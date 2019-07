FRIDAY JULY 26, 2019

YARD SALE….FRIDAY…SATURDAY…SUNDAY…..323 SOUTH GRAND AVE….9-5 EACH DAY….FS…PAINT EASL…MICROWAVES….COFFEE POTS…MISC TOOLS…VAC WITH ATTACHMENTS….MISC ITEMS…..LF…SMALL DOG FOR A FAMILY PET….PREFER POMERANIAN OR A DOG THAT WILL STAY SMALL…..308-360-3944

LF….PART TIME WORK OF ANY KIND….763-1954

FS…OLDER POP UP STYLE CAMPER…CONVERTED IN A UTILITY TRAILER…$50…308-629-1332

HB…JOHN..SATURDAY

YARD SALE….118 PARK KNOLL…TODAY UNTIL 1 PM….SAT…8-1..COME AND TAKE A LOOK

FS…PAIR OF COWBOY CHAPS…APPROX 100 YRS OLD….ALL LEATHER…MADE IN CANADA…GOOD CONDITION…$200….762-6094

LF…FULL TIME WORK IN ALLIANCE AREA….HAY FIELD WORK…RANCH WORK….ETC….760-9927

FS…ANTIQUE WOODEN DRESSER…3 DRAWERS ON WHEELS…$250……LARGER 10 DRAWER DRESSER…$100….SMALL BOOK CASE…$30…..LARGER BOOK CASE…$50…..6-STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL…..OLD FASHIONED MEAT GRINDER…$20….762-5930

HB…KEN

HB…BY LOLA

YARD SALE…SATURDAY…8-3…503 EAST 3RD…JUST SOUTH OF SAFEWAY

LF…500 GAL PROPANE TANK…IN GOOD CONDITION….760-2147

GARAGE SALE….1448 PLATTE….TODAY UNTIL..2-3….SAT…8-3…LOTS OF BOOKS…BEDDING…FRAMES…TOOLS….MISC

GARAGE SALE….415 WEST 4TH….LOTS OF NEW ITEMS….YARD DECORATIVE ITEMS….BBQ GRILL….ALL XMAS ITEMS FREE…..8-5..TODAY AND SATURDAY

FS…SET OF OEM WHEELS AND TIRES FOR AN 2004 HONDA ACCORD…APPROX 5K MILES…$200……FS..4-JOHN DEERE PUSH LAWN MOWERS FOR PARTS…$200…308-672-0777

LARGE MULTI FAMILY GARAGE SALE…LOTS OF NEW ITEMS…MISC FURNITURE…ELECTRONICS….NICE CLOTHES….HUSKER AND BRONCO COATS…..SATURDAY….8-5…AT ALLIANCE VFW..ON FLACK AVE

COVER JONES MOTOR CO

FS…2 PAIR OF CARHART JEANS…SIZE 36-34…..NEW MASTERBILT ELECTRIC SMOKER…$150….760-3400

YARD SALE….INDOOR AND OUTDOOR….MULTI FAMILYS….EVERYTHING MUST GO…LOTS OF 25 CENT ITEMS…LOTS OF FREE ITEMS….319 BIGHORN….SATURDAY ONLY….8-?

FS…LIKE NEW HUMIDIFIER WITH DOUBLE WATER JUGS….MAKE OFFERS……MISC ANTIQUE JEWELRY…MAKE OFFERS….OTHER MISC ITEMS….308-458-7519

GA….2 KITTENS….BOTH FEMALES…NEED GOOD HOMES….762-3816

FS…ASH VACUUM WITH NEW FILTER…GOOD FOR FIREPLACE/ WOOD STOVE CLEANING…$30…762-1506

GA…CAT…NEEDS A GOOD HOME…….FS…COMBO VHS/DVD….DRESSER…ROTOTILLER… WEED EATERS…308-629-8058

HB…JOHN–SATURDAY

YARD SALE….407 SNYDER PLACE….SATURDAY….8-5…NEW CLOTHES…SHOES…JEWELRY…FURNITURE…MISC ITEMS