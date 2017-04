FRIDAY APRIL 14, 2017…HAPPY EASTER!!!!



FS…27″ COLOR TV…$15…..LF…RECORDING OF HBO SHOW ” HENRIETA LETT”….762-8555

FS…LAWN GENERAL RIDING MOWER….42″ CUT…17 HP MOTOR…6 SPD…RUNS GOOD…READY TO USE….$250…760-0908

GARAGE SALE…119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE…OPEN AFTERNOONS…1:30 – 5:30 PM

LF…47″ OR LARGER FLAT SCREEN TV WITH REMOTE…NOT WORKING IS JUST FINE…..FS…32″ LG COLOR TV WITHOUT REMOTE…$50…762-4723…763-8096…DROP OFF AT 719 NIOBRARA

UNITED METHODIST CHURCH GOOD FRIDAY SERVICES…6 PM TONIGHT…ALL ARE WELCOME…704 BOX BUTTE

FS…2005 DODGE DAYTONA….2011 DODGE RAM 4WD PICKUP….1988 PONTIAC FIERO WITH NEW REAR TIRES…..2010 DODGE AVENGER…ALL GOOD RUNNING CONDITION….760-6089

COVER JONES MOTOR CO

FS…2008 SILVER QUARTER “CAMEO”…90% SILVER…ALASKA STATE QUARTER ….FS…CENTENNIAL EDITION KENNEDY 1/2 DOLLAR..SILVER…$25 FOR BOTH…763-8738

FS..SMALL WOOD HIGH CHAIR…JENNY LYNN MODEL..$5..760-6815