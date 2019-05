Class B-6 District Track-&-Field Results; State Qualifiers

2019 Class B-6 District Track-&-Field Meet

Ogallala, NE

May 9, 2019

State Qualifiers are in BOLD – additional qualifiers will be added when confirmed by the NSAA

BOYS RESULTS

1. McCook 140 2. Scottsbluff 106 3. Sidney 64 4. Gering 57 5. Gothenburg 43 6. Ogallala 35 7. Mitchell 32 8. Alliance 30 9. Cozad 15 10. Chadron 5

GIRLS RESULTS

1. Gothenburg 89 2. Ogallala 73 3. Chadron 72 4. Cozad 69 5. Scottsbluff 64 6. McCook 57.5 7. Gering 39.5 8. Sidney 27 9. Mitchell 22 10. Alliance 14

100 Meters Varsity – Finals 1. 12 Christopher Busby 10.99a (-.8) Scottsbluff 2. 12 Morgan Fawver 11.02a (-.8) McCook 3. 12 Cade Lewis 11.10a (-.8) Sidney 4. 10 Rylan Aguallo 11.37a (-.8) Mitchell 5. 12 Jeremiah Delzer 11.40a (-.8) Scottsbluff 6. 10 Anselmo Camacho 11.63a (-.8) Scottsbluff 7. 10 Evan McCrickard 11.73a (-.8) Cozad 11 Corban Jernigan DNS (-.8) McCook 200 Meters Varsity – Finals 1. 12 Christopher Busby 22.61a (-.7) SR Scottsbluff 2. 12 Cade Lewis 22.87a (-.7) SR Sidney 3. 10 Kadin Perez 23.21a (-.7) Mitchell 4. 10 Anselmo Camacho 23.45a (-.7) Scottsbluff 5. 12 Jeremiah Delzer 23.56a (-.7) Scottsbluff 6. 12 Jake Lemmon 24.01a (-.7) Chadron 7. 10 Evan McCrickard 24.20a (-.7) Cozad 12 Christian Balandran DNS (-.7) Sidney 400 Meters Varsity – Finals 1. 12 Mason Hiemstra 51.47a PR Alliance 2. 10 Kadin Perez 51.51a Mitchell 3. 12 McClain Adamson 51.85a PR Alliance 4. 12 Eric Pollack 52.56a Alliance 5. 12 Jeron Tuttle 52.88a PR Ogallala 6. 12 Alec Maddox 54.61a Sidney 7. 11 Austin Werner 55.08a Cozad 8. 9 Mitchell Deer 55.38a Sidney 9. 10 Noah Morales 55.73a PR Cozad 10. 10 Lance Isaacs 55.83a Gering 11. 11 Jayden Gonzalez 55.93a PR Ogallala 12. 9 Francisco Alvizar 56.13a Mitchell 13. 9 Caleb Muhr 56.38a Mitchell 14. 10 Hayden Maline 56.67a Gothenburg 15. 9 Ransen Wilkins 56.76a PR Scottsbluff 16. 10 Avery Wicker 56.99a Scottsbluff 17. 12 Caige Eaton 57.32a PR McCook 18. 11 Thomas Weyeneth 57.64a McCook 19. 9 Jacob Awiszus 58.55a Gering 20. 11 Mason Mendell 59.32a Gothenburg 21. 11 Zakary Wieser 59.68a Sidney 22. 9 Jacob Smith 1:00.67a PR Gering 23. 10 Traelyn Skiles 1:02.91a Ogallala 800 Meters Varsity – Finals 1. 12 Logan Moravec 2:01.86a Gering 2. 12 Jeron Tuttle 2:02.42a Ogallala 3. 11 Kennedy Ronne 2:02.73a PR Scottsbluff 4. 11 Benjamin Bashtovoi 2:02.74a PR Sidney 5. 11 Kaden Kindred 2:06.76a PR Alliance 6. 11 TJ Renner 2:09.74a PR McCook 7. 10 Jaden Schumacher 2:10.39a PR Mitchell 8. 9 Daniel Bashtovoi 2:10.75a Sidney 9. 11 Jacob Sub 2:11.57a Cozad 10. 12 Dante Petersen 2:11.61a Sidney 11. 11 Ryan Brown 2:13.61a PR Gothenburg 12. 9 Jameson Smith 2:16.49a PR Gothenburg 13. 9 Lucas Moravec 2:16.88a PR Gering 14. 10 Daniel Wellnitz 2:17.85a PR Chadron 15. 9 Sean Graff 2:18.40a Gothenburg 16. 11 Adam Sauer 2:18.94a PR Gering 17. 10 Sawyer Haag 2:19.40a PR Chadron 18. 12 Connor Geiger 2:20.55a PR Cozad 19. 12 Zach Placek 2:22.83a PR Alliance 20. 