D-9 Girls District Track: Creek Valley claims team title, State qualifiers posted

2018 Class D-9 Girls Track-&-Field District Meet

Chappell, NE

May 9, 2018

GIRLS TEAM SCORES:

1. Creek Valley, 85.5

2. Sioux County, 77.5

3. Potter-Dix, 64

4. South Platte, 63

5. Hyannis, 54

6. Leyton, 50

7. Crawford, 48

8. Banner County, 32

9. Hay Springs, 17

10. Minatare, 14

11. Garden County, 7

12. Arthur County, 7

Individual State Qualifiers – BOLD

Additional State qualifiers may be determined by the NSAA. Check back early next week for the full list of official State qualifiers and our complete State Track list leading up to the meet in Omaha.

Girls 100-Meter Dash: 1 Payge Hoffman 12 Potter-Dix 13.78 2 Payje Misegadis 12 Creek Valley 13.85 3 Ella Draper 9 Leyton 13.93 4 Julie Skavdahl 9 Sioux County 14.08 5 Bailey Scherbarth 9 Hay Springs 14.35 6 Katie Miles 11 Arthur County 14.53 7 Julissa Chairez 10 Minatare 14.78 8 Jessica Gingerich 11 Potter-Dix 14.81

Girls 200-Meter Dash: 1 Autumn Dickmander 9 South Platte 28.41 2 Payje Misegadis 12 Creek Valley 28.63 3 Payge Hoffman 12 Potter-Dix 28.83 4 Julie Skavdahl 9 Sioux County 28.94 5 Jenna Schwanebeck 10 Hyannis 29.04 6 Morgan Jones 9 Crawford 29.25 7 Maddie Lake 9 Garden County 30.32 8 Caroline Stanley 11 South Platte 30.62

Girls 400-Meter Dash: 1 Morgan Jones 9 Crawford 1:05.57 2 Caroline Stanley 11 South Platte 1:06.77 3 Jersie Misegadis 9 Creek Valley 1:08.38 4 Cambrea Vogel 9 Crawford 1:09.25 5 Jessica Gingerich 11 Potter-Dix 1:09.81 6 Danielle Higgins 11 Leyton 1:09.98 7 Destinee Henke 11 Leyton 1:12.03 8 Kyla Wykert 11 Arthur County 1:13.68

Girls 800-Meter Run: 1 Margaret Safarik 12 Hyannis 2:37.69 2 Megan Ernest 10 Leyton 2:39.27 3 Autumn Dickmander 9 South Platte 2:46.14 4 Raschelle Magdaleno 9 Minatare 2:47.39 5 Destinee Henke 11 Leyton 2:48.47 6 Jessica Badje 11 Hay Springs 2:49.14 7 Kaycee Thompson 9 Sioux County 2:49.66 8 Sheridan Wilson 9 Arthur County 2:51.59

Girls 1600-Meter Run: 1 Jillian Brennan 9 Crawford 6:03.04 2 Alyssa Shaw 10 Hyannis 6:06.33 3 Cambrea Vogel 9 Crawford 6:14.22 4 Cheyanne Knisley 9 Banner County 6:37.89 5 Kodie Rempp 9 Sioux County 6:41.83 6 Kara Barnhart 10 Garden County 6:56.31 7 Michaela Rotert 11 Potter-Dix 7:03.31 8 Courtney Knisley 12 Banner County 7:11.41

Girls 3200-Meter Run: 1 Jillian Brennan 9 Crawford 12:51.38 2 Alyssa Shaw 10 Hyannis 13:33.99 3 Cheyanne Knisley 9 Banner County 13:55.71 4 Jessica Badje 11 Hay Springs 14:04.84 5 Courtney Knisley 12 Banner County 15:07.29 6 Reagan Williams 9 Potter-Dix 15:22.12 7 Kaylee Davis 9 Hyannis 15:29.73 8 Michaela Rotert 11 Potter-Dix 15:44.02

Girls 100-Meter Hurdles: 1 Madelyn Watchorn 10 Leyton 16.81 2 Caitlyn Mueller 10 Creek Valley 16.97 3 Angela Johnson 12 Sioux County 17.82 4 Jaqueline Sanchez 9 Minatare 18.67 5 Grace Greenwood 9 Creek Valley 18.90 6 Jocelyn Varvel 9 Hay Springs 20.04 7 Kristie Hill 10 South Platte 20.30 8 Jordyn Koenen 11 Creek Valley 20.46

