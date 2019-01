FRIDAY JAN. 11, 2019

HB…RUBY–SUNDAY FROM JOHN

FS…SOLID 60″ TABLE WITH 3 LEAVES AND 6 CHAIRS….VERY NICE FINISH…GOOD STURDY CONDITION…$250….MOVING AND NEED TO NEED TO SELL ASAP…308-760-3482

LF…SET OF BAG PIPES….762-2183

FS…SHOP MANUALS FOR 89 SUBURBAN….82 JEEP….81/82 KAWASAKI 1000/1100 MOTORCYCLE…MAKE OFFERS……JOHN DEERE 325 RIDING MOWER WITH REBUILT 48″ DECK…READY TO USE…WINTER PRICE $1200….HB…GARY…..762-4411…760-4552

FS…60 PAGES OF MISC SPORTS CARDS…..LF…TRAILER TO HAUL 4 WHEEL ATV…..425-442-2166–IN ALLIANCE TODAY

FS…FRIDGIAIRE GALAXY ELECT. KITCHEN STOVE WITH CONVECTION OVEN …EXCELLENT CONDITION… $350….308-279-0906–B-PORT

HB.. BY LOLA

FS…10 CANNING JARS…VARIOUS SIZES…$5….FERTILIZER SPREADER…$2….ROLLAWAY BED FRAME…$5….763-8968

FS…38″ ROUND COFFEE TABLE…19″ HIGH…..FS…SMALL OAK DROP LEAF TABLE WITH 2 CHIARS….$125….763-8338

FS…4-CAST IRON STEAK PLATES WITH WOOD BASES…..HUMIDIFIER…..NEW IN BOX, V-TECH PHONE SYSTEM WITH ANSWER MACHINE AND HANDSETS……GA….FLAT SCREEN COMPUTER MONITOR….760-5040

FS…ANTIQUE, 3 DRAWER WOOD DRESSER ON WHEELS…$800…..METAL CLOSET….$100….762-5930

FS…2 PICKUP LOADS OF SPLIT ELM FIREWOOD…$150 CASH……HEAVY DUTY LOG SPLITTER…$500….760-1139

FS…4-ICE FISHING POP UPS…$20 FOR ALL…..NASCAR COLLECTIBLE CARDS…APPROX. 300 CARDS…$30 FOR ALL….762-3816