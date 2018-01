FRIDAY JAN. 19, 2017

HB….STELLA….ALIA

HB…ANTONIO…ZANE….JOSEPH

FS…SMALL PORTABLE HEATER…$15…..MOUNTED CRAPPIE FISH…CALL FOR INFO…..760-5517

VIAERO…301 E 3RD….763-1111….NEW PROMOS….ASK ABOUT A FREE MONTH OF SERVICE…8-6 M-F…9-4 SAT

FS…LITTLE TYKE DESK….TOURCOIUSE COLOR WITH RED CHAIR…GOOD STURDY CONDITION….760-7110

LF…OLD FASHIONED WEDDING BAND…SIZE 5 1/2-6….760-4353

FS…SET OF 4 HANKOOK LT TIRES…10 PLY….P275-65-R18…GOOD CONDITION….$150 FOR THE SET…..763-1383

COVER JONES MOTOR CO

HB…BY LOLA

FS…ADULT WALKER…LIKE NEW…$15……NICE LADIES SOFT LEATHER JACKET…MEDIUM SIZE…MAKE OFFERS….308-458-7519