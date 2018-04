Boys Results: Best in the West Classic

2018 Best in the West Classic

Scottsbluff, NE – April 25

BOYS RESULTS

100m Dash

1. 11 Chris Busby 10.84a PR Scottsbluff 2. 11 Jeremiah Delzer 11.17a PR Scottsbluff 3. 11 Cade Lewis 11.23a Sidney 4. 12 Drake Gilliland 11.26a SR Mitchell 5. 9 Rylan Aguallo 11.29a PR Mitchell 6. 11 Seth Tangeman 11.42a Pine Bluffs

200m Dash

1. 11 Jeremiah Delzer 22.77a PR Scottsbluff 2. 12 Korby Campbell 23.14a Gordon-Rushville 3. 9 Rylan Aguallo 23.33a Mitchell 4. 12 Coby Haas 23.50a Sidney 5. 12 Landen Fuller 23.51a Lingle-Fort Laramie 6. 11 Seth Tangeman 23.57a Pine Bluffs

400m Dash

1. 12 Chase Lovercheck 50.20a PR Southeast 2. 12 Bryce Burry 50.62a PR Bayard 3. 12 Ishmael DePaullite 51.01a PR Pine Bluffs 4. 12 Landen Fuller 51.42a Lingle-Fort Laramie 5. 12 Denis Mulcahy 51.64a PR Gordon-Rushville 6. 11 Cody Ferguson 54.17a Gering

800m Run

1. 12 Xavier Arellano 1:59.26a PR Gering 2. 12 Jack Linders 2:00.00a PR Bridgeport 3. 12 Declan Jeffries 2:03.01a SR Bridgeport 4. 10 Sam Roy 2:03.05a PR Scottsbluff 5. 12 Aaron Borger 2:05.93a SR Torrington 6. 10 Wyatt Ebben 2:08.43a PR Burns

1600m Run

1. 12 Declan Jeffries 4:44.22a SR Bridgeport 2. 11 Collin Brauer 4:53.64a Sidney 3. 12 Max Avila 4:55.56a PR Mitchell 4. 10 Jacob Peckham 4:59.49a PR Sidney 5. 10 Kennedy Ronne 5:03.22a SR Scottsbluff 6. 11 Cooper Reichman 5:04.87a PR Creek Valley

3200m Run

1. 12 Jesse Jaramillo 10:07.87a PR Scottsbluff 2. 11 Logan Moravec 10:08.32a SR Gering 3. 12 Austin Kennedy 10:10.97a PR Crawford 4. 10 Deven Sullivan 10:38.13a PR Banner County 5. 9 Peyton Seiler 10:38.88a PR Gering 6. 11 Caleb Koranda 11:00.45a PR Mitchell

110m Hurdles

1. 11 Brady Kilgore 15.21a SR Kimball 2. 11 Bryan Lemmon 15.27a Torrington 3. 10 Luke Rohrer 15.63a PR Scottsbluff 4. 11 Keaton Robb 16.32a SR Morrill 5. 11 Dom Nobiling 16.50a Chadron 6. 12 Traylin Bruegger 16.71a SR Niobrara County

300m Hurdles

1. 12 Drake Gilliland 40.77a PR Mitchell 2. 12 Mitch McKibbin 41.15a Bayard 3. 12 Jonathan Smith 41.16a SR Sidney 4. 10 Luke Rohrer 41.48a PR Scottsbluff 5. 12 Traylin Bruegger 41.69a Niobrara County 6. 10 Kysen Harris 42.43a PR Alliance

4×100 Relay

1. Sidney 43.08a Derek Robb, Coby Haas, Christian Balandran, Cade Lewis 2. Mitchell 43.24a Rylan Aguallo, Drake Gilliland, Jacob Flowers, Kadin Perez 3. Scottsbluff 43.97a Kevin Price, Chris Busby, Sabastian Harsh, Jeremiah Delzer 4. Gering 44.63a Logan Murdock, Cody Ferguson, Riley Schanaman, Kolton Ebbers 5. Pine Bluffs 44.83a Ishmael DePaullite, Colby Lamb, Kyle Thurin, Seth Tangeman 6. Alliance 45.22a Brock Brass, Mason Hiemstra, Kysen Harris, Harley Hill

