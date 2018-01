FRIDAY DEC. 5, 2018

FRIDAY JAN. 5, 2018

HB….GEORGIA–3RD…..SKYLER

HB….LETA…FROM YOUR OLDER BROTHER…..FS..2 SETS OF 14″ TIRE CHAINS…1 SET IS NEW, NEVER USED….763-1550 HAY SPRINGS

VIAERO….301 E 3RD….763-1111…SPECIALS ON PHONES & TABLETS …BUY ONE GET ONE CONTINUES…..2 LINES $100

PILLARS FOR THE PARK….5 K RUN…SAT JAN . 13….ENTRIES AT CHAMBER AND HARDWARE HANK….10 AM AT THE PARK…$30

HB…LORI–SUNDAY

HB…ESTELLA….FROM ALL THE KIDS……LF…ODD JOBS OF ANY KIND CALL 308-760-3178

FS…2- MOUNTAIN BIKES…26″…READY TO RIDE…SEE AT 1012 PLATTE…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND….HELP MOVING..ETC…760-9959

FS…2 OLD LP ALBUMS….OLD BOOKS….MAKE OFFERS…308-458-7519

LF…P245-50-R16 TIRES…..NEED 2 OR 4….760-4455

FS…RIDING MOWER…RUNS GOOD…$200……HITCH AND RECEIVER FOR A CAR OR TRUCK…REDUCED TO $95……LF…NAT GEOGRAPHIC MAGAZINES….760-0076

COVER JONES MOTOR CO

HB…MILA

FS…CHOC LAB/VISLA PUPPIES….CALL FOR INFO….760-0123

FS…9″ GAS POWERED JIFFY ICE AUGAR…$250…..10″ ICE AUGAR BIT..$30….7″ DIRT AUGAR BIT…$20….760-8471