10 Tyler Robertson 2:27.06a PR Ogallala 21. 11 Austin Werner 2:28.17a Cozad 22. 9 Caleb Muhr 2:32.79a Mitchell 10 Troy Kempton DNS Ogallala 1600 Meters Varsity – Finals 1. 12 Logan Moravec 4:43.68a Gering 2. 12 Caleb Koranda 4:44.93a PR Mitchell 3. 12 Collin Brauer 4:45.93a SR Sidney 4. 11 Gabriel Estrada 4:46.70a PR Cozad 5. 9 Cameron Brauer 4:54.84a Sidney 6. 9 Josh Hegwood 4:55.70a McCook 7. 10 Logan Andrews 4:56.85a PR Gering 8. 11 Jacob Peckham 4:57.16a PR Sidney 9. 10 Benjamin Roberts 5:01.21a PR Scottsbluff 10. 12 Riley Mai 5:15.91a McCook 11. 10 Blake Wyatt 5:18.69a PR Ogallala 12. 10 Nathan Burch 5:18.82a PR Chadron 13. 11 Camryn Klintworth 5:24.22a PR Gothenburg 14. 12 Zacchaeus Burnside 5:26.89a Ogallala 15. 10 Javian Scheele 5:28.59a PR Ogallala 16. 9 Dalton Haggart 5:31.75a Cozad 17. 10 Cadynce Jensen 5:38.02a PR Gering 18. 11 Matt Shea 5:45.79a Gothenburg 19. 12 Henrik Saathoff 5:50.62a PR Alliance 20. 11 Trenton Peterson 5:51.42a SR Gothenburg 9 Isaac Trujillo DNS Scottsbluff 3200 Meters Varsity – Finals 1. 12 Collin Brauer 10:22.23a Sidney 2. 9 Daniel Bashtovoi 10:27.05a PR Sidney 3. 12 Riley Mai 10:27.63a McCook 4. 10 Peyton Seiler 10:28.85a PR Gering 5. 11 Gabriel Estrada 10:43.17a Cozad 6. 12 Junior Lucero 10:52.01a Sidney 7. 10 William Anderson 11:04.00a PR Gothenburg 8. 10 Alec Garcia 11:17.17a Alliance 9. 10 Nathan Burch 11:24.57a PR Chadron 10. 11 Joseph Maag 11:35.30a PR Scottsbluff 11. 9 Carmelo Ayala 11:36.73a PR Mitchell 12. 12 Ethan Koranda 11:39.28a Mitchell 13. 12 Zacchaeus Burnside 11:41.93a SR Ogallala 14. 12 Nicholas Perrin 11:57.25a Scottsbluff 15. 12 Aaron Mendez 12:01.97a Gering 16. 9 Isaac Trujillo 12:07.06a Scottsbluff 17. 11 Roberto Martinez 12:13.16a Gering 18. 11 Tyson Knaub 12:41.68a Alliance 19. 9 Kaden Starr 13:21.13a Cozad 9 Luke Vesley DNF Gothenburg 110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals 1. 11 Luke Rohrer 15.55a (-1.0) Scottsbluff 2. 12 Cameron Geary 15.55a (-1.0) Scottsbluff 3. 12 Adrian Peterson 15.92a (-1.0) Gothenburg 4. 12 Dom Nobiling 16.00a (-1.0) Chadron 5. 9 Cameron Zink 16.37a (-1.0) Ogallala 6. 12 Gabe Sehnert 16.59a (-1.0) McCook 7. 10 Mychaia Moss 16.72a (-1.0) Scottsbluff 8. 11 Morgan Schroeder 16.78a (-1.0) PR Cozad 300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals 1. 11 Luke Rohrer 39.99a PR Scottsbluff 2. 12 Gabe Sehnert 40.00a PR McCook 3. 12 Cameron Geary 40.68a Scottsbluff 4. 12 Quinton Janecek 41.17a PR Gering 5. 10 Alec Langan 42.92a PR McCook 6. 9 Cameron Zink 43.17a Ogallala 7. 11 Erik Folchert 43.24a PR Alliance 8. 10 Luke Maris 43.54a PR McCook 9. 11 Morgan Schroeder 43.72a Cozad 10. 10 Parker Dahlberg 43.77a PR Alliance 11. 10 Mychaia Moss 43.82a PR Scottsbluff 12. 9 Nolan Wetovick 43.93a PR Cozad 13. 10 Connor Hartzler 43.99a PR Sidney 14. 10 Gage Stokey 44.29a Ogallala 15. 11 Bryce Ryker 46.51a Gothenburg 16. 10 Trever Terrall 46.65a Sidney 17. 10 Jarod Balthazor 48.25a Gering 18. 11 Jayden Gonzalez 48.95a Ogallala 19. 10 Will Larson 55.74a Gering 12 Adrian Peterson DNS Gothenburg 4×100 Relay Varsity – Finals 1. Corban Jernigan

