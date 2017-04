Alliance Track & Field Results

The Alliance Track and Field Meet was held Thursday, April 13 at Bearcat Stadium in Scottsbluff. 28 Girls and Boys teams competed in Division I and Division II. Here are the results.

Division I – Varsity – Mens

1.Scottsbluff 148

2.Douglas 124.5

3.Torrington 81.5

4.Chadron 69

5.Alliance 54

6.Crawford 44

4×100 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Jeremiah Delzer

Hunter Drake

Austin Riley

Jasiya DeOllos 45.57a Scottsbluff 2. Heath Hayes

Mason Barker

Collin Barker

Michael Brobrowsi 46.62a Douglas 3. Buster Wilson

Trevor Ridenour

Kysen Harris

Jayce Bauer 46.84a Alliance 4. Blaine Flack

Aaron Alcorn

Austin Kennedy

Cameron Geary 48.55a Crawford

4×400 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Gage Pitt

Tyrel Leman

Harley Rhoades

Vaugn Moskop 3:34.30a Douglas 2. Hunter Drake

Luke Rohrer

Nate Cherry

Jeremiah Delzer 3:42.96a Scottsbluff 3. Aaron Borger

Tristan DeMott

Brice Krick

Mondell Tolman 3:48.12a Torrington 4. Kysen Harris

Corbin Stark

Eric Pollack

Bailey Shimp 3:51.09a Alliance 5. Rope Anders

Cole Kleinlein

Andy Wendland

Spencer Jones 4:07.17a Crawford

4×800 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Brady Brooks

Vaugn Moskop

Harley Rhoades

Kenyion Townsend 8:48.62a Douglas 2. Corbin Stark

Joel Baker

Tyler Adamson

Mason Hiemstra 8:54.88a Alliance 3. Cameron Juma

Pake Haun

Aaron Borger

Josh Posten 9:01.95a Torrington 4. Relay Team 9:05.18a Scottsbluff 5. Blaine Flack

Spencer Jones

Dennis Vogl

Austin Kennedy 9:21.75a Crawford

Division II – JV – Mens

1.Lingle-Fort Laramie 148

2.Scottsbluff 68

3.Alliance 65

4.Minatare 61

5.Sioux County 56

6.Douglas 46

7.Torrington 26

8.Chadron 20

4×100 Relay Division II – JV – Finals x 1. Cole Shepardson

Hayden Hill

Clay Colton

Gaven Niles 49.65a Lingle-Fort Laramie 2. Peyton Hudson

Brock Brass

Steven Horn

Andrew Stich 49.90a Alliance

4×400 Relay Division II – JV – Finals x 1. Cole Shepardson

Gaven Niles

Rhett Greenwald

Landen Fuller 3:49.17a Lingle-Fort Laramie 2. Jordan Buhr

Allen McCumbers

Jack Skavdahl

Tommy Watson 3:58.46a Sioux County 3. Steven Horn

Kaden Kindred

Erik Folchert

Andrew Stich 4:08.98a Alliance 4. Kevin Parish

Dylan Waller

Liam Adams

Jacob Wilhoit 4:19.49a Torrington 5. Kyler Lane

Caleb Ross

Ephroen Lovato

Adam Moreno 4:29.47a Minatare

4×800 Relay Division II – JV – Finals x 1. Kyler Lane

Gregory Blickensderfer

Brandon Blickensderfer

Adam Moreno 10:20.14a Minatare 2. Alex Pugsley

Christian Burton

Jackson Gregory

Zane Rising 10:24.34a Lingle-Fort Laramie

Division I – Varsity – Womens

1.Scottsbluff 132

2.Douglas 110

3.Alliance 100

4.Chadron 76

5.Torrington 75

6.Crawford 13

4×100 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Ranee Cline

Shelbey Prusia

Katie Wiford

Samantha Hill 54.30a Torrington 2. Malia Burwell

Madisyn Hamar

Savanna Sayaloune

Allie Ferguson 54.87a Chadron 3. Lauren Collins

Allie Peasley

Haedyn Rhoades

Emily Curtis 55.68a Douglas 4. Beretta Coats

Hannah Anderson

Salome Becker

Katherine Reisig 55.76a Scottsbluff 5. Madison Morgan

Sydney Nordeen

Laykin Sperl

Josie Otto 56.16a Alliance 6. Ema Ackerman

Blake Dodd

Ainslee Morrison

Kalen Nedella 56.51a Crawford

4×400 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Claire Tompkins

Emily Curtis

Brianna Leman

Celine Laurent 4:25.60a Douglas 2. Onalisa Albaugh

Samantha Hill

Ranee Cline

Katie Wiford 4:36.70a Torrington 3. Kyler Behrends

Tyleigh Strotheide

Malia Burwell

Bristyn Cummings 4:44.16a Chadron 4. Makayla Davidson

Madison Stark

Ryley Rolls

Khloe Felker 4:44.96a Alliance 5. Katherine Reisig

Erin Henry

Salome Becker

Shelby Fisher 5:00.86a Scottsbluff

4×800 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Whitney Riesen

Yara Garcia

Morgan Mickey

Hannah Anderson 10:39.82a Scottsbluff 2. Jaylynn Boe

Saylor Spilinek

Lauren Gates

Aubri Schuldies 11:01.04a Douglas

Division II – JV – Womens

1.Lingle-Fort Laramie 202

2.Sioux County 64

3.Douglas 55.5

4.Alliance 47.5

5.Scottsbluff 36

6.Minatare 32

7.Chadron 24

8.Torrington 1

4×100 Relay Division II – JV – Finals x 1. Lillie Otto

Cameron Tritle

Maycee Quick

Jordan Hopp 58.94a Alliance 2. Jenny Manus

Jenna Kaufman

Shelby Heilbrun

Jade Cooper 59.01a Lingle-Fort Laramie

4×400 Relay Division II – JV – Finals x 1. Kaylynn Jefferson

Kaylan Maez

Jade Cooper

Georgia Wollert 4:41.94a Lingle-Fort Laramie 2. Morgan Edmund

Angela Johnson

Faith Nunn

Grace Skavdahl 4:58.30a Sioux County