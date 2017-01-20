FRIDAY JAN. 20, 2017
FS…20″ FLAT SCREEN TV…..CONSOLE TV….TV/VCR COMBO….LIKE NEW CAR STEREO…..GOOD WORKING VCR…..OTHER MISC ELECTRONIC ITEMS….629-1178
FS…TREADMILL….READY TO USE….760-2576
LF…17″-6 HOLE RIMS AND TIRES…..TO FIT A GMC….760-4735
FS…BICOR SEWING MACHINE…1005 SERIES MODEL…HAVE THE MANUAL AND ALL FEATURES…$40……..1/24TH SCALE JEFF GORDON MODEL CAR IN BOX…$20……YOUGIHO CARDS…860+…$30…762-3816
HB…ALEIGHA
LF…SMALL 5 GAL AQUARIUM FOR A GOOD SAM RESIDENT…DON’T NEED ACCESSORIES OR FISH….JUST NEEDS TO HOLD WATER….762-4723
HB…BY LOLA
COVER JONES MOTOR CO
HB…LEXI….FROM MOM AND DAD
FS…20+ PIECES OF PETRIFIED WOOD…VARIOUS SIZES… 760-4793
HB…LEXI…FROM MATT AND MARTINS GANG
HB…ANTONIO AND ZANE