CSC announces President’s and Dean’s lists

By CSC College Relations

CHADRON – Chadron State College has announced the names of 660 students who qualified for the institution’s Fall 2018 academic honors lists. The President’s List consists of 289 students with a 4.0 grade point average on a 4.0 scale. Another 371 students met requirements for the Dean’s List by earning at least a 3.5 grade point average. To qualify, students must be enrolled in 12 credit hours of coursework, be seeking their first bachelor’s degree, and have no incomplete grades during the semester. Cities and states listed reflect the student’s selected permanent address.

PRESIDENT’S LIST

Nebraska

Alliance: Benjamin Absalon, Connor Blumanthal, Jaiden Brown, Samantha Carrillo, Erica Escamilla, Hannah Fessler, Tristan Heldenbrand, Jordan Mills, Austin Pfeiffer, Tristan Stephenson, Shae Toof

Ansley: Ashley Bundy, James Mills

Ashby: Ashley Anderson, Brook Jamison

Auburn: Chelsea Powell

Bayard: Sarah Reish, Kristyn Stricker

Beatrice: Delaney Baxa

Bellwood: William Reiter

Bennington: Machaela Puck

Bertrand: Katherine Chesterman

Bridgeport: Quentin Baxter, Rayleigh Farrenkopf

Broadwater: Rylee Blomenkamp

Broken Bow: Kristina McGann, Tori Meschke

Cambridge: Karla Whipple

Chadron: Gabrielle Brumfield, Carlos Calle, Estevan Casillas, Jacqueline Dailey, Brandon Davenport, Maaryn Davis, Katarina Dodd, Colby Ellis, Miah Fonder, Kylee Garrett, Elizabeth Goodell, Mercedes Haney, Ricki Hickstein, Cristian Hulsey, Alaynah Hyberg, Juanita Kelso, Ruhammah LaGarry, Bailey Lupher, Alex Marker, Mackenzie McMahon, Alexandria Nobiling, Elizabeth O’Conner, Brittney Palmer, Chessa Parker, Danea Ray, Megan Rust, Catelynn Schroeder, Mikaela Stephenson, Trace Strotheide, Sara Tompkins

Champion: Jessica Hartman

Chappell: Ashley Burr

Crawford: Brittney Allen, Lance Stasinski, Kristin Van Beek

Dalton: Madison Langley

Ellsworth: Mickenzie Brennan

Emmet: Christa Wentworth

Farnam: Timothy Aanenson, Erika Brown

Gering: Kristina Baker, Brent Barge, Torri Brumbaugh, Christian Groskopf, Abby Kiesel, Courtney Larson, Ashley Maschmeier, Tate McGhehey, Kelsey Southard

Gordon: Robin Ferguson, Jared Nelson, Micah Scherbarth

Gothenburg: Jaime Burkink, Madison Coulter, Kayla DeSersa, Josee Hotz, Charity Wyatt

Grand Island: Grace Cadwalader, Rebekah Pobanz

Gurley: Mikaela Franzen

Harrison: Jeremiah Fink

Hastings: Courtney Anderson, Daria Dart

Hebron: Brendan Fangmeier

Hemingford: Emily Hansen

Hershey: Lakyn Cooper, Madison Seamann

Holdrege: Katelyn Keffeler

Imperial: Vanessa Chaparro

Juniata: Abigail Klammer

Kearney: Laura Larsen

Kenesaw: Cody Haas

Kimball: Jessica Hanks, Regan Hinton

Leigh: Kolton Held

Lewellen: Theresa Barnhart

Lexington: Gabrielle Rader

Lincoln: McKenna Webel

Louisville: McKenna Jones

Marquette: Paola Rodriguez

Maxwell: Kassandra Schuett

Maywood: Peyton Flack, Hope Stone

McCook: Taylor Geisler, JoAnn Neel

Minatare: Miguel Martinez, Christian Miller

Mitchell: Brittani Binder, Edward Grentz, Ashley Jackson, Danielle Lee, Barbara Pieper

Moorefield: John Klintworth

Morrill: Kasandra Gomez

Niobrara: Jenny Motacek

Norfolk: Travis Millikan, Blair Wagner

North Platte: Amanda Curtis, Kira Dimas, Elizabeth Fletcher, Kimberly Kain

Oakland: Carter Thiele

Oconto: Shayla Dockweiler

Ogallala: Amanda Kroeger, Sydni Stevens

Omaha: Jeri Daedler, Cody Madrigal, Harrison Perchal

O’Neill: Logan Spencer

Paxton: Emmit Rosentrater, Joel Schroeder

Philips: Kennadi Krzycki

Pierce: Kayla Reinke

Pilger: Alexis Heller

Plainview: Kailee Rafert

Plattsmouth: Josslyn Linse

Potter: Hollie Clark

Randolph: McKinna Faulkenberry

Red Cloud: Miles McDole

Rushville: Rebecca Wellnitz

Scottsbluff: Nikita Anderson, Madilyn Barraza, Ty Benson, Allen Brezenski, Gunnar Buchhammer, Kendra Cardwell, Spencer Griess, Joshua Harnish, Kaitlyn Hayhurst, Kimberly Hernandez, Alisha Huynh, Avery Krentz, Katelyn Lambert, Jared Pilkington, Whitney Stolen

