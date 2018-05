Boys D-9 District Track: Garden County reigns at the top, State qualifiers posted

2018 Class D-9 Boys District Track-&-Field Meet

Chappell, NE

May 9, 2018

BOYS TEAM SCORES:

1. Garden County, 123.33

2. Creek Valley, 87.33

3. Crawford, 71

4. Sioux County, 43.34

5. Minatare, 36

6. Hyannis, 31

7. South Platte, 30

8. Arthur County, 27

9. Hay Springs, 24

10. Leyton, 20

11. Banner County, 16

12. Potter-Dix, 11

Individual State Qualifiers – BOLD

Additional State qualifiers may be determined by the NSAA. Check back early next week for the full list of official State qualifiers and our complete State Track list leading up to the meet in Omaha.

Boys 100-Meter Dash: 1 Jordan Buhr 11 Sioux County 11.70 2 George Sawyer 11 Creek Valley 11.71 3 Austen Jaeger 11 South Platte 12.05 4 Colten Storer 11 Arthur County 12.12 5 Trent Reed 11 Hay Springs 12.17 6 Tanner Crass 11 Creek Valley 12.33 7 Daniel Gonzales 11 Minatare 12.36 8 Michael Smith 12 Creek Valley 12.42

Boys 200-Meter Dash: 1 George Sawyer 11 Creek Valley 23.56 2 Jordan Buhr 11 Sioux County 23.90 3 Austen Jaeger 11 South Platte 24.54 4 Daniel Gonzales 11 Minatare 25.06 5 Colten Storer 11 Arthur County 25.37 6 Charles Twarling-Schiaffo 9 Hay Springs 25.43 7 Reid Spady 10 Garden County 25.99 8 Tanner Crass 11 Creek Valley 26.48

Boys 400-Meter Dash: 1 Osvaldo Cano 11 Garden County 51.94 2 Andrew Wendland 11 Crawford 55.04 3 Daniel Gonzales 11 Minatare 57.92 4 Colton Holthus 9 Garden County 58.12 5 Joshua Kruse 11 Leyton 59.23 6 Coy Wolken 12 Hay Springs 59.80 7 Rayford Turner 10 Arthur County 59.88 8 Dominic Koppman 12 Garden County 1:00.74

Boys 800-Meter Run: 1 Osvaldo Cano 11 Garden County 2:05.03 2 Adam Moreno 12 Minatare 2:06.49 3 Spencer Jones 12 Crawford 2:11.19 4 Cooper Reichman 11 Creek Valley 2:11.82 5 Ty Rowe 11 Hyannis 2:15.80 6 Corbin Mironenko 12 Arthur County 2:22.73 7 Seth Dvorak 11 Banner County 2:28.75 8 Brandon Mendoza 9 Potter-Dix 2:29.00

Boys 1600-Meter Run: 1 Colter McCasland 9 Arthur County 4:53.58 2 Deven Sullivan 10 Banner County 4:53.62 3 Austin Kennedy 12 Crawford 5:19.65 4 Cooper Reichman 11 Creek Valley 5:25.85 5 Dennis Vogl 10 Crawford 5:28.00 6 Jakob Schaefer 10 Hyannis 5:45.56 7 Rhett Dykstra 9 Creek Valley 5:55.79 8 Trystin Gielissen 12 Hyannis 6:08.63

Boys 3200-Meter Run: 1 Austin Kennedy 12 Crawford 10:50.30 2 Deven Sullivan 10 Banner County 10:50.95 3 Dennis Vogl 10 Crawford 12:00.95 4 Gideon Heaton 10 Hyannis 12:58.75 5 Jakob Schaefer 10 Hyannis 14:13.01 6 Josh Mason 12 Garden County 14:48.22 7 Zachary Mason 9 Garden County 15:43.76 8 Devin Suhr 10 Minatare 16:25.13

