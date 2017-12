FRIDAY DEC. 8, 2017

GARAGE SALE…512 SWEETWATER IN ALLEY IN THE BACK…8-2…SAT…SUNDAY..LOTS OF XMAS ITEMS..COLLECTIBLES

LF….BLUE HEELER….XBOX 360……FS..VHS MOVIES….308-279-2108

FS…2 BABY CARRIERS…INFANT BATH SEAT….BABY SEAT…MISC BABY CLOTHES….SIZE INFANT-9 MONTHS….760-6463…….FS…2-OLDER 27″ TV’S WITHOUT REMOTES…$20 EACH……..SOLID OAK L-SHAPE ENTERTAINMENT CENTER…$25…GOOD SHAPE……FS…SET OF RED COMPACT GRIP SNOWCHAINS….ADJUSTIBLE…$50….760-1208

LF…NEED TO CONTACT LARRY DEBACA…CALL 760-7810

FS…3-PIECE…COFFEE TABLE AND 2 END TABLES…CHERRY WOOD FINISH…$75 FOR SET….762-1368

VIAERO….301. E. 3RD….763-1111

FS…AMERICAN SHOWER AND BATH…TUB SURROUND KIT…NEW IN BOX…NEVER USED….ASKING $125…CALL FOR INFO 760-1241

FS…NEW IN THE BOX WATER HEATER…GENERAL ELECTRIC BRAND…50 GAL…$400…760-4136

FS…SOLID WOOD CHINA HUTCH…7′ TALL WITH SHELVES…DRAWERS WITH ETCHED GLASS AND LIGHTED…$500…..FS…NICE DINNING ROOM TABLE WITH 4 CHAIRS AND CAPT. CHAIR WITH 2′ LEAF….$50…760-2929

GARAGE SALE….TODAY AND SATURDAY….3RD AND YELLOWSTONE…9-5 BOTH DAYS….ACROSS FROM PAPA’S PIZZA

HB….KELLY AT BBGH

FS…HAND AND FOOT DR. SHOLLS WAXER….EXCELLENT CONDITION…$12….CERAMIC WATER DISPENSER WITH STAND…$40 OR MAKE AN OFFER…..CALL FOR INFO 308-458-7519

FS…LARGE DOG CRATE….$10……..2-OLDER TV’S…$5 EACH….SMALL ENTERTAINMENT CENTER…$10……2- LARGE DOUBLE WALL PLASTIC PLANTERS….$3 EACH…..762-3816

FS….CHRISTMAS HAND TOWELS…OVEN MITTS….HOT PADS…TABLE CLOTHS….PLACE MATS….ELVIS MONOPLY GAME…$20…SEQUENCE GAME…$8..BOTH LIKE NEW…..LIGHTED OUTDOOR HANGING CHRISTMAS DECORATION…. HAND LOTIONS….611 POTASH….762-5085

ED LUCAS PLEASE CALL ARCHIE……..FS…8 TON BOTTLE JACK…LIKE NEW….760-0317