FRIDAY FEB. 22, 2019

LF…”HARVEST MOON” GAMES FOR WII AND GAME CUBE……LF…SID MYERS “PIRATES” GAMES…..FOR WII AND/OR GAME CUBE…629-1270…COME TO 612 GRAND

HB…JENNIFER–AT BBGH…..SATURDAY

HB…SUSIE—FROM KEVIN

FS…1995 STARCRAFT…28’…BUMPER PULL CAMPER….LOADED WITH EXTRAS…READY TO USE….. $3950…..760-1314

HB….BY LOLA

HB….JERRY–IN YUMA, AZ

HA…ENSIGN AND HAROLD ON SUNDAY–49TH

LF…ODD JOBS….SNOW SHOVELING…ETC….760-8470

EASTPOINT HORSESPICE….WILD WEST PARTY….SAT…BEGINS AT 5:30 AT ALLIANCE EAGLES….FOOD….GAMES…PRIZES…RAFFLE…TEXAS HOLD EM FOR ADULTS…..CROSSBELL AND AHS JAZZ BAND WILL PROVIDE MUSIC

FS…ANTIQUE WOOD, 3-DRAWER DRESSER ON WHEELS..$300…..DARK WOOD BOOK SHELF….$40…..762-5930

HB…IIASAC

LF….ODD JOBS OF ANY KIND…SNOW SHOVELING….763-9814–BRAD