Boys 110-Meter Hurdles: 1 Osiel Cano 11 Garden County 16.51 2 Kort Dye 12 Leyton 17.00 3 Thomas Watson 10 Sioux County 17.22 4 Patrick Hansen 10 Creek Valley 18.58 5 Kaelob Marx 12 Hay Springs 19.18 6 Austin Dormann 10 Garden County 19.72 7 Josiah Spencer 10 South Platte 20.03 8 Pierce Leef 12 Creek Valley 22.60

Boys 300-Meter Int. Hurdles: 1 Osiel Cano 11 Garden County 43.08 2 Kort Dye 12 Leyton 44.25 3 Thomas Watson 10 Sioux County 44.37 4 Patrick Hansen 10 Creek Valley 46.70 5 Jakob Ramsay 9 Hyannis 48.13 6 Austin Dormann 10 Garden County 50.67 7 Pierce Leef 12 Creek Valley 52.64 8 Sam Skavdahl 9 Sioux County 56.27

Boys 400-Meter Relay: 1 Noah Knapp

Tanner Crass

Michael Smith

George Sawyer 10

11

12

11 Creek Valley 45.65 2 Tomohiro Sato

Trent Reed

Charles Twarling-Schiaffo

Kaelob Marx 11

11

9

12 Hay Springs 47.21 3 Blake McCormick

Christopher Sciortino

Joshua Wheeler

Isaiah Neis 12

11

11

10 Garden County 48.94 4 Bowdrie Carlson

Ty Rowe

Trystin Gielissen

Zane Musgrave 9

11

12

11 Hyannis 49.50 5 Kort Dye

Zackry Henke

Joshua Kruse

Triston Gartner-Hume 12

9

11

12 Leyton 49.78 6 Brysen Limbach

William Ackerman

Matthew Wendland

Dennis Vogl 9

10

10

10 Crawford 51.13 7 Josiah Spencer

Vim Kanvisetsri

Clint Dolezal

Ryan Cheleen 10

10

9

9 South Platte 54.03 8 Shawn Waggoner

Connor Williams

Michael Steele

Terell Gray 9

12

11

10 Potter-Dix 55.45

Boys 1600-Meter Relay: 1 Osvaldo Cano

Colton Holthus

Dominic Koppman

Osiel Cano 11

9

12

11 Garden County 3:41.05 2 Austin Kennedy

Aaron Alcorn

Andrew Wendland

Spencer Jones 12

12

11

12 Crawford 3:51.30 3 Colter McCasland

Corbin Mironenko

Rayford Turner

Colten Storer 9

12

10

11 Arthur County 3:54.00 4 Bowdrie Carlson

Wyatt Hebbert

Ty Rowe

Trystin Gielissen 9

9

11

12 Hyannis 3:57.47 5 Adam Moreno

Carlos Martinez

Ephroen Lovato

Daniel Gonzales 12

9

11

11 Minatare 4:09.94 6 John Herboldsheimer

Brandon Mendoza

Dylan Nielsen

Donald Moench 12

9

12

9 Potter-Dix 4:11.80 7 8

Boys 3200-Meter Relay: 1 Austin Kennedy

Dennis Vogl

Andrew Wendland

Spencer Jones 12

10

11

12 Crawford 9:01.82 2 Bowdrie Carlson

Gideon Heaton

Ty Rowe

Wyatt Hebbert 9

10

11

9 Hyannis 9:43.36 3 Isaiah Neis

Joshua Wheeler

Josh Mason

Cole Coss 10

11

12

9 Garden County 10:48.11

Boys Pole Vault: 1 Pierce Leef 12 Creek Valley 12-08 2 Gavin Blochowitz 10 South Platte 10-06 2 Noah Knapp 10 Creek Valley 10-6

Boys High Jump: 1 Aaron Alcorn 12 Crawford 6-06 2 Osvaldo Cano 11 Garden County 5-10

Boys Long Jump: 1 Jordan Buhr 11 Sioux County 18-11.50 2 Noah Knapp 10 Creek Valley 17-11.50

Boys Triple Jump: 1 Austen Jaeger 11 South Platte 39-01 2 Patrick Hansen 10 Creek Valley 38-02.50

Boys Shot Put: 1 Ephroen Lovato 11 Minatare 45-11 2 Reid Spady 10 Garden County 45-04