Alec Bunger

Seth Dugger

Morgan Fawver 43.47a McCook 2. Marc Ackerman

Tyce Hruza

Wyatt Hotz

Trenton Harbur 43.57a Gothenburg 3. Alec Maddox

Christian Balandran

Eli Ahrens

Cade Lewis 43.86a Sidney 4. Garrett W Conn

Cody Ferguson

Riley Schanaman

Kolton Ebbers 43.91a Gering 5. Maximus Palomo

Rylan Aguallo

Francisco Alvizar

Kadin Perez 44.72a Mitchell 6. Brayden Wilkinson

Jacob Weatherly

Devin Lytton

Evan McCrickard 46.72a Cozad 7. Peyton Hudson

Chase Boyer

Erik Folchert

Brock Brass 46.73a Alliance 8. Jake Lemmon

Dom Nobiling

Curtiss Bruhn

Aiden Vaughn 46.85a Chadron 9. Cameron Zink

Luke Paloucek

Tristan Markowski

Ethan Cobaugh 47.03a Ogallala Anselmo Camacho

Jeremiah Delzer

Conner McCracken

Christopher Busby DQ Scottsbluff 4×400 Relay Varsity – Finals 1. Ryan Healey

Tyce Hruza

Trenton Harbur

Marc Ackerman 3:27.60a Gothenburg 2. Eric Pollack

McClain Adamson

Devin Hughes

Mason Hiemstra 3:29.22a Alliance 3. Brady Radzymski

Brett Pszanka

Logan Moravec

Cody Ferguson 3:31.33a Gering 4. Jeron Tuttle

Cameron Raffaeli

Tannor Seibert

Cameron Zink 3:31.99a Ogallala 5. Isaac Hegwood

Brandon Tucker

Cameryn Berry

Gabe Sehnert 3:32.05a McCook 6. Alexander Galindo

Josiah Lopez

Luke Rohrer

Cameron Geary 3:32.42a Scottsbluff 7. Alec Maddox

Christian Balandran

Mitchell Deer

Benjamin Bashtovoi 3:33.11a Sidney 8. Jonathan Pieper

Jaden Schumacher

Francisco Alvizar

Maximus Palomo 3:48.01a Mitchell 9. Noah Morales

Nolan Wetovick

Jacob Weatherly

Morgan Schroeder 3:50.37a Cozad 4×800 Relay Varsity – Finals 1. Brett Pszanka

Logan Andrews

Cody Ferguson

Logan Moravec 8:21.04a Gering 2. TJ Renner

Josh Hegwood

Cameryn Berry

Isaac Hegwood 8:24.58a McCook 3. Daniel Bashtovoi

Benjamin Bashtovoi

Cameron Brauer

Collin Brauer 8:32.66a Sidney 4. Austin Werner

Gabriel Estrada

Connor Geiger

Jacob Sub 8:46.61a Cozad 5. Benjamin Roberts

Ian Papenfus

Nathan Holloway

Kennedy Ronne 8:54.21a Scottsbluff 6. Ryan Brown

Sean Graff

Jameson Smith

Trenton Peterson 9:14.77a Gothenburg 7. Devin Hughes

Zach Placek

Kellen Muhr

Alec Garcia 9:30.70a Alliance Shot Put – 12lb Varsity – Finals 1. 12 DJ Gross 56-05.50 McCook 2. 12 Colin Giron 53-00.00 PR McCook 3. 10 Torrington Ford 49-00.00 PR McCook 4. 12 Josh Stallbaumer 48-10.00 PR Cozad 5. 12 Lane Hughes 47-11.00 PR Sidney 6. 12 Turner Scow 47-06.00 Scottsbluff 7. 11 Garrett M Conn 44-00.00 Gering 8. 9 Isaiah Martinez 43-09.50 PR Alliance 9. 12 Caden Geiken 42-09.00 PR Gothenburg 10. 12 Maxamillion Closson 42-03.00 Gering 11. 11 Jonathan Pieper 41-08.00 PR Mitchell 12. 10 Mario Garza 40-11.00 Alliance 13. 12 Zach Pettit 40-09.50 Sidney 14. 9 Cody Hall 40-08.50 PR Chadron 15. 12 Kade ThunderBull 40-05.50 Gering 16. 11 Nicholas Coley 40-04.00 PR Mitchell 17. 10 Riley Baker 39-11.00 PR Gothenburg 18. 10 Nathan Coley 39-00.50 Mitchell 19. 12 Lance Cattin 38-08.50 Chadron 20. 11 Zakary Wieser 38-05.50 Sidney 21. 10 Jaxon Preble 37-11.50 PR Alliance 22. 11 Alexander Huertas 36-09.00 Cozad 23. 10 Aidyn Garretson 36-01.50 Cozad 24. 10 Kaden Vogl 36-00.00 Ogallala 25. 9 Kyren Graves 35-05.00 Ogallala 26. 10 Michael Matt 34-09.00 Chadron 27. 9 Bo Edmond 33-02.50 Ogallala 10 Owen Geiken ND Gothenburg Discus – 1.6kg Varsity – Finals 1. 12 Turner Scow 166-09 Scottsbluff 2. 12 DJ Gross 165-06 PR McCook 3. 12 Colin Giron 156-10 McCook 4. 12 Arik Doty 142-03 Sidney 5. 12 Joshua Olson 141-09 Gothenburg 6. 11 Adam Kroeger 141-08 Ogallala 7. 12 Paxton Terry 138-10 McCook 8. 10 Uriah Roberts 127-02 PR Gothenburg 9. 11 Jonathan Pieper 125-04 Mitchell 10. 11 Garrett M Conn 120-08 Gering 11. 12 Lance Cattin 116-09 Chadron 12. 12 Christian Lecher 115-04 Sidney 13. 12 Maxamillion Closson 115-01 Gering 13. 