Seward: Ashlyn Hanson

Sidney: Emma Alexander, Amanda Green, Joseph Talley

Spencer: Samantha Hipke

Springview: Kylin Munger

Stapleton: Jennifer Boyer

Stratton: Natalie Boyd

Thedford: Avery Taylor

Valentine: Justin Hartman, Savannah Jackson, Chad McPeak, Grace Robison

Wellfleet: Hunter Jolliffe, Brooke Moore

Whitman: Breanna Daly

Colorado

Aurora: Lazar Muratov

Brighton: Kayla Michel

Brush: Kamille Sweenie

Buena Vista: Hayden McGinnis

Burlington: Caprise Cominiello

Colorado Springs: Cassidy Horn

Eaton: Emma Willadsen

Fleming: Jaxon King

Fort Collins: Kayla Elder

Fort Morgan: Christina Frick

Grand Junction: Collier Westcott

Highlands Ranch: Greggory Peterson

Hugo: Rebecca Kraxberger

Julesburg: Chad Mikelson, Lauren Newman

Lakewood: Zachary McCaslin

Louisville: Evan Smith

Loveland: Madison Webb

Mead: Emily Johnson

Otis: Tanner Patterson, Antonya Schaffert

Peetz: Katlyn Buss

Snyder: Kaylee Osier

Sterling: Allison Keisel, Timmi Keisel

Westminster: Michael DeCamillis, Alyssa Geist

South Dakota

Belle Fourche: Paige Bush

Custer: Geena Carlson

Hill City: Megan Anderson, TaylorSandven

Hot Springs: Zoe Anderson, Dawn Crossman, Samantha Merrill, Kaylee Peck, Vanessa Yeoman

Norris: Taylor Merchen

Pierre: Renae Kueter

Prairie City: Bryce Olson

Rapid City: Kelly Cooper, Jacob Larson, Tori Nielsen, Robert Raker, Jordyn Thayer, Randee Thayer, Shawna Turner

Spearfish: Stran Holben

Sturgis: Joel Carpenter

Wagner: Tayleigh Kaup

Wasta: Madisen Grenstiner

Wyoming

Buffalo: Mason Jensen

Casper: Joseph Keating

Cheyenne: Kelsey Crock, Stacy Koch, Kymberlie Sutton, Stephen Toalson

Douglas: Harley Rhoades

Dubois: Heather Shaw

Fort Laramie: Amanda Brown

Gillette: Emma Jurewicz

Granite Canyon: Bailey Lanier

Green River: Cole White

Greybull: Jessica Whetham

Hartville: Jessica Rotz

Hulett: Kaycee Monnens

Kemmerer: Chancy Hunt

Lusk: Rachel Lashmett

Midwest: Hannah Chapman

Newcastle: Rachel Henkle

Rawlins: Dean Michel

Riverton: Hally Milleson, Rachel Mitchell

Sheridan: Shania Channel, Kylene Coonis, Erin O’Connell

Sundance: Chrystal Cooper, Savannah Silbaugh

Thayne: Emily Jones

Torrington: Elias Chavez, Cody Peachey

Wright: Kodiak French

Yoder: Jamie Thompson

Other States and Countries

Hannah Wharton, Ketchikan, Alaska

Kael Juelfs, Kingman, Ariz.

Brianna Pospishel, Munds Park, Ariz.

Hans Bhalla, Tucson, Ariz.

Viraj Faria, Lincoln, Calif.

Marvin Williams, Los Angeles, Calif.

Manou Mbombo, Atlanta, Ga.

Krystal Kesselring, Loganville, Ga.

Holli Turek, Le Center, Minn.

John Fansler, Biloxi, Miss.

Kaydrin Quest, Raymore, Mo.

Madison Weikert, Belgrade, Mont.

Cheyenne Ryan, Glendive, Mont.

Peace Ndalama, Morrisville, N.C.

Elizabeth Rotherham, Balfour, N.D.

Keziah Johnson, Dickinson, N.D.

Risa Edelstein, Roosevelt, N.J.

Andrea Ponce, Melville, N.Y.

Hannah Conner, Orient, Ohio

Alyse Henry, Pickerington, Ohio

Judy Bruhn, Hillsboro, Ore.

William Krause, Canyon Lake, Texas

Megan Black, West Valley City, Utah

Jacob Voorhis, Fort Valley, Va.

Lynda Talady, Appleton, Wisc.

Bethel Fetsum Alem, Addis Ababa, Ethiopia

Mohammed Maarof, Jeddah, Saudi Arabia

Resul Rejepov, Ashgabat, Turkmenistan

Yen Nguyen, Ha Noi, Vietnam