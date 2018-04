FRIDAY APRIL 13, 2018

FS…BNSF COLLECTIBLE PLATES….$30 FOR ALL…AIR COMPRESSOR..ASKING $100….NICE MENS DIAMOND RING…$300…JIG FOR A TABLE SAW…$50…1989 CHEV SURBURBAN SHOP MANUALS…..1982 JEEP MANUAL….1981-82 KAWASAKI KZ 900-1000 MOTORCYCLE MANUAL….762-4411…760-4552

SENIOR CENTER…CLOSED TODAY…..MONDAY…CHAIR YOGA…10 AM…….TUESDAY CARD PARTY AT 1 PM…ALL KINDS OF CARDS WILL BE PLAYED……CROCHET CLASS ON WED….BEGINNERS WELCOME……THURSDAY 12:30 PM LARRY AND RACHEL WILL PLAY FOR THE LAST TIME…..BUNCO ON FRIDAY

FS…DRAGON BOX–TV STREAMING BOX…$250…..760-0442

LF…MOBILITY CHAIR OR ANY MOBILITY ITEMS…BEADS FOR CRAFTS….FISH FOR AN AQUARIUM…..760-8036

FS…2-BRASS/ GLASS TOP METAL END TABLES…..FLOOR LAMP….3 STEREO SPEAKERS……LIKE NEW, SIZE 12 WORK BOOTS………TV WITH STAND…308-778-7518

HB…BY LOLA

LF…3-P235-75-R15 TIRES…NEED TO HOLD AIR….760-4350

LF…OLD RAILROAD LANTERNS…..308-765-8749

HB…DOUG….ON SATURDAY….FROM YOUR FAVORITE DAUGHTER

FS…2003 DODGE RAM…3/4 TON…QUAD CAB WITH FLAT BED…CUMMINS DIESEL…4WD…..$11,500….760-8821

LF…SMALL PUPPY FOR A FAMILY PET……760-5639

GA…COMPOSTED HORSE MANURE….GOOD FOR GARDENS OR NEW LAWNS…ETC…..COME AND TAKE WHAT YOU WANT….WILL LOAD…CALL 762-3848 LEAVE MSG

PILLARS FOR THE PARK…CAKE WALK FUNDRAISER….8-MIDNIGHT…AT EAGLES…..SATURDAY…$5…762-4644 FOR TICKETS

ALLIANCE EAGLES FISH NIGHT TONIGHT…CANCELLED TONIGHT

FS…HANDMADE…LEATHER AND LACE WEDDING DRESS…SIZE 14…ASKING $100…CAN SEND PICTURES….487-1553