11 Nicholas Coley 115-01 Mitchell 15. 10 Kaden Vogl 113-00 Ogallala 16. 9 Kyren Graves 111-03 Ogallala 17. 12 Zach Pettit 110-11 Sidney 18. 11 Cooper Heusman 108-07 Chadron 19. 10 Nathan Coley 108-00 Mitchell 20. 12 Kade ThunderBull 107-04 Gering 21. 10 Mario Garza 102-00 Alliance 22. 9 Isaiah Ramirez 101-07 Gothenburg 23. 10 Aidyn Garretson 99-03 Cozad 24. 10 Nicholas Maag 98-00 Scottsbluff 25. 11 Alexander Huertas 97-01 Cozad 26. 9 Isaiah Martinez 94-07 Alliance 27. 12 Henrik Saathoff 92-07 Alliance 28. 10 Michael Matt 76-04 Chadron High Jump Varsity – Finals 1. 10 Mark Arp 6-04.00 PR McCook 2. 11 Kolton Ebbers 6-03.00 Gering 3. 12 Conner McCracken 6-01.00 Scottsbluff 4. 12 Cameron Raffaeli 6-01.00 Ogallala 5. 10 James Bruner 5-11.00 Scottsbluff 6. 10 Ty Stevens 5-09.00 McCook 7. 9 Jayden Gardner 5-09.00 Scottsbluff 8. 10 Francisco Barrios 5-07.00 Mitchell 9. 10 Keegan Grant 5-07.00 Alliance 10. 11 Morgan Schroeder 5-05.00 Cozad 10. 9 Ty Bartels 5-05.00 PR Gothenburg 12. 11 Hunter Skalsky 5-05.00 Ogallala 13. 9 Chayton Bynes 5-05.00 PR Chadron 13. 9 Tre Canas 5-05.00 Sidney 12 Adrian Peterson SCR Gothenburg 10 Trent Davis NH Gering 9 Wyatt Heckenlively NH Sidney 9 Sawyer Dickman NH Sidney Pole Vault Varsity – Finals 1. 12 Tyce Hruza 14-00.00 Gothenburg 2. 12 Tyler Lytle 13-02.00 McCook 3. 12 Wyatt Hotz 13-02.00 Gothenburg 4. 12 Perris Magdaleno 13-02.00 Scottsbluff 5. 9 Branson McDonald 13-00.00 McCook 6. 12 Kevin Price 12-08.00 Scottsbluff 7. 11 Joel Carter 12-08.00 SR McCook 8. 12 Dylan Charles 12-08.00 SR Sidney 9. 9 Aaron Price 12-02.00 PR Scottsbluff 10. 11 Dawson Young 12-02.00 Gothenburg 11. 11 Maximus Palomo 12-02.00 Mitchell 12. 10 Quintin Emerson 11-08.00 Ogallala 13. 10 Brady Robb 11-08.00 Sidney 14. 10 Keegan Grant 11-02.00 Alliance 15. 10 Jake Lindstedt 11-02.00 Cozad 10 Jose Moreno NH Mitchell 9 Austin Lutz SCR Ogallala 11 Brady Ellis NH Alliance 12 Logan Segura NH Gering 10 Tyler Robertson NH Ogallala 12 Coleton Bevins NH Gering 11 Logan Wamsley NH Sidney Long Jump Varsity – Finals 1. 12 Morgan Fawver 22-10.00 McCook 2. 12 Alec Bunger 21-07.25 McCook 3. 12 Luke Paloucek 21-00.25 Ogallala 4. 10 Rylan Aguallo 20-08.50 Mitchell 5. 12 Cameron Raffaeli 20-06.00 Ogallala 6. 12 Garrett W Conn 19-11.50 Gering 7. 12 Mason Hiemstra 19-11.00 Alliance 8. 12 Josiah Lopez 19-08.00 Scottsbluff 9. 9 Jacob Weatherly 19-03.75 Cozad 10. 9 Tyrone Shanks 18-09.25 Scottsbluff 11. 10 Kameron Meixner 18-04.00 McCook 12. 12 Christopher Busby 18-02.00 Scottsbluff 13. 12 Connor Howe 17-09.00 Sidney 14. 12 Ethan Cobaugh 17-07.00 Ogallala 15. 12 Dylan Charles 17-06.00 Sidney 16. 12 Jake Lemmon 17-05.25 Chadron 17. 10 Damien Beatson 17-00.00 Sidney 18. 9 Brayden Wilkinson 16-10.75 Cozad 19. 10 Brody Blome 16-08.00 Mitchell 20. 12 Caleb Andrews 16-01.50 Gering 21. 12 JinLee Sayaloune 15-02.50 SR Gering 22. 11 Peyton Hudson 6-10.50 Alliance 12 Reece Jensen ND Alliance 11 Marc Ackerman ND Gothenburg Triple Jump Varsity – Finals 1. 12 Seth Dugger 42-11.00 SR McCook 2. 12 Josiah Lopez 41-11.00 PR Scottsbluff 3. 12 James Mockry 41-09.50 PR McCook 4. 12 Cameron Raffaeli 41-08.00 SR Ogallala 5. 12 Cameron Geary 41-05.25 Scottsbluff 6. 12 Luke Paloucek 40-01.25 Ogallala 7. 12 Dylan Charles 38-09.50 Sidney 8. 12 Reece Jensen 38-08.25 Alliance 9. 12 Clark Riesen 37-05.75 Chadron 10. 10 Troy Kempton 36-07.50 Ogallala 11. 10 Brody Blome 36-06.25 Mitchell 12. 10 Bryce Dutton 36-00.75 McCook 13. 12 Caleb Andrews 35-05.50 Gering 14. 9 Sawyer Dickman 35-03.00 Sidney 15. 11 Curtiss Bruhn 34-11.50 Chadron 16. 12 Devin Lytton 34-07.25 Cozad 17. 9 Nathan Engel 34-05.25 Cozad 17. 10 Damien Beatson 34-05.25 Sidney 19. 9 Kellen Muhr 33-05.25 Alliance 20. 9 Eli Thompson 33-02.00 Gering 10 Trent Davis ND Gering

