Bayard B-C-D Track Results-May 5

Most Panhandle Teams competed in the Bayard B-C-D Track and Field Meet on May 5. This was the final competition in the regular season. District’s will be this week with the Class D-11 Meet on May 10 at Creek Valley High School. Class C-11 will be May 11 at Mitchell High School and Class B-6 will be May 11 at Ogallala High School. State Track and Field is set for May 19-20 at Burke Stadium in Omaha. Listed below are the final results of the Bayard B-C-D meet on May 5.

Mens Team Scores

1.Sidney 150

2.Bridgeport 110.5

3.Mitchell 92

4.Chadron 84.5

5.Alliance 53

6.Crawford 40

7.Bayard 39

8.Garden County 31

9.Hemingford 24

10.Kimball 21

11.Morrill 11

12.Sioux County 6

4×100 Relay Varsity – Finals x 1. Hunter Lemley

Drake Gilliland

Abe Hernandez

Christian Perez 43.32a Mitchell 2. Derek Robb

Coby Haas

Christian Balandran

Alex Linneman 43.77a Sidney 3. Brendinh Sayaloune

Marcus Fernandez

Dom Nobiling

Jake Lemmon 45.15a Chadron 4. Mitch McKibbin

Bryce Burry

Haden Scherbarth

Joe Ferrero 46.05a Bayard 5. Buster Wilson

Brock Brass

Kysen Harris

Trevor Ridenour 46.61a Alliance 6. Casey Benevides

David Argamosa

Kaleb Lussetto

Austin Wheeler 47.21a Bridgeport 7. Blaine Flack

Aaron Alcorn

Austin Kennedy

Cameron Geary 47.96a Crawford 8. – Blake McCormick

Aaron Wheeler

Josh Wheeler

Osiel Cano 48.19a Garden County Trevor Cecil

Rowdy Lind

Keaton Robb

Phillip Soto DQ Morrill Dylan Ernesti

Casey Lashley

Jonathon Mayer

Jameson Wood DQ Hemingford

4×400 Relay Varsity – Finals x 1. Mitch Porter

Derek Robb

Christian Balandran

Alex Linneman 3:29.30a Sidney 2. Darryn Walters

Christian Perez

Drake Gilliland

Abe Hernandez 3:37.66a Mitchell 3. Austin Hartman

Casey Benavides

Jerrod Fedorchik

Jack Linders 3:39.07a Bridgeport 4. Kysen Harris

Eric Pollack

Mason Hiemstra

Bryant Wilson 3:46.69a Alliance 5. Blaine Flack

Andy Wendland

Cole Kleinlein

Spencer Jones 3:48.88a Crawford 6. Osvaldo Cano

Reid Spady

Aaron Wheeler

Osiel Cano 3:55.68a Garden County 7. Tommy Watson

Jack Skavdahl

Allen McCumbers

Jordan Buhr 4:01.31a Sioux County 8. Jonathon Mayer

Austin Wobig

Wiley Rudloff

Gregory Randolph 4:10.76a Hemingford 9. Eric Torres

Kyle Black

Trevor Cecil

Jayden Harvey 4:11.57a Morrill

4×800 Relay Varsity – Finals x 1. Jerrod Fedorchik

Austin Hartman

Jack Linders

Declan Jeffries 8:19.65a Bridgeport 2. Bret Jaggers

William Castner

Kaden Vowers

Benjamin Bashtovoi 8:33.66a Sidney 3. Tyler Adamson

Mason Hiemstra

Joel Baker

Bailey Shimp 8:50.44a Alliance 4. Jake Lemmon

Caleb Hill

James McClure

Brooks Roberts 8:59.72a Chadron 5. Blaine Flack

Dennis Vogl

Spencer Jones

Austin Kennedy 9:06.00a Crawford 6. Max Avila

Caleb Koranda

Jonathan Pieper

Riley Dupre 9:25.06a Mitchell 7. Kaden Adrian

Nicholas Thomas-Lewis

Stephen Bateman

Zachery Wagner 9:38.03a Kimball 8. Jacob Clouse

Carter Buchheit

Isaiah Bryner

Austin Wobig 10:02.37a Hemingford 9. DeMarco Ayala

Kyle Black

Eric Torres

Jayden Harvey 10:04.69a Morrill

Womens Team Scores

1.Mitchell 147

2.Sidney 114

3.Morrill 72.2

4.Bayard 70

5.Alliance 59.2

6.Bridgeport 57

7.Chadron 55

8.Hemingford 40.2

9.Kimbal 23.2

10.Crawford 8.2

11.Sioux County 6

12.Hay Springs 4

4×100 Relay Varsity – Finals x 1. Natasha Perez

Anabelle Gillen

Jori Peters

Olivia Armstrong 51.28a Mitchell 2. Kendra Nesbitt

Natalie Radcliffe

MJ Johnstone

Kelly Von Seggern 51.56a Sidney 3. Carli Cullan

Brooke Turek

Josie Stewart

Jori Stewart 53.09a Hemingford 4. Makayla Davidson

Payton Weber

Laykin Sperl

Emerson Cyza 53.19a Alliance 5. Katherine Reader

Jenna Greenwood

Jannel Fiehtner

Hannah Biesecker 53.26a Kimball 6. – Malia Burwell

Allie Ferguson

Madisyn Hamar

Savanna Sayaloune 53.56a Chadron 7. Lilyanna Martin

Shalyn Lackey

Laura Sherrod

Stefani Tarin 54.17a Morrill 8. Leah Albro

Liz Brown

Bailee Lake

Sierra Sauer 54.46a Bayard

4×400 Relay Varsity – Finals x 1. – Madison Watson

Olivia Armstrong

Jori Peters

Celeste Cardona 4:12.13a Mitchell 2. Makayla Davidson

Payton Weber

Laykin Sperl

Madison Stark 4:20.21a Alliance 3. Brooke Turek

Josie Stewart

Kelsey Winner

Jori Stewart 4:25.18a Hemingford 4. Kyler Behrends

Malia Burwell

Tyleigh Strotheide

Greta Welch 4:27.33a Chadron 5. Brittany Nelson

Jayden Kelly-Vergil

Karissa Benavides

Brittany Newkirk 4:28.33a Bridgeport 6. Sierra Sauer

Ale’ Garza

Bailee Lake

Kylie Stuart 4:36.97a Bayard 7. Shandie Hess

Stefani Tarin

Andrea Lashley

Sadie Cooley 5:03.10a Morrill Faith Nunn

Morgan Edmund

Grace Skavdahl

Angela Johnson NT Sioux County