4×400 Relay

1. Sidney 3:28.99a Mitchell Porter, Derek Robb, Christian Balandran, Skylar Heineman 2. Southeast 3:31.16a Brady Fullmer, Brant Fullmer, Chase Lovercheck, Kaden Malm 3. Alliance 3:32.77a Kysen Harris, Owen Shelmadine, McClain Adamson, Mason Hiemstra 4. Gordon-Rushville 3:34.25a Korby Campbell, Jared Nelson, Zane Hamilton, Denis Mulcahy 5. Bayard 3:34.83a Payton Oliverius, Mitch McKibbin, Justin Whitebear, Bryce Burry 6. Gering 3:38.48a Cody Ferguson, Brady Radzymski, Riley Schanaman, Kolton Ebbers

4×800 Relay

1. Gering 8:29.19a Logan Moravec, Brett Pszanka, Xavier Arellano, Peyton Seiler 2. Torrington 8:32.52a Aaron Borger, Mathew Garcia, Cameron Juma, Josh Posten 3. Sidney 8:34.15a Benjamin Bashtovoi, Kaden Vowers, Colton Peckham, Bret Jaggers 4. Scottsbluff 8:40.10a Kennedy Ronne, Nate Cheery, Jesse Jaramillo, Sam Roy 5. Burns 8:48.45a Daniel Childers, Wyatt Ebben, Jack Ickes, Kaden Lakin 6. Bayard 8:48.95a Ryan Liakos, Daemon Avilez, Trevor Reish, Justin Whitebear

Shot Put

1. 11 Jordan Hort 51-11.00 Scottsbluff 2. 12 Marce Vasquez 48-07.00 Bridgeport 3. 12 Wyatt Fornstrom 48-01.50 PR Pine Bluffs 4. 12 Jacob Wambolt 47-03.00 PR Torrington 5. 12 Adam Von Lintel 46-09.50 SR Scottsbluff 6. 11 Nathaniel Woodruff 45-05.00 Torrington

Discus

1. 11 Turner Scow 145-02 Scottsbluff 2. 12 Marce Vasquez 141-09 Bridgeport 3. 11 Tucker Norman 140-06 Pine Bluffs 4. 12 Noah Lake 136-04 PR Garden County 5. 11 Christian Lecher 134-01 Sidney 6. 11 Arik Doty 133-03 Sidney

High Jump

1. 11 Conner McCracken 6-07.00 PR Scottsbluff 2. 12 Aaron Alcorn 6-07.00 Crawford 3. 12 Mitchell Porter 6-06.00 PR Sidney 4. 11 Alec Penfield 6-04.00 PR Niobrara County 4. 12 Haize Fornstrom 6-04.00 PR Pine Bluffs 6. 10 Kolton Ebbers 6-02.00 Gering

Pole Vault

1. 12 Justin Spencer 15-03.00 PR Mitchell 2. 12 Tyler Norris 13-00.00 Burns 2. 12 Paycen Harrouin 13-00.00 Kimball 4. 11 Kevin Price 12-06.00 Scottsbluff 5. 12 Jaden Mohr 12-06.00 SR Kimball 6. 12 Jonathan Smith 12-00.00 Sidney

Long Jump

1. 12 Korby Campbell 21-03.50 Gordon-Rushville 2. 12 Ishmael DePaullite 20-11.50 Pine Bluffs 3. 11 Mason Hiemstra 20-04.00 Alliance 4. 11 Jordan Buhr 19-10.00 SR Sioux County 5. 10 Kysen Harris 19-08.50 Alliance 5. 12 Tyler Norris 19-08.50 Burns

Triple Jump

1. 12 Nick Foote 42-02.00 PR Scottsbluff 2. 12 Haize Fornstrom 42-00.25 Pine Bluffs 3. 11 Caleb Andrews 40-05.00 PR Gering 4. 11 Reece Jensen 40-04.25 PR Alliance 5. 11 Cameron Geary 39-08.75 Scottsbluff 6. 12 Kenneth Witcofski 39-07.00 SR Gering

(Results: Athletic.net)