FRIDAY JAN. 25, 2019

LF…ARTICLE FROM STAR HERALD ABOUT 105 YR OLD VET…PLEASE CALL 762-8555

FS…ANTIQUE 3 DRAWER DRESSER…$300……BOOKCASE…$40…..WOOD BURNING STOVE…$50……762-5930

FS…JOHN DEERE RIDING MOWER…MODEL 325…48″ REBUILT DECK…WILL DELIVER IN ALLIANCE…WINTER PRICE..$1200….SHOP MANUALS FOR 89 SUBURBAN…82 JEEP AND 82 KAWASAKI 1000/1100 MOTORCYCLE…MAKE OFFERS….762-4411…760-4552

LF…MISC ZIPPERS…FOR SEWING PROJECTS….760-4455 LEAVE MSG…HB JASON….WATCH FOR MAX

HB…JASON…..LF…BAG AND BELT FOR OLDER KIRBY VACUUM….CALL MATT….762-4723

HB…JASON

HB…BY LOLA

FS…NEW TWIN SIZE REVERSIBLE COMFORTOR…NEVER USED…$9 OR MAKE OFFERS…..308-458-7519

HB…JASON…FROM AMY

HB…JASON

LF…FOOD GRADE STAINLESS STEEL TABLES……ENCLOSED 10′-12′ TRAILER…..FS…APPROX 3/4 MILE… CUT UP 3 1/2″ GAS LINE PIPE…308-249-2014