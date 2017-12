FRIDAY DEC. 15, 2017

FS…CHRISTMAS TREE….WITH GOLD BLUBS..WITH WOOD STAND….$10…..2 CORDS OF LIGHTS WITHOUT BLUBS…..HANGING CHRISTMAS WREATH……762-8555

FS…18′ TRAILER…DUAL AXLE…WILL HAUL A CAR…REDUCED TO $1400…308- 631-1551

VIAERO….NEW PROMOS….BUY ONE/GET ONE…NEW PLANS…2 LINES $100….301 E 3RD…763-1111…EXTENDED HOURS…M-F 8-7…SAT 9-7

UNITED METHODIST CHURCH…COAT GIVE AWAY…9-NOON TODAY AT CHURCH AT 704 BOX BUTTE

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500…..COUCH…$35……LF…THE MOVIE…”IT CAME UPON A MIDNIGHT CLEAR” ON DVD….762-5930

HB…BY LOLA

COVER JONES MOTOR CO

FS…DORM SIZE REFRIG…$15……UTILITY TRAILER TO PULL BEHIND A GARDEN TRACTOR…$30……763-8968

FS…DOUBLE SIZE BED…WITH FRAME…MATTRESS…GOOD CLEAN CONDITION….760-1651

FS…MISC CHRISTMAS ITEMS….HAND TOWELS….OVEN MITTS…..HOT PADS….TABLE CLOTHS…..BABY ORNAMENTS….SEQUENCE GAME…MISC LOTIONS AND HAND CREAMS….762-5085….611 POTASH