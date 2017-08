FRIDAY AUG. 25, 2017



FS…SENIOR CENTER CENTER HAS LEFT OVER ITEMS…SOUR CREAM…ORANGE JUICE AND COFFEE….SEE ANGIE

PILLORS FOR THE PARK….GARAGE SALE AT MASONIC TEMPLE..SAT…8 AM TIL 5 PM….CHICKEN FRIED STEAK DINNER AT EAGLES WITH SILENT AUCTION…5-8….ALL PROCEEDS TO PILLORS FOR THE PARK

FS…TREAD MILL…$60….WHIRLPOOL DRYER..$50….760-2576

GARAGE SALE….FRI..2-6…SAT…8-1….631 HAMPTON…HOUSEHOLD ITEMS..MISC ITEMS

GARAGE SALE…SAT…9-5….724 E. 8TH…MISC FURNITURE…HOUSEHOLD ITEMS….BOOKS

VIAERO…301 E. 3RD….763-1111….BACK TO SCHOOL DEALS…2 LINES $100….DEALS ON NEW PHONES….NEW PLANS…OPEN M-F 8-6…SAT 9-4

LOST…BLACK AND PINK BACKPACK….BETWEEN MEADOWS AND DOWNTOWN….308-464-0070

MOVING SALE…607 TOLUCA…8-4 TODAY….8-NOON SAT…MAKE OFFERS…

FS…MOTORCYCLE/MOWER LIFT…$150….AIR COMPRESSOR….$150….MTD RIDING MOWER….400…..BLACK PLASTIC PICKUP BOX TOOL BOX…$25……O.3 KT MENS DIAMOND RING…$1500…762-4411…760-4552

FS..SANYO 32″ TV AND WORKING VCR BOTH WITH REMOTES…$75 FOR BOTH……MAGNAVOX 32″ TV WITH REMOTE…$100….762-4723 AFTER 4

FS…LARGE..ELECTRIC BBQ GRILL….487-3494

GARAGE SALE….TODAY 11-6…SAT 8-NOON…512 SWEETWATER

PHEASENTS FOREVER YOUTH/MENTOR DOVE HUNT SEPT. 2..PLEASE RETURN FORMS TO DAN…CALL 308- 629-7041 FOR INFO

LARGE MOVING SALE…618 W. 4TH…8-4 SAT ONLY….HAVE MISC FURNITURE ITEMS…WINDOW AC…TABLE AND CHAIRS…LIKE NEW WEED EATER…5 CU FT FREEZER…MAKE OFFERS….760-3092

FS…CAMPFIRE WOOD…$3…..NICE WOOD PINE BENCHES..$199 EACH….MISC BAGS OF WOOD CHIPS FOR CRITTER CAGES..$2 PER BAG…CALL 763-8738

FS…3 BOOKS…ANSEL ADAMS AUTOBIOGRAPHY….ELVIS…..THE LIFE OF TED WILLIAMS….CALL 308-458-7410

COVER JONES MOTOR CO

HB…DEB…FROM FRIENDS AND FAMILY

FS..LADIES SMALL HARLEY DAVIDSON COAT…$30…..NEON COKE CLOCK WITH MATCHING WOOD SIGN…REDUCED TO $10…760-4353