Girls 300-Meter Hurdles: 1 Caitlyn Mueller 10 Creek Valley 48.64 2 Karlee Juhnke 9 Sioux County 51.21 3 Madelyn Watchorn 10 Leyton 51.70 4 Angela Johnson 12 Sioux County 55.45 5 Grace Greenwood 9 Creek Valley 57.90 6 Faith Nunn 11 Sioux County 58.73 7 Hadlee Rudloff 9 Crawford 59.08 8 Jocelyn Varvel 9 Hay Springs 1:00.30

Girls 400-Meter Relay: 1 Caitlyn Mueller

Jersie Misegadis

Chloe Stupka

Payje Misegadis 10

9

10

12 Creek Valley 53.88 2 Payge Hoffman

Jessica Gingerich

Kelsey Hoffman

Trinity Langley 12

11

9

12 Potter-Dix 55.48 3 Angela Johnson

Karlee Juhnke

Morgan Edmund

Julie Skavdahl 12

9

11

9 Sioux County 55.49 4 Jocelyn Varvel

Taylyn Clark

Jessica Badje

Bailey Scherbarth 9

9

11

9 Hay Springs 57.54 5 Faith Storer

Katie Miles

Sheridan Wilson

Kyla Wykert 9

11

9

11 Arthur County 59.17 6 Hadlee Rudloff

Hanna Jacob

Hannah Lemmon

Cambrea Vogel 9

9

9

9 Crawford 1:01.79 7 Ciera Carlson

Maddison Tyler

Kaylee Davis

Sydney Rath 11

10

9

10 Hyannis 1:02.90 8 Morrighan Thompson

Kaylee Kizer

Haylen Ford

Ashlee Huestis 12

10

10

12 South Platte 1:03.24

Girls 1600-Meter Relay: 1 Megan Ernest

Danielle Higgins

Ella Draper

Madelyn Watchorn 10

11

9

10 Leyton 4:31.51 2 Sarah Monahan

Margaret Safarik

Alyssa Shaw

Jenna Schwanebeck 12

12

10

10 Hyannis 4:36.15 3 Cambrea Vogel

Hanna Jacob

Jillian Brennan

Morgan Jones 9

9

9

9 Crawford 4:51.25 4 Julissa Chairez

Jacquiline Martinez

Jaqueline Sanchez

Raschelle Magdaleno 10

11

9

9 Minatare 5:03.49 5 Nakayla Fletcher

Grace Greenwood

Samantha Schmid

Taylor Stupka 9

9

12

12 Creek Valley 5:06.00 6 Fedalina Schuessler

Mary Kasten

Virginia Herboldsheimer

Reagan Williams 9

9

10

9 Potter-Dix 5:18.38 7 Kaitlyn Hunt

Kara Barnhart

Adrienne Olson

Maddie Lake 9

10

10

9 Garden County 5:36.71

Girls 3200-Meter Relay: 1 Kaycee Thompson

Grace Skavdahl

Rebecca Watson

Kodie Rempp 9

11

12

9 Sioux County 10:52.16 2 Sarah Monahan

Margaret Safarik

Alyssa Shaw

Jackie Schwanebeck 12

12

10

12 Hyannis 11:08.90 3 Autumn Dickmander

Brittany Hensley

Kristie Hill

Caroline Stanley 9

9

10

11 South Platte 11:16.77

Girls Pole Vault: 1 Kristie Hill 10 South Platte 9-0 2 Ashlee Huestis 12 South Platte 7-8

Girls High Jump: 1 Trinity Langley 12 Potter-Dix 5-02 2 Margaret Safarik 12 Hyannis 4-11 Extra Automatic Qualifiers: 3 Audrey Dickmander 12 South Platte 4 ft 11 in

Girls Long Jump: 1 Payje Misegadis 12 Creek Valley 15-04.50 2 Payge Hoffman 12 Potter-Dix 15-03

Girls Shot Put: 1 MaKenna Dahlgrin 12 Banner County 39-03 2 Bailey Oetken 11 Sioux County 33-03.75

Girls Discus Throw: 1 MaKenna Dahlgrin 12 Banner County 111-04.50 2 Kalen Lotton 10 Sioux County 96-04.25

Girls Triple Jump: 1 Trinity Langley 12 Potter-Dix 32-09 2 Caitlyn Mueller 10 Creek Valley 31-02.75

(Results Courtesy: NSAA)