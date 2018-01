FRIDAY JAN. 12, 2018

FRIDAY JAN. 12, 2017

LF…LID WITH A LIGHT FOR A 20 GAL FISH TANK…ALSO LOOKING FOR ACCESSORIES…HEATER…FILTERS…ROCKS…ETC….FS…2 PAIRS OF LADIES HIGH HEEL SHOES…$15 EACH…….VTECH CORDLESS PHONE WITH ANSWER MACHINE…..DOG SELF FEEDER AND WATERER…$5…..760-7772

LF…6″ MAGIC HEAT INSERT FOR A WOOD STOVE PIPE…..760-8821

VIAERO…301 E. 3RD…763-1111….GET NEW APPLE IPHONES….SAMSUNGS AND OTHERS ON A NEW PROMO….CHECK NEW TABLETS….ETC……NOW IS A GOOD TIME TO SWITCH…..ASK ABOUT DISCOUNTS

LF…DOG CRATE…..MOBILITY SCOOTERS….760-8036

FS…32″ PANASONIC TV…OLDER STYLE…WORKS GOOD…HDMI…RCA JACKS….A/V JACKS….HD….CALL MATT ….762-4723

5K RUN/WALK…SAT…10 AM…AT SUNKEN GARDENS…$30 ADULTS. CALL ANGIE FOR DETAILS…..760-5714….PROCEEDS TO PILLARS FOR THE PARK

COVER JONES MOTOR CO

FS…SET OF 4 HANCOOK…LT 275-65- R18 TIRES…..PLENTY OF MILES LEFT…ASKING $150 FOR THE SET….763-1383

HB….RUBY—SAT…FROM THE FAMILY

FS…SET OF INSULATED HUNTING BIBS…XXL SIZE….NICE HUNTING JACKET….XXXL…CAMO GORETEX/THINSALATE….CABELA’S BRAND…760-4350

LF…QUEEN BED OR BUNK BEDS…..ODD JOBS OF ANY KIND…..629-7043