GIRLS RESULTS

100 Meters Varsity – Finals 1. 10 Brittney Aitken 12.77a (-.6) Cozad 2. 12 Jasmine Johnson 13.02a (-.6) Gering 3. 11 Jercey Irish 13.07a (-.6) Cozad 4. 10 Bella Rickertsen 13.30a (-.6) Gothenburg 5. 12 Bethany Sterkel 13.37a (-.6) Mitchell 6. 12 Amaya Ackerman 13.42a (-.6) Gothenburg 7. 11 Savanna Sayaloune 13.60a (-.6) Chadron 8. 10 Josephine Amoo 13.92a (-.6) Scottsbluff 200 Meters Varsity – Finals 1. 9 Olivia Reed 26.93a (-1.3) PR Chadron 2. 10 Brittney Aitken 27.19a (-1.3) Cozad 3. 11 Jercey Irish 27.45a (-1.3) Cozad 4. 9 Makayla Kirchner 27.57a (-1.3) Ogallala 5. 10 Dianna Kollars 28.57a (-1.3) Alliance 6. 9 Riley Lawrence 28.79a (-1.3) Alliance 7. 12 Natasha Perez 32.19a (-1.3) Mitchell 10 Bella Rickertsen DNS (-1.3) Gothenburg 400 Meters Varsity – Finals 1. 12 Hannah Anderson 59.47a PR Gothenburg 2. 9 Olivia Reed 1:01.48a Chadron 3. 11 Allie Ferguson 1:01.77a PR Chadron 4. 12 Natasha Perez 1:01.77a PR Mitchell 5. 11 Payton Weber 1:01.97a PR Alliance 6. 12 Hannah Weare 1:05.04a PR Alliance 7. 9 Peyton Doucet 1:06.02a PR McCook 8. 10 Makena Chambers 1:08.24a Mitchell 9. 9 Taylor Soule 1:08.52a PR Mitchell 10. 12 Meaghan Ross 1:09.01a PR Sidney 11. 10 Allyson Shotkoski 1:09.24a PR Cozad 12. 10 Tayler Chytka 1:10.27a Cozad 13. 9 Karalyn Stevens 1:11.04a Sidney 14. 9 Madison E Tarencz-Rasmusen 1:11.09a McCook 15. 10 Keeley Mazanec 1:12.93a Alliance 16. 10 Toni Hiett 1:14.26a Sidney 10 Jordan Hughes DNS Ogallala 800 Meters Varsity – Finals 1. 12 Hannah Anderson 2:22.84a Gothenburg 2. 10 Jamisyn Howard 2:29.86a Scottsbluff 3. 12 Margaret McGinnis 2:33.06a PR Cozad 4. 10 Morgan Jaggers 2:40.74a Sidney 5. 12 Courtney Harpole 2:41.48a Gothenburg 6. 10 Jaiden Davis 2:44.07a Gothenburg 7. 9 Lilly Wagner 2:46.95a Alliance 8. 11 Chesly Mendez 2:48.31a PR Sidney 9. 9 Mikayla Seebohm 2:51.25a Alliance 10. 12 Hannah Kennedy 2:51.32a SR Sidney 11. 12 Jordyn Kenkel 2:52.33a SR Ogallala 12. 10 Emme Parker 2:52.92a PR Gering 13. 9 Braelyn Shrewsbury 2:53.84a Alliance 14. 11 Katelyn Calhoun 2:55.40a Cozad 15. 9 Anna Rawlings 2:56.89a Gering 16. 9 Reagan Armagost 3:02.06a Cozad 17. 11 Emma Fogle 3:06.05a SR Gering 18. 9 Makayla Suttles 3:06.99a Mitchell 9 Leila Tewahade DNF Chadron 1600 Meters Varsity – Finals 1. 10 Miah Hoppens 5:37.11a Ogallala 2. 10 Brooke Holzworth 5:38.62a Scottsbluff 3. 