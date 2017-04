FRIDAY APRIL 21, 2017

HB…ECHO..FROM VICTOR

2 FAMILY YARD SALE…320 BIGHORN…8-4…SATURDAY…HAVE METAL SHELVES…GAS GRILL…SMOKER…CLOTHES…KITCHEN ITEMS….ETC

FS…5TH WHEEL HITCH WITH RAILS…ALL PINS…WITH TILT…MAKE OFFERS…760-0986

FS..2 1/2 CUP RED COFFEE MAKER WITH POT..$5….2-10 SPD MOUNTAIN BIKES…$5 EACH…..COMPLETE BOY SCOUT BACK PACK…..STOVE TOP WAK…..9-BOOKS FROM THE 50’S-60’S SHAKESPEARE BOOKS…$30….3 CLAY PLANTER POTS WITH HOLDER STAND….7- SMALLER CLAY POTS…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND…762-3816

LF…GOOD WORKING REFRIG…..760-4495

HB…ECHO…FROM BISHOP FAMILY

HB….REGINA…AKA NORMA JEAN

HB…THURS..SMILEY….FRI…ANTHONY…MIKALYA

COVER JONES MOTOR CO

FS…2004 CHEVY CAVALIER..PRICE REDUCED..SEE AT 710 YELLOWSTONE….762-2072

GARAGE SALE….SATURDAY….7-?….222 W 4TH….HAVE DRESSERS…CABINETS…HOUSEHOLD ITEMS…NO CLOTHES

LF…KIDS METAL WAGON….760-2576

HB..LISA–SATURDAY

