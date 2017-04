ANNUAL CONSIGNMENT MACHINERY & EQUIPMENT SALE

SALEBARN ROAD RUSHVILLE, NE

APRIL 8, 2016 11:00 A.M

TRACTORS & FARM EQUIPMENT:

JD 770 MOTOR GRADER

BOBCAT 763 SKID LOADER

10′ SNOW PUSHER FOR BOBCAT

1994 AGCO 9650 TRACTOR 3071 HRS. MFWD W/ 2 YR OLD LOADER NEW TIRES (GREAT SHAPE)

IH 1486 4000 HRS NEW TIRES CLAMP DUELS VERY CLEAN

1991 WHITE 6145 MFWD W/MILLER LOADER & GRAPPLE PL-3 ( CLEAN)

JD 762B PADDLE SCRAPER

JD 3 PT BACKHOE

JOHNSON PADDLE SCRAPER (PULL TYPE)

NEW IDEA 50’ AUGER POWER TAKE OFF

AUGER ON WHEELS 24’X6” (NO MOTOR)

1968 CASE 1030 COMFORT KING TRACTOR (FOR PARTS)

JD 12’ DISC DRILL W/ALFALFA BOX

IH 14’ DISC

12’ GRAMHOME CHISEL

3 PT HOPPER FERTILIZER SPREADER

ALLIS CHALMERS 200 TRACTOR

1965 MASSEY FERGUSON TRACTOR W/LOADER

10′ SPRING TOOTH HARROW

3 BOTTOM PLOW

3 PT BLADE

9 N FORD TRACTOR

VERSATILE 24′ PULL TYPE DRAPER HEAD

COSMOS 5600 3PT DRY FERTILIZER SPREADER

2003 MAC VISION SEMI 425 hp 10 SPEED

JD 200 SOIL BED FINISHER

JD 16′ SWEEPS

HAY EQUIPMENT:

1999 MACDON 9300 SWATHER 16′ PLATFORM STEEL CONDITIONER

2002 MACDON HYDRO SWING 16’ SWATHER (GOOD SHAPE NEW TIRES)

GEHL 1710 ROUND BALER/SOFT CORE

1982 VERMEER BALER (NEEDS WORK)

SPERRY-NEW HOLLAND 849 BALER

JD NO 5 MOWER (PARTS)

2 JD 38 MOWERS

14’ PULL TYPE DOUBLE BAR MOWER

SIDE DELIVERY RAKE

JD & FORD BAR MOWER

VERMEER 605 BALER (ALWAYS IN SHED)

3 SEC HARROW

JD MANURE SPREADER

JD 535 ROUND BALER

NH SQUARE BALER

TRUCKS, TRAILERS, AUTOS, CAMPERS & ATVS:

1993 F250 XLT SUPERCAB 460 ENGINE 5 SPEED W/DEWEZE 275 BALE BED A/C NEW TIRES (EXCELLENT.)

GMC 36’ BUCKET TRUCK

IHC 50’ BUCKET TRUCK

ALLY 40’ HOPPER BOTTOM GRAIN TRAILER

1988 DONAHUE STOCK TRAILER 7’X24’

1990 FORD TRUCK

J & L 7000 GAL TANK TRAILER

THUERER 40’ FLATBED TRAILER 3 AXLE

1 ½ TON MILITARY BOX TRAILER

TRAILER W/500 GAL FUEL TANK

2 WHEEL 6’ X 8’ DECK

2 WHEEL TRAILER 4 ½’X 9’ TILT TRAILER W/BOX SIDES

2012 CRAWLER 5TH WHEEL CAMPER

BOBCAT ATV W/BOX HONDA ENGINE

2012 POLARIS 4X4 RANGER CAB, HEATER, RADIO, WENCH & SNOW PLOW

2014 POLARIS RANGER 4X4 CAB, RADIO, HEATER ELECTRIC WINDOWS

HONDA 200 3 WHEELER

1980 HAY TRAILER 48′ NEW TIRES)

1989 VOLVO SEMI (NEW TIRES)

1990 CHEVY 3500 4X4 FLATBED PICKUP 454 AUTO

20′ GOOSENECK TRAILER TANDEM AXLE SINGLE WHEEL

FLAT BED FOR PICKUP

TRUCK SERVICE BOX

1996 CHEVY 4X4 DUALLY 1 TON CREW CAB

1977 CHEVY PICKUP

1978 CHEVY TRUCK 21/2 TON 16′ BOX

LIVESTOCK EQUIPMENT:

2004 -2650 HAYBUSTER BALE PROCESSOR 1000 PTO

MANUAL SQUEEZE CHUTE W/AUTO HEAD CATCH

POWDER RIVER SQUEEZE CHUTE W/MANUAL HEAD CATCH

2 CALF TABLES

23 HOG PANELS

CALF TABLE

FEED BUNKS

MISC:

215 USED CRESOTE POST

8 ROLLS USED WIRE

6’ AIRMOTOR WINDMILL HEAD

3 WOOD BULK HEAD 4 ½’ TALL 11’ WIDE

STORAGE CONTAINER 8’X40’X9’6” EXCELLENT

2004 CHEVY PICKUP GRILL GUARD

USED TIRES

BUMPER FOR 379 TRUCK

SCAFFOLDING

2 LIFT ASSIST WHEELS FOR AG BEAM

2 CENTER COLTERS

20LB. BOAT ANCHOR W/LIFE PRESERVERS

7’ X 12’ STORAGE BUILDING

DYNAMIC 7500 WATT DIESEL GENERATOR

TILLER

COATS FLIPPY 40 TIRE MACHINE

SNAP ON WHEEL BALANCER

3 PT. POST HOLE DIGGER (LIKE NEW)

4 WHEELER RAMPS

TROY BUILT RIDING LAWN MOWER

PRESURE WASHER

TABLE SAW

JO JO HAND CLEANER

WHEEL BARRROW

AIR COMPRESSOR