11 Regan Hodsden 5:40.55a PR Mitchell 4. 10 Morgan Jaggers 5:47.02a Sidney 5. 9 Shailee Patton 5:52.93a Gering 6. 9 Sunny Edens 5:55.46a PR Scottsbluff 7. 9 Mackenzie Butts 5:57.45a Chadron 8. 11 ElsiAnna K Rodewald 6:05.72a SR McCook 9. 12 Lucia McKeag 6:09.30a Ogallala 10. 9 Grace Cappel 6:09.61a PR McCook 11. 12 Kelly Snelling 6:12.32a PR Gering 12. 9 Arissa Ackerman 6:12.80a PR Gothenburg 13. 11 Ahnika Svajgr 6:27.68a PR Cozad 14. 9 Mariana Panduro 6:32.13a Mitchell 15. 10 Jadyn Cady 6:43.23a PR Chadron 16. 9 Megan Mendez 6:47.75a Gering 17. 11 Chloe Donahey 6:51.28a PR Cozad 18. 12 Skyla J Henning 6:53.72a PR McCook 3200 Meters Varsity – Finals 1. 10 Brooke Holzworth 12:01.50a SR Scottsbluff 2. 11 Regan Hodsden 12:03.95a SR Mitchell 3. 9 Shailee Patton 12:23.21a Gering 4. 12 Lucia McKeag 12:41.99a Ogallala 5. 11 ElsiAnna K Rodewald 12:42.82a PR McCook 6. 9 Mackenzie Butts 13:15.11a Chadron 7. 9 Lydia Peters 13:41.21a Sidney 8. 11 Ansley Hessler 14:03.49a Mitchell 9. 12 Hannah Knepper 14:06.45a SR Mitchell 10. 9 Shania Wear 14:15.59a PR Gothenburg 11. 11 Chloe Donahey 14:29.34a PR Cozad 100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals 1. 11 Jaedy Commins 16.52a (-1.3) Ogallala 2. 12 Lauren Johnson 16.91a (-1.3) Gothenburg 3. 12 Kaitlyn Kleinknecht 17.09a (-1.3) Gothenburg 4. 11 Dawn Dunbar 17.20a (-1.3) Chadron 5. 11 Maria Avila Sidon 17.21a (-1.3) Gering 6. 11 Megan Burkholder 17.31a (-1.3) Cozad 7. 11 Alyssa Shaw 17.72a (-1.3) Mitchell 8. 9 Emma Dutton 19.62a (-1.3) McCook 300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals 1. 11 Jaedy Commins 47.01a SR Ogallala 2. 11 Liliana Sitorius 48.62a Gothenburg 3. 11 Maria Avila Sidon 49.00a Gering 4. 11 Allie Ferguson 49.70a Chadron 5. 12 Kaitlyn Kleinknecht 51.50a Gothenburg 6. 11 Alyssa Shaw 52.23a PR Mitchell 7. 9 Emma Dutton 52.63a McCook 8. 11 Laykin Sperl 53.10a Alliance 9. 9 Macala Hood 53.13a PR Alliance 10. 11 Ashland Todd 55.02a PR Gering 11. 10 Emma Coen 56.19a PR Cozad 12. 9 Isabella Merlino-Butts 56.21a Sidney 13. 10 Julia Carlson 56.71a PR Alliance 14. 11 Kenna Krahulik 56.77a Mitchell 15. 9 Anaveah Rios 57.50a Gering 16. 10 Miranda Ahrendt 58.49a PR Sidney 17. 10 Marissa Borchard 1:00.43a Sidney 9 Elena Guzman DQ Mitchell 11 Abigail Nelson DNS Cozad 4×100 Relay Varsity – Finals 1. – Alexis Bliven

