GOOD WORKING LAWN MOWER…….1982 TOYOTA STATION WAGON…RUNS GOOD…$250…763-8968

FS…DARK GREEN ROCKER /RECLINER…$25….760-4353

FS…3 BOXES CANNING JARS….VARIOUS SIZES….$10 FOR ALL….MISC MENS T-SHIRTS…3XL-4XL……POWER BURGANDY RECLINER….760-1535

3 FAMILY GARAGE SALE…SAT…8-1…1419 TOLUCA

ALLIANCE TENNIS CLINIC…REGISTER BY JULY 5TH….CONTACT ALLIANCE REC CENTER….CLINIC IS JULY 8…FOR YOUTH AND ADULTS

LF…FIRESTICK REMOTE….308-629-1293

GARAGE SALE…714 LARAMIE…SATURDAY….8-NOON

GARAGE SALE….TODAY ONLY UNTIL 4 PM….1239 BOX BUTTE….CLOTHES…BOOKS…BIKE…DECORATIONS…LOTS OF MISC ITEMS

LF…GOOD WORKING DVD PLAYER…760-4495

VIAERO HAMBURGER DAY…TODAY….11-1…PROCEEDS TO PILLARS FOR THE PARK….763-1111 FOR DELIVERY…301 E. 3RD…GREAT DEALS

FS…BURGANDY ROCKER/RECLINER….READY TO USE…GOOD CONDITION…$50….762-4583

FS…4 CORVETTE RIMS…$80 FOR ALL…SMALL CHEST PROTECTOR FOR MOTOCROSS……CONTENTIAL SHOP CHERRY PICKER…$175…..2007 SKI DOO…SEATS 3 WITH LIFE VESTS..TUBES…ETC…$4000…..OLDS REGENCY 1998…FOR PARTS…NO TITLE….$300 CASH….762-6704….OR TEXT…760-9245

CALL BARB FOR ROCKIES RAFFLE TICKETS….760-2863…PROCEEDS TO PILLARS….DRAWING SUNDAY

LF…PERSON WHO WANTED WINDOW AC….PLEASE CALL 760-7110

COVER JONES MOTOR CO

FS…16′ TANDEM AXLE TRAILER…$1200…….4-265-70-15 TRUCK TIRES…$20 EACH….GOOD SHAPE… 760-8372

HB….BY LOLA

HB…HALLE AND HANNAH–12TH

HB….JEAN IN STERLING …FROM THE CYZA FAMILY