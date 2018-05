B-6 Girls District Track Results & State Qualifiers: Scottsbluff girls runner-up

2018 Class B-6 District Track and Field Meet

Ogallala, NE

May 10, 2018

GIRLS TEAM SCORES:

1. Gothenburg, 108.5

2. Scottsbluff, 84

3. Cozad, 76

4. Ogallala, 70

5. McCook, 59

6. Gering, 55

7. Sidney, 42.5

8. Alliance, 25

9. Chadron, 5

10. Gordon-Rushville, 2

Individual State Qualifiers – BOLD

Additional State qualifiers may be determined by the NSAA. Check back early next week for the full list of official State qualifiers and our complete State Track list leading up to the meet in Omaha.

Girls 100-Meter Dash: 1 Jercey Irish 10 Cozad 12.85 2 MaKayla Davidson 12 Alliance 12.86 3 Jasmine Johnson 11 Gering 12.86 4 Brittney Aitken 9 Cozad 12.93 5 Amaya Ackerman 11 Gothenburg 13.03 6 Logan Holly 9 Sidney 13.27 7 Holli Thomas 12 McCook 13.42 8 Spenser Lewis 9 Gering 13.57 9

Girls 200-Meter Dash: 1 Bella Rickertsen 9 Gothenburg 26.26 2 Yara Garcia 10 Scottsbluff 26.62 3 Jercey Irish 10 Cozad 26.65 4 Carissa Jensen 11 Cozad 27.02 5 Brittney Aitken 9 Cozad 27.14 6 Kiara Aguallo 9 Gering 27.23 7 Laurel Schmidt 11 McCook 27.52 8 Jasmine Johnson 11 Gering 27.87 9

Girls 400-Meter Dash: 1 Yara Garcia 10 Scottsbluff 59.99 2 Hannah Anderson 11 Gothenburg 1:00.46 3 Natalie Radcliffe 12 Sidney 1:03.01 4 Holli Thomas 12 McCook 1:03.28 5 Mckenzie Lee 10 Cozad 1:03.95 6 Allie Ferguson 10 Chadron 1:04.23 7 Jorlynn Chauncy 9 McCook 1:04.38 8 Riley Sis 12 McCook 1:04.42 9 Faith Brehmer 11 Gordon-Rushville 1:05.22

Girls 800-Meter Run: 1 Hannah Anderson 11 Gothenburg 2:25.22 2 Kayla Weyers 12 Gothenburg 2:25.95 3 Courtney Harpole 11 Gothenburg 2:26.25 4 Emily Jacobs 12 McCook 2:28.01 5 Miah Hoppens 9 Ogallala 2:29.04 6 Katelyn Calhoun 10 Cozad 2:39.28 7 Margaret McGinnis 11 Cozad 2:39.44 8 Morgan Jaggers 9 Sidney 2:39.73 9 Shelby Carr 9 Alliance 2:46.50

Girls 1600-Meter Run: 1 Kaylee Bentley 12 Scottsbluff 5:34.08 2 Brooke Holzworth 9 Scottsbluff 5:41.95 3 Lucia McKeag 11 Ogallala 5:44.11 4 Nicole Patton 12 Gering 5:45.04 5 Charlie Brockhaus 12 Sidney 5:54.73 6 Ashley Burkholder 12 Cozad 5:57.66 7 Elsianna Rodewald 10 McCook 6:00.13 8 Angelea Arnett 10 Sidney 6:09.78 9 Makenna Culek 10 Gering 6:25.31

Girls 3200-Meter Run: 1 Kaylee Bentley 12 Scottsbluff 12:18.67 2 Brooke Holzworth 9 Scottsbluff 12:36.64 3 Lucia McKeag 11 Ogallala 13:02.15 4 Elsianna Rodewald 10 McCook 13:10.00 5 Angelea Arnett 10 Sidney 13:25.91 6 Destiny Holthusen 9 Ogallala 15:34.86 7 Chloe Donahey 10 Cozad 15:44.72 8 9

Girls 100-Meter Hurdles: 1 Rosa Garcia 12 Scottsbluff 15.51 2 Hanna Wright 12 Cozad 16.22 3 Kaetlyn Todd 12 Gering 16.33 4 Jaedy Commins 10 Ogallala 16.43 5 Lauren Johnson 11 Gothenburg 17.46 6 Ryley Rolls 11 Alliance 17.50 7 Maria Avila Sidon 10 Gering 17.55 8 Dana Dunbar 12 Chadron 17.76 9