Amaya Ackerman

Bella Rickertsen

Hannah Anderson 51.02a Gothenburg 2. Mckenzie Lee

Brittney Aitken

Jercey Irish

Megan Burkholder 51.11a Cozad 3. Jaedy Commins

Makayla Kirchner

Milan Coggins

Kaylee Wach 51.71a Ogallala 4. Laurel M Schmidt

Liviya Wier

Emma Dutton

Robin M Grigg 52.24a McCook 5. Emily Beye

Savanna Sayaloune

Jacey Garrett

Allie Ferguson 52.86a Chadron 6. Victoria Bogus

Katherine Reisig

Brady Laucomer

Josephine Amoo 53.42a Scottsbluff 7. Elena Guzman

Natasha Perez

Jayden Kanno

Bethany Sterkel 53.51a Mitchell 8. Nikki Haller

Dianna Kollars

Amauri Browning

Macala Hood 53.57a Alliance 9. Kendra Nesbitt

Faith Michelman

MJ Johnstone

Meaghan Ross 54.61a Sidney 4×400 Relay Varsity – Finals 1. Jacey Garrett

Allie Ferguson

Dawn Dunbar

Olivia Reed 4:13.12a Chadron 2. – Alexis Bliven

Bella Rickertsen

Hannah Anderson

Amaya Ackerman 4:13.92a Gothenburg 3. Jaedy Commins

Makayla Kirchner

Milan Coggins

Jordan Hughes 4:17.57a Ogallala 4. Riley Lawrence

Payton Weber

Lillie Otto

Hannah Weare 4:17.57a Alliance 5. Peyton Doucet

Robin M Grigg

Addison A Randel

Jorlynn Chauncy 4:18.48a McCook 6. Jamisyn Howard

Tierney Schleve

Brady Laucomer

Mariyah Avila 4:32.40a Scottsbluff 7. Mckenzie Lee

Tayler Chytka

Margaret McGinnis

Katelyn Calhoun 4:32.98a Cozad 8. Megan Shaw

Taylor Soule

Alyssa Shaw

Makena Chambers 4:37.57a Mitchell 9. Faith Michelman

Meaghan Ross

Brynna Ross

Mattie Johnson 4:45.13a Sidney 4×800 Relay Varsity – Finals 1. Courtney Harpole

Jaiden Davis

Arissa Ackerman

Eve Healey 10:36.53a Gothenburg 2. Katelyn Calhoun

Abigail Nelson

Margaret McGinnis

Tayler Chytka 10:47.71a Cozad 3. Kimberly Gutierrez

Chesly Mendez

Morgan Jaggers

Lydia Peters 10:57.24a Sidney 4. Lilly Wagner

Mikayla Seebohm

Keeley Mazanec

Braelyn Shrewsbury 11:31.61a Alliance 5. Emme Parker

Megan Mendez

Anna Rawlings

Kelly Snelling 11:37.54a Gering 6. Jordyn Kenkel

Grace VanBorkum

Jessica Folchert

Tegan Brown 12:41.64a Ogallala Shot Put – 4kg Varsity – Finals 1. 12 Mackenzie J Smith 39-09.00 PR McCook 2. 12 True Thorne 39-03.50 PR Chadron 3. 12 Jayceea J Hanson 38-11.00 PR McCook 4. 10 Karly Sylvester 38-04.00 PR Sidney 5. 10 Reagan Biesecker 36-06.00 PR Sidney 6. 9 Sierra H Kotschwar 35-09.50 McCook 7. 9 Gabby Caskey 35-09.00 PR Ogallala 8. 10 Olivia Knapp 34-04.50 PR Alliance 9. 10 Kymber Shallenberger 33-07.00 PR Scottsbluff 10. 12 Jessica Cotant 32-01.00 Mitchell 11. 10 Kiana Brannan 31-04.50 Scottsbluff 12. 10 Annica Harm 31-04.00 Gothenburg 13. 10 Delanie Namuth 31-01.00 Sidney 14. 10 Quincy Johnson 30-10.00 Mitchell 15. 11 Allyson Gion 30-07.00 Scottsbluff 16. 11 Alyeea Lopez 30-05.50 Chadron 17. 12 Adelyne Hergenrader 30-02.50 PR Cozad 18. 11 Avery Dishman 30-01.50 SR Gering 19. 12 Mackenzie Anderson 29-11.75 Ogallala 20. 12 Sydney Lindstedt 29-11.00 Cozad 21. 10 Chloe Royce 29-08.00 Gothenburg 22. 11 Kelsey Bohnsack 29-06.00 Gering 23. 11 Olivia Jorgenson 28-03.00 Gothenburg 24. 10 Caisey Pfeiffer 28-02.00 Alliance 25. 10 Jacey Smith 27-08.50 Cozad 26. 12 Mykinzee Musfelt 27-03.50 Mitchell 27. 11 Brianna Billie 26-07.00 PR Gering 28. 10 Courtney Berol 24-11.00 Ogallala 29. 10 Kyndal Paterakis 24-08.50 Alliance Discus – 1kg Varsity – Finals 1. 12 Mackenzie J Smith 127-05 McCook 2. 12 Jayceea J Hanson 122-08 McCook 3. 12 True Thorne 119-09 Chadron 4. 12 Sydney Lindstedt 114-11 Cozad 5. 10 Karly Sylvester 109-03 Sidney 6. 12 Katelyn Sylvester 101-08 Sidney 7. 10 Delanie Namuth 100-02 Sidney 8. 12 Grace Cargill 96-11 Cozad 9. 11 Kelsey Bohnsack 95-10 Gering 10. 11 Talera Kinsey 93-05 Scottsbluff 11. 10 Kymber Shallenberger 90-09 Scottsbluff 12. 12 Jenna Balthazor 90-01 Gering 13. 9 Jacqueline Bowles 88-01 PR Mitchell 14. 9 Sierra H Kotschwar 87-09 McCook 15. 10 Quincy Johnson 87-05 Mitchell 16. 10 Olivia Knapp 86-06 Alliance 17. 11 Allyson Gion 85-08 Scottsbluff 18. 10 Annica Harm 83-08 Gothenburg 19. 