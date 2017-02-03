FRIDAY FEB. 3, 2017
LF…4–SIZE 235 50 17″ TIRES…629-1328
EAGLES VALENTINES DAY DINNER WILL BE TUESDAY FEB. 14…6-8 PM AT THE EAGLES CLUB…$18 PER PERSON…FOR RESERVATIONS…..CALL KLARA 760-3124…PATTY 762-5828…CLUB 762-3262 BY FEB. 4TH
HA…MARGIE–49TH ON FEB. 4TH
LF…UPSIDE DOWN STYLE GLASS LAMP SHADE…2 1/4″-2 1/2″…762-3172
HB…BY LOLA
COVER JONES MOTOR CO
FS…AIRIAT LADIES LEATHER BOOTS…SIZE 7B…760-4353
BLACK DIAMOND RAILS SPAGETTI SUPPER FEB. 7TH AT VFW…6 PM…SPOUSES AND KIDS WELCOME FOR DINNER….ADULTS ONLY FOR BINGO PARTY…MEMBERS ONLY…MEMBERSHIPS WILL BE AVAILABLE AT DOOR…NO CARRY OUT MEALS
LF…BLUE HEELER….DVD’S….MUSIC CASSETTE TAPES…760-1182
FS…4-TIRES AND RIMS WITH 1985 FORD PICKUP ATTACHED…2 WD..$600…762-2072
HAVEN MOVIE NIGHT TONIGHT…FREE LUNCH SATURDAY…SUPER BOWL PARTY ON SUNDAY…ALL ARE WELCOME
LF…SOMEONE TO WORK ON A SNOW BLOWER….762-6346