B-6 District Track-&-Field: Sidney, Scottsbluff boys finish in top-3

2018 B-6 District Track-&-Field Meet

Ogallala, NE

May 10, 2018

BOYS TEAM SCORES:

1. McCook, 132

2. Sidney, 101

3. Scottsbluff, 101

4. Gering, 62

5. Ogallala, 35

6. Gothenburg, 34

7. Alliance, 31

8. Gordon-Rushville, 22

9. Chadron, 5

10. Cozad, 4

Individual State Qualifiers – BOLD

Additional State qualifiers may be determined by the NSAA. Check back early next week for the full list of official State qualifiers and our complete State Track list leading up to the meet in Omaha.

Boys 100-Meter Dash: 1 Christopher Busby 11 Scottsbluff 10.72 2 Cade Lewis 11 Sidney 10.97 3 Jeremiah Delzer 11 Scottsbluff 11.08 4 Alec Bunger 11 McCook 11.34 5 Derek Robb 12 Sidney 11.40 6 Hunter Drake 12 Scottsbluff 11.43 7 Drew Harvie 12 McCook 11.50 8 Evan McCrickard 9 Cozad 11.56

Boys 200-Meter Dash: 1 Christopher Busby 11 Scottsbluff 21.99 2 Cade Lewis 11 Sidney 22.39 3 Jeremiah Delzer 11 Scottsbluff 22.41 4 Ethan Wilcox 12 McCook 23.09 5 Hunter Drake 12 Scottsbluff 23.11 6 Drew Harvie 12 McCook 23.12 7 Evan McCrickard 9 Cozad 23.39 8 Dylon Zink 10 Ogallala 23.47

Boys 400-Meter Dash: 1 Christian Balandran 11 Sidney 51.82 2 Korby Campbell 12 Gordon-Rushville 51.91 3 Nathaniel Cheery 12 Scottsbluff 51.96 4 Mason Hiemstra 11 Alliance 52.07 5 Denis Mulcahy 12 Gordon-Rushville 53.49 6 Maguel Guerrero 9 Cozad 53.75 7 Ryan Healey 11 Gothenburg 54.74 8 Jacob Lemmon 11 Chadron 55.03 9 Jaxon Minnick 9 Alliance 56.29

Boys 800-Meter Run: 1 Cameryn Berry 10 McCook 2:02.86 2 Jeron Tuttle 11 Ogallala 2:04.52 3 Jack Lindgren 12 Ogallala 2:04.98 4 Benjamin Bashtovoi 10 Sidney 2:07.67 5 Kaden Kindred 10 Alliance 2:09.82 6 TJ Renner 10 McCook 2:10.12 7 Kaden Vowers 12 Sidney 2:14.84 8 Bailey Shimp 11 Alliance 2:15.11 9 Zane Harris 12 Gordon-Rushville 2:15.11

Boys 1600-Meter Run: 1 Xavier Arellano 12 Gering 4:43.42 2 Logan Moravec 11 Gering 4:44.75 3 Jesse Jaramillo 12 Scottsbluff 4:49.31 4 Jacob Peckham 10 Sidney 5:00.59 5 Riley Mai 11 McCook 5:06.82 6 Colton Peckham 12 Sidney 5:07.91 7 Nathan Holloway 9 Scottsbluff 5:07.91 8 Sawyer Haag 9 Chadron 5:10.07 9 Steven Hinze 12 McCook 5:13.85

Boys 3200-Meter Run: 1 Jesse Jaramillo 12 Scottsbluff 10:19.57 2 Riley Mai 11 McCook 10:28.23 3 Xavier Arellano 12 Gering 10:45.35 4 Peyton Seiler 9 Gering 10:53.34 5 Logan Moravec 11 Gering 11:05.87 6 Gabriel Estrada 10 Cozad 11:10.88 7 Collin Brauer 11 Sidney 11:14.79 8 Erik Graff 10 McCook 11:24.96 9 Zacchaeus Burnside 11 Ogallala 11:31.61

Boys 110-Meter Hurdles: 1 Zach Schlager 12 McCook 15.13 2 Bennett Folkers 12 Gothenburg 15.42 3 Jonathan Smith 12 Sidney 15.50 4 Dominic Nobiling 11 Chadron 15.57 5 Luke Rohrer 10 Scottsbluff 16.37 6 Vincent Nichols 11 Gothenburg 16.67 7 Gage Stokey 9 Ogallala 16.76 8 Morgan Schroeder 10 Cozad 17.15 9