Girls 300-Meter Hurdles: 1 Jaedy Commins 10 Ogallala 46.25 2 Natalie Radcliffe 12 Sidney 47.91 3 Kaetlyn Todd 12 Gering 48.21 4 Kaitlyn Kleinknecht 11 Gothenburg 49.73 5 Liliana Sitorius 10 Gothenburg 50.97 6 Hanna Wright 12 Cozad 51.36 7 Laykin Sperl 10 Alliance 51.67 8 Maria Avila Sidon 10 Gering 52.99 9 Kristina Davis 12 Sidney 53.19

Girls 400-Meter Relay: 1 Spenser Lewis

Kaetlyn Todd

Kiara Aguallo

Jasmine Johnson 9

12

9

11 Gering 50.36 2 Mckenzie Lee

Brittney Aitken

Jercey Irish

Carissa Jensen 10

9

10

11 Cozad 50.61 3 Taylor Williams

Jaedy Commins

Rylee Dehning

Kaylee Wach 11

10

10

10 Ogallala 50.87 4 Alexis Bliven

Amaya Ackerman

Bella Rickertsen

Amber Brown 9

11

9

11 Gothenburg 50.94 5 Kaitlyn Schulze

MaKayla Davidson

Nikki Haller

Payton Weber 9

12

9

10 Alliance 51.03 6 Laurel Schmidt

Jaden Bryant

Holli Thomas

Emily Arp 11

12

12

12 McCook 51.27

Girls 1600-Meter Relay: 1 Kayla Weyers

Hannah Anderson

Bella Rickertsen

Courtney Harpole 12

11

9

11 Gothenburg 4:12.08 2 Robin Grigg

Holli Thomas

Riley Sis

Emily Jacobs 11

12

12

12 McCook 4:15.98 3 Jaedy Commins

Harley Hiltibrand

Miah Hoppens

Taylor Williams 10

10

9

11 Ogallala 4:16.56 4 Hannah Weare

Payton Weber

KayLee McDonald

MaKayla Davidson 11

10

12

12 Alliance 4:20.09 5 Faith Brehmer

Matison Moore

Beth Bragg

Jayla Brehmer 11

9

10

9 Gordon-Rushville 4:28.84 6 Tierney Schleve

Jamisyn Howard 9

9 Scottsbluff 4:37.21

Girls 3200-Meter Relay: 1 Courtney Harpole

Kayla Weyers

Jaiden Davis

Hannah Anderson 11

12

9

11 Gothenburg 10:14.47 2 Yara Garcia

Jamisyn Howard

Kailey Pinney

Tierney Schleve 10

9

10

9 Scottsbluff 10:20.56 3 Katelyn Calhoun

Margaret McGinnis

Abigail Nelsen

Ashley Burkholder 10

11

10

12 Cozad 10:21.25 4 Morgan Jaggers

Charlie Brockhaus

Hannah Kennedy

Nicole Birner 9

12

11

10 Sidney 10:35.63 5 Drew Gieschen

Paige Lopez

Kelly Snelling

Nicole Patton 12

11

11

12 Gering 10:41.07 6 Rylee Babish

Jordyn Kenkel

Gwendalyn Shaw

Charli Apple 11

11

11

11 Ogallala 11:39.56

Girls Pole Vault: 1 Madyson Johnstone 10 Sidney 10-06.0 2 Beretta Coats 11 Scottsbluff 10-02.0 3 Kaylee Wach 10 Ogallala 9-10.0 Extra Automatic Qualifiers: 6 Logan Holly 9 Sidney 9 ft 10 in 3 Haiden Loop 12 McCook 9 ft 10 in 3 Megan Burkholder 10 Cozad 9 ft 10 in

Girls High Jump: 1 Kennedy Berreckman 12 Cozad 5-02.0 2 Josephine Otto 12 Alliance 5-01.0 3 Milan Coggins 9 Ogallala 4-11.0

Girls Long Jump: 1 Milan Coggins 9 Ogallala 16-04.75 2 Amaya Ackerman 11 Gothenburg 16-04.25 3 Robin Grigg 11 McCook 15-11.0

Girls Shot Put: 1 Gracie Stienike 12 Gothenburg 39-01.25 2 Arleigh Costello 12 Gothenburg 38-08.0 3 Mackenzie Smith 11 McCook 38-01.00

Girls Discus Throw: 1 Mackenzie Smith 11 McCook 121-10 2 Jayceea Hanson 11 McCook 119-09 3 Sydney Lindstedt 11 Cozad 119-05.50 Extra Automatic Qualifiers: 4 True Thorne 11 Chadron 117 ft 07.5 in

Girls Triple Jump: 1 Elli Winkler 10 Gering 33-07.0 2 Tyrianne Baney 11 Ogallala 32-11.0 3 Jade Garcia 11 Gering 32-06.50

