Girls Pole Vault: 1 Madyson Johnstone 9 Sidney 11-01.0 2 Megan Burkholder 9 Cozad 10-03.0 2 Kaylee Wach 9 Ogallala 10-03.0 Extra Automatic Qualifiers: 4 Beretta Coats 10 Scottsbluff 9 ft 11 in 5 Tiersa Darley 12 Scottsbluff 9 ft 11 in 6 Haiden Loop 11 McCook 9 ft 5 in 7 Kyleana Blau 11 McCook 9 ft 5 in 8 Jayme Commins 12 Ogallala 9 ft 5 in 9 Elise Stevens 11 McCook 9 ft 5 in Girls High Jump: 1 Kenna Campbell 12 Gordon-Rushville 5-04.0 2 Kennedy Berreckman 11 Cozad 5-02.0 3 Josephine Otto 11 Alliance 5-01.0 Extra Automatic Qualifiers: 4 Margreta Welch 12 Chadron 5 ft 01 in Girls Long Jump: 1 Kasey Wellmann 12 Gothenburg 16-09.0 2 Amaya Ackerman 10 Gothenburg 16-01.5 3 Laurel Schmidt 10 McCook 16-00.0 Girls Shot Put: 1 Brianna Eckerberg 12 Gering 41-06.0 2 Sariah Grant 12 Alliance 39-07.75 3 Arleigh Costello 11 Gothenburg 38-02.00 Girls Discus Throw: 1 Sariah Grant 12 Alliance 124-10 2 Annalise Lecher 12 Sidney 124-07 3 Myranda Humphrey 11 Ogallala 116-11 Girls Triple Jump: 1 Shayne Coleman 11 McCook 33-06.25 2 Kasey Wellmann 12 Gothenburg 32-08.00 3 Jade Garcia 10 Gering 32-06.25 Girls 100-Meter Dash: 1 Kelly Von Seggern 12 Sidney 12.84 2 Darci Hoffmaster 12 Cozad 12.88 3 Jercey Irish 9 Cozad 13.22 4 Jaden Bryant 11 McCook 13.23 5 Amaya Ackerman 10 Gothenburg 13.24 6 Payton Weber 9 Alliance 13.51 7 Emily Arp 11 McCook 13.55 8 MaKayla Davidson 11 Alliance 13.68 9 Girls 200-Meter Dash: 1 Darci Hoffmaster 12 Cozad 26.45 2 Kelly Von Seggern 12 Sidney 26.70 3 Jasmine Johnson 10 Gering 26.77 4 Laurel Schmidt 10 McCook 26.95 5 Jayme Commins 12 Ogallala 27.24 6 Jercey Irish 9 Cozad 27.49 7 Mckenzie Lee 9 Cozad 28.09 8 Amber Brown 10 Gothenburg 29.07 9 Girls 400-Meter Dash: 1 Yara Garcia 9 Scottsbluff 59.01 2 Andie Geiken 12 Gothenburg 59.44 3 Holli Thomas 11 McCook 59.87 4 Emily Jacobs 11 McCook 1:00.30 5 Faith Brehmer 10 Gordon-Rushville 1:01.15 6 Jaedy Commins 9 Ogallala 1:02.38 7 Kyler Parkison-Behrends 11 Chadron 1:03.78 8 Riley Sis 11 McCook 1:04.36 9 Madison Stark 11 Alliance 1:06.73 Girls 800-Meter Run: 1 Emily Jacobs 11 McCook 2:21.17 2 Yara Garcia 9 Scottsbluff 2:23.18 3 Rebekah Rawlings 12 Gering 2:23.26 4 Kayla Weyers 11 Gothenburg 2:23.70 5 Shaniah Freeseman 12 Gordon-Rushville 2:29.95 6 Carlee Hinn 12 Gordon-Rushville 2:30.49 7 Courtney Harpole 10 Gothenburg 2:30.50 8 Victoria Schwartz 11 Gering 2:31.40 9 Katelyn Sylvester 10 Sidney 2:34.54 Girls 1600-Meter Run: 1 Rebekah Rawlings 12 Gering 5:39.65 2 Whitney Riesen 12 Scottsbluff 5:39.89 3 Charlie Brockhaus 11 Sidney 5:45.29 4 Lucia McKeag 10 Ogallala 5:49.48 5 Whitney Applegate 12 Cozad 5:59.22 6 Ashley Burkholder 11 Cozad 6:00.48 7 Hannah Kennedy 10 Sidney 6:04.91 8 Kierra Schmidt 11 Scottsbluff 6:07.57 9 Elsianna Rodewald 9 McCook 6:08.20 Girls 3200-Meter Run: 1 Whitney Riesen 12 Scottsbluff 11:46.54 2 Lucia McKeag 10 Ogallala 12:14.66 3 Whitney Applegate 12 Cozad 12:26.37 4 Kierra Schmidt 11 Scottsbluff 12:36.55 5 Kate Riggs 9 Sidney 12:39.27 6 Morgan Van Anne 9 Gering 12:53.61 7 Elsianna Rodewald 9 McCook 12:54.75 8 Tayler Gipe 12 Scottsbluff 13.01.39 9 Angelea Arnett 9 Sidney 13:12.06 Girls 100-Meter Hurdles: 1 Rosa Garcia 11 Scottsbluff 15.80 2 Hanna Wright 11 Cozad 15.94 3 Kaetlyn Todd 11 Gering 16.55 4 Margreta Welch 12 Chadron 16.67 5 Jaedy Commins 9 Ogallala 16.78 6 Madyson Johnstone 9 Sidney 16.93 7 Karissa Barnes 12 Ogallala 17.60 8 Maria Avila Sidon 9 Gering 17.60 9 Girls 300-Meter Hurdles: 1 Jaedy Commins 9 Ogallala 47.02 2 Rosa Garcia 11 Scottsbluff 47.17 3 Natalie Radcliffe 11 Sidney 47.70 4 Kaetlyn Todd 11 Gering 48.08 5 Kaitlyn Kleinknecht 10 Gothenburg 50.18 6 Laykin Sperl 9 Alliance 50.63 7 Hanna Wright 11 Cozad 51.50 8 Allie Ferguson 9 Chadron 52.11 9 Meaghan Ross 10 Sidney 52.23 Girls 400-Meter Relay: 1 Mckenzie Lee