Boys 300-Meter Int. Hurdles: 1 Jonathan Smith 12 Sidney 40.82 2 Kysen Harris 10 Alliance 41.66 3 Cameron Geary 11 Scottsbluff 42.01 4 Logan Murdock 11 Gering 42.18 5 Jayden Gonzalez 10 Ogallala 43.24 6 Gage Stokey 9 Ogallala 43.82 7 Erik Folchert 10 Alliance 44.98 8 Eric Blue 10 Gering 45.01 9 Dominic Nobiling 11 Chadron 46.02

Boys 400-Meter Relay: 1 Derek Robb

Coby Haas

Christian Balandran

Cade Lewis 12

12

11

11 Sidney 43.02 2 Zach Schlager

Alec Bunger

Drew Harvie

Ethan Wilcox 12

11

12

12 McCook 44.01 3 Marc Ackerman

Tyce Hruza

Bennett Folkers

Dillon Wilkerson 10

11

12

12 Gothenburg 44.18 4 Jeremiah Delzer

Christopher Busby

Kevin Price

Hunter Drake 11

11

11

12 Scottsbluff 44.44 5 Logan Murdock

Cody Ferguson

Riley Schanaman

Kolton Ebbers 11

11

10

10 Gering 44.57 6 Dylon Zink

Jordan Orr

Lucas Paloucek

Cameron Raffaeli 10

12

11

11 Ogallala 45.28

Boys 1600-Meter Relay: 1 Mitchell Porter

Skylar Heineman

Christian Balandran

Derek Robb 12

10

11

12 Sidney 3:29.67 2 Kysen Harris

Owen Shelmadine

McClain Adamson

Mason Hiemstra 10

12

11

11 Alliance 3:30.59 3 Isaac Hegwood

Seth Dugger

Tyson Stevens

Cameryn Berry 11

11

9

10 McCook 3:31.96 4 Korby Campbell

Jared Nelson

Zane Harris

Denis Mulcahy 12

12

12

12 Gordon-Rushville 3:31.97 5 Christopher Busby

Nathaniel Cheery

Jeremiah Delzer

Kennedy Ronne 11

12

11

10 Scottsbluff 3:34.92 6 Jeron Tuttle

Jayden Gonzalez

Cameron Raffaeli

Jordan Orr 11

10

11

12 Ogallala 3:39.24

Boys 3200-Meter Relay: 1 Logan Moravec

Cody Ferguson

Brett Pszanka

Xavier Arellano 11

11

9

12 Gering 8:23.38 2 TJ Renner

Isaac Hegwood

Steven Hinze

Joshua Huff 10

11

12

12 McCook 8:29.71 3 Benjamin Bashtovoi

Kaden Vowers

Colton Peckham

Bret Jaggers 10

12

12

12 Sidney 8:34.07 4 Tanner Ostrander

Troy Kempton

Tannor Seibert

Rowen Queen 10

9

10

9 Ogallala 9:23.69 5 Gabriel Estrada

Pierce Applegate

Caden Dinges

Jacob Sub 10

9

9

10 Cozad 9:25.83 6 Kennedy Ronne

Nathan Holloway

Benjamin Roberts

Kamden McGrew 10

9

9

10 Scottsbluff 9:28.58

Boys Pole Vault: 1 Tyce Hruza 11 Gothenburg 15-07.0 2 Landon Towne 10 McCook 14-02.0 3 Tyler Ltyle 11 McCook 13-08.0 Extra Automatic Qualifiers: 4 Joel Carter 10 McCook 13 ft 02 in

Boys High Jump: 1 Mitchell Porter 12 Sidney 6-04.0 2 Cameron Raffaeli 11 Ogallala 6-03.0 3 Conner McCracken 11 Scottsbluff 6-03.0

Boys Long Jump: 1 Morgan Fawver 11 McCook 21-10.75 2 Korby Campbell 12 Gordon-Rushville 21-06.75 3 Kysen Harris 10 Alliance 21-06.25 Extra Automatic Qualifiers: 4 Alec Bunger 11 McCook 21 ft 03.75 in

Boys Triple Jump: 1 Mitchell Porter 12 Sidney 43-05.0 2 Seth Dugger 11 McCook 42-11.0 3 Morgan Fawver 11 McCook 42-10.75

Boys Shot Put: 1 Wade Blue 12 Gering 57-02.75 2 Jordan Hort 11 Scottsbluff 55-08.50 3 DJ Gross 11 McCook 53-03.0 Extra Automatic Qualifiers: 4 Colin Giron 11 McCook 51 ft 01 in 5 Patrick Hudson 12 Gothenburg 50 ft 07.5 in