10 Jacey Smith 83-03 Cozad 20. 11 Avery Dishman 81-10 PR Gering 21. 11 Olivia Jorgenson 78-01 Gothenburg 22. 10 Caisey Pfeiffer 77-02 Alliance 23. 10 Kyndal Paterakis 71-10 Alliance 24. 9 Emily Schwanz 67-04 Gothenburg 25. 12 Mackenzie Anderson 65-00 Ogallala 26. 9 Gabby Caskey 62-01 Ogallala 27. 11 Jade Bergman 61-07 Mitchell 11 Alyeea Lopez ND Chadron 10 Courtney Berol ND Ogallala High Jump Varsity – Finals 1. 9 Tatum Bailey 5-03.00 Chadron 2. 10 Milan Coggins 5-01.00 Ogallala 3. 9 Addison A Randel 5-01.00 McCook 4. 11 Jade Walker 4-09.00 Scottsbluff 4. 9 Olivia Reed 4-09.00 Chadron 6. 10 Alyssa Secord 4-09.00 McCook 6. 12 Brinley Pszanka 4-09.00 Gering 8. 11 Daphne Baney 4-09.00 Ogallala 9. 9 Amauri Browning 4-07.00 Alliance 9. 10 Liviya Wier 4-07.00 McCook 9. 11 Jordan Hopp 4-07.00 Alliance 12. 11 Mattie Johnson 4-07.00 Sidney 12. 12 Payton Jung 4-07.00 Sidney 12. 11 Abigail Nelson 4-07.00 Cozad 12. 9 Gracen Tuttle 4-07.00 Ogallala 16. 10 Makena Chambers 4-07.00 Mitchell 17. 9 Avah Steggal 4-07.00 Alliance 20. 9 Hayley Blackstone 4-07.00 PR Mitchell 17. 10 Kyla Knight 4-05.00 Gering 17. 10 Sydnee Brester 4-05.00 Gering 21. 10 Aleigha Wachtel 4-05.00 Sidney 10 Paige Wright NH Gothenburg Pole Vault Varsity – Finals 1. 11 Megan Burkholder 11-00.00 SR Cozad 2. 11 Kaylee Wach 11-00.00 Ogallala 3. 12 Beretta Coats 10-00.00 Scottsbluff 4. 11 MJ Johnstone 10-00.00 Sidney 5. 11 Haley Cargill 9-06.00 PR Cozad 6. 12 Bethany Sterkel 8-06.00 Mitchell 7. 10 Chiara Richeson 8-00.00 Gothenburg 7. 9 Brynna Ross 8-00.00 Sidney 7. 10 Victoria Mannel 8-00.00 Gering 10. 10 Savannah Donovan 8-00.00 McCook 11. 12 Katie Jacobs 8-00.00 Mitchell 10 Emily Williams NH Scottsbluff 11 Kailey Townsend NH Mitchell 9 Jessica Folchert NH Ogallala 9 Julia Wilson NH Alliance 9 Kaitlyn Johnson NH Alliance 11 Khloe Felker NH Alliance Long Jump Varsity – Finals 1. 9 Mariyah Avila 16-04.50 Scottsbluff 2. 12 Amaya Ackerman 16-04.50 Gothenburg 3. 10 Milan Coggins 16-04.00 Ogallala 4. 12 Robin M Grigg 16-02.00 McCook 5. 9 Brady Laucomer 15-03.50 Scottsbluff 6. 12 Jasmine Johnson 15-02.00 Gering 7. 11 Brolin M Morgan 14-11.50 McCook 8. 9 Leyton Schnell 14-11.00 Alliance 9. 12 Payton Jung 14-10.50 Sidney 10. 10 Jordan Hughes 14-10.50 Ogallala 11. 10 Alexis Bliven 14-10.00 Gothenburg 12. 11 Elli Winkler 14-10.00 Gering 13. 12 Brenna Dugan 14-06.50 Cozad 14. 9 Amauri Browning 14-06.25 Alliance 15. 11 Kaitlin Bohlman 13-11.00 Gering 16. 11 Teagan Flick 13-10.50 Mitchell 17. 9 Leila Tewahade 13-07.50 Chadron 18. 10 Josie Jenkins 13-06.50 Mitchell 19. 9 Raeleigh Bridges 13-05.50 Chadron 20. 10 Kaylie Puckett 13-05.00 McCook 21. 12 Sarah-Kate Splichal 13-04.00 Sidney 22. 11 Malia Burwell 13-02.00 Chadron 23. 11 Kenzie Graham 12-11.50 Gothenburg 24. 9 Kendra Hrasky 12-10.50 Mitchell 25. 12 Laney Wagner 12-09.00 Sidney 26. 10 Kelsey Horton 12-06.50 Alliance Triple Jump Varsity – Finals 1. 11 Elli Winkler 34-03.00 PR Gering 2. 9 Mariyah Avila 34-02.00 Scottsbluff 3. 9 Brady Laucomer 33-05.25 Scottsbluff 4. 11 Brolin M Morgan 33-03.50 McCook 5. 12 Jade Garcia 33-01.50 Gering 6. 12 Lauren Johnson 33-01.00 SR Gothenburg 7. 10 Jordan Hughes 32-09.00 PR Ogallala 8. 12 Payton Jung 32-07.00 SR Sidney 9. 12 Tyrainne Baney 32-04.50 Ogallala 10. 11 Dawn Dunbar 31-11.50 Chadron 11. 11 Lillie Otto 31-07.00 Alliance 12. 9 Leyton Schnell 30-10.00 Alliance 13. 10 Chloe Royce 30-09.50 Gothenburg 14. 10 Aleigha Wachtel 30-08.00 PR Sidney 15. 10 Josie Jenkins 30-06.00 Mitchell 16. 12 Sarah-Kate Splichal 30-01.00 Sidney 17. 11 Lyndsey Walters 29-05.50 PR Mitchell 18. 10 Kaylie Puckett 29-05.00 McCook 19. 12 Brenna Dugan 29-04.75 Cozad 20. 9 Kylar Graham 29-03.50 Gothenburg 21. 11 Kaitlin Bohlman 29-01.50 Gering 22. 10 Makena Chambers 29-01.00 Mitchell 23. 11 Daphne Baney 28-09.50 Ogallala 24. 9 Raeleigh Bridges 27-11.25 Chadron 25. 10 Kelsey Horton 27-05.00 Alliance 26. 9 Tessa Mulei 25-10.00 Cozad

Source: Athletic.net