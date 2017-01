FRIDAY JAN. 6, 2017



HB…LAURIE—SAT….FROM SISTER AMY AND FAMILY

HB…LITA–THURSDAY

LF…PERSONAL ELECTRIC SCOOTER….BLANKETS….LF…HOME TO RENT IN ALLIANCE AREA….629-1086

HB…MILA–THURS

HB…BY LOLA

FS…OLDER 27″ COLOR TV…$20….762-8555

HB…TAMMY–THURSDAY

HB..EMERSON…FROM FAMILY AND FRIENDS

FS…SET OF CAR SPEAKERS..12″…WITH AMP..$75….605-261-6343

HB…LORI

FS…TOW BAR…$50…760-9368

HB…RONALD

COVER JONES MOTOR CO

HB..GEORGE…FROM YOUR GIRLFRIEND

GA..OLDER, CONSOLE RCA 26″ TV…WORKS GOOD….COME AND GET IT….CALL 760-4039 FOR INFO

HB…JASON…AT GREAT WESTERN BANK

FS..LAND LINE PHONE…BASE UNIT AND EXTRA PHONE..$10 ..760-2409